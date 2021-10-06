Концепция контрацепции: как предохранение изменило наш секс

Задумывались ли вы, что принесла нам сексуальная революция и каким секс был до эпохального изобретения ХХ века – контрацептивов?

Раньше женщине приходилось делать сложный выбор, для того чтобы согласиться на секс с мужчиной. А мужчине, прежде чем стянуть с партнерши трусы, нужно было проверить себя на внутреннюю готовность отвечать за ребенка и женщину, которую оплодотворил, или всю оставшуюся жизнь чувствовать себя последней сволочью и подлецом (не думайте, что это легко). Поэтому секс был очень ответственным делом, случайные партнеры были редки, браки заключались не только с целью получить распределение и отдельную жилплощадь, но и для доступа к регулярному сексу. "Женился – хоть ложкой ешь!" – помните такую изящную поговорку как раз об этом?

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Сейчас мечта Коллонтай и прочих революционерок, опередивших свое время, наконец-то осуществилась: секс стал чем-то вроде стакана воды. Мы даже не осознаем, насколько тяжело было избежать беременности и вот этого всего даже 50 лет тому назад. В наше время очень сложно встретить ребенка, который родился по залету (что, разумеется, очень хорошо во время все нагнетающейся истерии по поводу перенаселения планеты), и почти нет семей, которые по этой причине образовались.

Таким образом, сегодня из-за доступности контрацепции существенно снизилась рискованность секса. Без неожиданного бонуса в виде ребенка женщины и мужчины получили полный карт-бланш на удовольствия без последствий. Это как сладкое без риска испортить фигуру и получить диабет, наркотики без похмелья или работа, которая приносит не только удовольствие, но и приличную зарплату.

Но беда пришла откуда не ждали. В сексе исчез тот самый пряный аромат греховности, которым пахло яблоко в Эдемском саду. Секс стал таким же пресным, как стакан воды, – утоляет жажду, но не более.

Другая беда, к которой было не готово современное общество, – чем сильнее раскрепостились женщины, тем больше мужчин стали задумываться, а зачем им это вообще? Женщины без страха забеременеть и навсегда остаться зависимой от этого гусара, стали требовать удовольствия, а не просто время от времени отдаваться, покорно закрыв глаза. Теперь мужчине надо не просто быть перспективным парнем с хорошей зарплатой, а настоящим жеребцом, как в фильмах для взрослых, потому что женщины этого ждут и настаивают, а заработать себе на чашку кофе (квартиру, джип и ребенка) она может и сама. Из каждого утюга несется о ста способах удовлетворить женщину, которая водит автомобиль круче, чем ты. Из дефицита секс превратился в святую обязанность мужчины. И обесценился.

Все это привело к тому, что, лениво свайпая приложения знакомств, мужчины все чаще выбирают вечер перед телеком или компьютерные игры, вместо нелепых телодвижений с малознакомой партнершей, готовой приехать через час в чулках и пиджаке на голое тело. Ничего нового, интересного или загадочного в этом нет.

Ведь как это было раньше: если cекс обламывается вам пару раз в жизни, будешь рад любому проникновению и миссионерской позе, без всех этих фистингов, буккакэ и фроттажа. Поэтому секс-игрушки, порнография, кинки-вечеринки и свингер-клубы растут как грибы после дождя. В доступный, скучный и неинтересный секс хочется вернуть остроту, запретность и неожиданность, то есть, опасность и греховность.

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