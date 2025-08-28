ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Секс
Количество просмотров
723
Время на прочтение
3 мин

Крики и стоны во время секса: почему мы издаем именно такие звуки

Секс — это не только о физической близости, но и о целом спектре эмоций, ощущений и реакций нашего тела. Одной из самых интересных тем, которую часто замалчивают, являются звуки во время интимной близости.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Крики и стоны во время секса: почему мы издаем именно такие звуки

Крики и стоны во время секса: почему мы издаем именно такие звуки / © Credits

Почему мы стонем, вздыхаем, кричим, а иногда даже произносим слова и почему эти звуки кажутся нам естественными, даже если в обычной жизни мы их не используем, рассказало издание Psychology Today.

Звуки во время секса — это способ коммуникации, даже если они кажутся неконтролируемыми. Вокализации (от тихих стонов до громких криков) воспринимаются как искренние сигналы возбуждения, в отличие от слов, которые могут ввести в заблуждение.

Интересно: мужчины чаще считают привлекательными высокие женские голоса, тогда как женщины предпочитают низкие мужские тембры, ведь они ассоциируются с силой и высоким уровнем тестостерона.

Таким образом, даже тембр и интонация во время секса могут подсознательно влиять на привлекательность партнера.

Стон, крик или слова

Чаще всего во время интимной близости люди стонут или вздыхают. На втором месте — крики, далее следуют инструкции («быстрее», «еще»), одобрительные возгласы или даже смех.

  • Женщины признаются, что иногда стонут, чтобы ускорить оргазм партнера.

  • Женщины использовали стон, чтобы имитировать оргазм.

  • Часто вокализации возникают перед мужской эякуляцией, даже если женщина еще не достигла пика.

То есть звуки — это не всегда только отражение собственного удовольствия, но и способ поддержать или подбодрить партнера.

Крики и стоны: польза и риски

С одной стороны, громкие возгласы во время секса воспринимаются как подтверждение искренних эмоций и возбуждения. Они могут усиливать страсть, ведь партнеры чувствуют, что «делают что-то правильно».

С другой стороны, чрезмерная громкость или неестественные звуки могут вызвать сомнения в искренности. Некоторые люди даже избегают вокализаций, потому что боятся показаться смешными или обидеть партнера.

Важно помнить, что сексуальные звуки — это очень индивидуально. Для кого-то они необходимы, для других — нежелательны.

Почему мы закрываем глаза во время секса

Кроме голоса, еще одна интересная реакция тела — это закрытые глаза во время интимности. Хотя визуальный контакт усиливает близость, многие люди закрывают глаза, чтобы лучше сосредоточиться на собственных ощущениях.

  • В начале секса партнеры часто смотрят друг другу в глаза, чтобы почувствовать связь.

  • Ближе к оргазму большинство закрывает глаза, чтобы сконцентрироваться на моменте.

  • Некоторые пары экспериментируют с повязками или приглушенным светом, чтобы обострить другие ощущения.

Таким образом, закрытые глаза и звуки во время секса выполняют похожую функцию, помогают погрузиться в процесс и усилить эмоциональную связь.

Нет «правильного» или «неправильного» способа озвучивать свои эмоции. Главное — искренность и комфорт обоих партнеров.

  • Если вам нравится стонать или даже кричать — это совершенно естественно.

  • Если вы молчите — это тоже нормально, ведь кто-то выражает чувства телом, чем голосом.

  • Главное — честно говорить с партнером о том, что вам нравится, а что нет.

Крики и стоны во время секса — это не «театр», а способ нашего тела выразить эмоции, которые невозможно сдержать словами. Это одновременно инстинкт, коммуникация и усиление удовольствия.

Однако помните, сексуальная близость — это о взаимности. Если одному из партнеров нужны звуки, а другому комфортнее в тишине — стоит найти баланс, ведь лучший секс — это тот, где оба чувствуют свободу и доверие.

Дата публикации
Количество просмотров
723
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie