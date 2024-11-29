Красные флажки отношений, на которые стоит обратить внимание женщинам: рассказывает известная писательница

Популярная фраза современности - "красный флажок отношений" и не менее горькая шутка, что мы их не замечаем, а думаем, что жизнь отделила что-то от нас забором. Разберем, на что и зачем обращать внимание.

Хотите, что бы у вас были хорошие отношения и сексуальная жизнь, которая не просто будет вас удовлетворять, а отправит в блаженстве на небеса? Тогда советы Tracey Сox, которые она дала читателям Daily Mail именно для вас.

Внимательно следите за первыми сигналами проблемы во избежание неприятностей в будущем. Негативные и манипулятивные признаки легко распознать, если вы знаете, на что обращать внимание.

Его красные флажки

Без раздумий берет, что хочет

Мы давно не живем в каменной эре и отношения так не работают.

Каждый мужчина должен знать, понимать и проверять, готовы ли вы двигаться дальше и переходить от одного сексуального этапа к другому и делать это нужно в самом начале, перед сексом.

Здесь даже речь не о самом согласии на секс (это обязательно! Иначе, это насилие), а об энтузиазме партнера. Ведь мужчина должен это чувствовать и если вы пессимистично мурлыкнули что-то под нос, потому что боитесь отказать или "не созрели" до следующих действий, возможно, ему нужно немного подождать или поработать еще.

В таких обстоятельствах продолжение – это не только сигнал, но и потенциально криминальное дело. Это недопустимо и небезопасно.

Он несется, как сверхскорый поезд

Не забывайте, что есть согласие на действие и есть давление.

Если вы еще не готовы к сексу и хотите немного подождать, уважающий вас и ваши границы партнер согласятся на эти условия. Здесь речь даже идет не о времени, ведь каждый человек выбирает удобные для себя условия. Если партнер не слышит вас, продолжает намекать или шантажировать ("Если не дашь, я уйду!"), ни в коем случае не ведитесь на эти манипуляции. Вы должны оставаться в комфорте с собой.

Также, стоит обратить внимание, если партнер сразу стремится к чему-то, необычному, ненормальному (на ваш взгляд) или авантюрному. Каждой паре нужно время на то, чтобы "притереться" друг к другу и уже вместе действовать дальше. В начале отношений – это простой, обычный секс и вам не нужна какая-то акробатика, ведь свою работу делают половые гормоны, увлекающие мозг.

Просто подумайте, если партнер сразу желает чего-то необычного, то что будет дальше и что ему потребуется через несколько лет совместной жизни.

Красные флажки отношений / Фото: Credits

Он акцентирует много внимания на вашей внешности

Конечно, очень приятно получать комплименты, тем более от мужчины, который вам нравится, но если кроме комплиментов по внешности он больше ничего и не говорит, можете сразу повесить себе на шею табличку "Трофейная подруга".

Нет, конечно, если вам ОК, что мужчина желает вас только из-за внешности, то пусть так и будет, но если вы понимаете, что у вас есть еще что-то внутри симпатичной обертки – это плохой знак. Ведь, скорее всего, ваше мнение и личность будут обесценены, потому что мужчине все это не нужно, он нашел куклу, которую искал.

Теперь представьте, что произойдет с такими отношениями и его поведением к вам, если вы похудеете или наберете вес, состаритесь? А теперь представьте, что маленькое колебание от того вида, который у вас был и на горизонте уже появится другая, с пухлыми сочными губами, красивой грудью и тонкой талией. Вы не сможете с ней конкурировать, ведь в самом начале мужчина избрал не вас, а вашу внешность.

Мы любим кого-то не за что-то конкретное, а всю его цельность, за странности, интеллект, остроумие, обаяние, талант и можно продлить бесконечный список.

Ему неудобно говорить о сексе

Определенное неудобство по поводу этой темы в начале отношений – норма, вы делитесь друг с другом потаённым и можете испытывать определенный страх или дискомфорт. Но если перед вами тотальный молчун, вообще ничего не рассказывающий о том, чего хочет и что ему нравится – это плохо. Особенно если вы еще замечаете, что партнеру максимально неудобно когда вообще где-то всплывает тема секса, если в фильме или шоу происходит что-то неприличное.

Дело в том, что между партнерами эта тема не должна вызывать застенчивости, ведь вы говорите друг другу комплименты, делитесь тем, что вам понравилось, но когда этого нет, скорее всего, это звонок о начале проблем.

Следовательно, важно говорить о сексе в самом начале отношений, потому что если партнер будет молчать, потом из него будет очень сложно, даже невозможно вытянуть хоть какие-то слова по этой теме.

Ее красные флажки

Секс как манипуляция

Мужчине следует остерегаться резких колебаний либидо своей женщины. Одна минута и она вас хочет, а вторая, ей уже безразлично. Возможно, она использует секс для манипулирования или контроля над ситуациями, например воздерживается от секса, чтобы получить то, что она хочет.

Если вы не хотите быть марионеткой, подумайте, так ли важны вам эти отношения. Такое поведение быстро создает токсическую динамику, когда секс становится инструментом сделки, а не взаимным проявлением интимности.

Она постоянно переспрашивает вас, о своей желанности

Чрезмерная зависимость от слов восхищения ее личностью может свидетельствовать о глубоких внутренних проблемах. Часто это неуверенность в собственной внешности и нарциссические черты поведения одновременно. К сожалению, это не одна из составляющих классного секса.

Она не говорит о контрацепции

В принципе, в первую очередь о контрацепции должна думать женщина и вы должны откровенно поговорить о том, что и как лучше использовать, потому что, возможно, кто-то просто ищет папу своему ребенку. Вы к такому готовы?

Более того, это заставляет задуматься о ее прошлых отношениях и была ли там какая-то защита, ведь не нужно пренебрегать безопасностью своего здоровья. Можно быть уверенным в своей партнерше, но вот уверены ли вы в ее бывшем. Итак, разговор о контрацепции – залог здоровых отношений.

Ее реакция на проблему

Мало кто из мужчин признается, но в начале отношений они могут испытывать проблемы с эрекцией. В принципе, у них все хорошо со здоровьем, но из-за стресса и возможного страха, что там у него маловато, кривовато или как-то не так, могут случаться осечки.

Будьте внимательны к тому, как на это реагирует женщина. На ее мимику, слова и действия. Если она будет заострять на этом внимание, говорить, что такого у нее никогда не было и вы как-то ее оскорбили – это не ОК. Но если она воспримет это адекватно, подождет и поможет вам расслабиться, вы понимаете, что это совсем другой сигнал отношений.

Красные флажки отношений / Фото: Credits

Обращайте внимание на мелочи и не пропускайте их мимо, закрыв глаза, ведь то, что сегодня маленькая неприятность, если ее замолчать, со временем станет глобальной проблемой расставания.

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