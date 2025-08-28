Крики и стоны во время секса: почему мы издаем именно такие звуки / © Credits

Почему мы стонем, вздыхаем, кричим, а иногда даже произносим слова и почему эти звуки кажутся нам естественными, даже если в обычной жизни мы их не используем, рассказало издание Psychology Today.

Звуки во время секса — это способ коммуникации, даже если они кажутся неконтролируемыми. Вокализации (от тихих стонов до громких криков) воспринимаются как искренние сигналы возбуждения, в отличие от слов, которые могут ввести в заблуждение.

Интересно: мужчины чаще считают привлекательными высокие женские голоса, тогда как женщины предпочитают низкие мужские тембры, ведь они ассоциируются с силой и высоким уровнем тестостерона.

Таким образом, даже тембр и интонация во время секса могут подсознательно влиять на привлекательность партнера.

Стон, крик или слова

Чаще всего во время интимной близости люди стонут или вздыхают. На втором месте — крики, далее следуют инструкции («быстрее», «еще»), одобрительные возгласы или даже смех.

Женщины признаются, что иногда стонут, чтобы ускорить оргазм партнера.

Женщины использовали стон, чтобы имитировать оргазм.

Часто вокализации возникают перед мужской эякуляцией, даже если женщина еще не достигла пика.

То есть звуки — это не всегда только отражение собственного удовольствия, но и способ поддержать или подбодрить партнера.

Крики и стоны: польза и риски

С одной стороны, громкие возгласы во время секса воспринимаются как подтверждение искренних эмоций и возбуждения. Они могут усиливать страсть, ведь партнеры чувствуют, что «делают что-то правильно».

С другой стороны, чрезмерная громкость или неестественные звуки могут вызвать сомнения в искренности. Некоторые люди даже избегают вокализаций, потому что боятся показаться смешными или обидеть партнера.

Важно помнить, что сексуальные звуки — это очень индивидуально. Для кого-то они необходимы, для других — нежелательны.

Почему мы закрываем глаза во время секса

Кроме голоса, еще одна интересная реакция тела — это закрытые глаза во время интимности. Хотя визуальный контакт усиливает близость, многие люди закрывают глаза, чтобы лучше сосредоточиться на собственных ощущениях.

В начале секса партнеры часто смотрят друг другу в глаза, чтобы почувствовать связь.

Ближе к оргазму большинство закрывает глаза, чтобы сконцентрироваться на моменте.

Некоторые пары экспериментируют с повязками или приглушенным светом, чтобы обострить другие ощущения.

Таким образом, закрытые глаза и звуки во время секса выполняют похожую функцию, помогают погрузиться в процесс и усилить эмоциональную связь.

Нет «правильного» или «неправильного» способа озвучивать свои эмоции. Главное — искренность и комфорт обоих партнеров.

Если вам нравится стонать или даже кричать — это совершенно естественно.

Если вы молчите — это тоже нормально, ведь кто-то выражает чувства телом, чем голосом.

Главное — честно говорить с партнером о том, что вам нравится, а что нет.

Крики и стоны во время секса — это не «театр», а способ нашего тела выразить эмоции, которые невозможно сдержать словами. Это одновременно инстинкт, коммуникация и усиление удовольствия.

Однако помните, сексуальная близость — это о взаимности. Если одному из партнеров нужны звуки, а другому комфортнее в тишине — стоит найти баланс, ведь лучший секс — это тот, где оба чувствуют свободу и доверие.