Либидо и стресс: что усложняет секс в условиях войны

Как длительный стресс, вызванный войной, вредит нашей сексуальности, и как этому можно помочь, рассказывает Анна Галаева, врач, владелица магазина для взрослых Dildom, эксперт, секспросветительница.

Стресс влияет на либидо – сексуальную энергию или заинтересованность в сексуальной активности. Часто либидо путают или не различают с половой конституцией. Половая конституция у нас может быть низкая, средняя и высокая. У каждого она разная, но все эти варианты абсолютно нормальны, они не нуждаются ни в лечении, ни коррекции. Итак, половая конституция у нас постоянна и неизменна на протяжении жизни, а либидо - наоборот. Оно подвержено влиянию очень многих факторов, как внешних, так и внутренних. То есть, это может быть и состояние здоровья, и эмоциональное состояние, и условия жизни.

Стресс кратковременный и длительный

У многих людей в случае кратковременного стресса либидо повышается, но это компенсаторный механизм, и он не может длиться долго. Поэтому длительный стресс вызывает понижение заинтересованности в сексуальной активности. Это объясняется тем, что гормоны удовольствия и стресса связаны между собой. То есть, чем больше у нас гормонов стресса, тем меньше у нас гормонов удовольствия - и наоборот.

На уровень удовольствия влияет также то, что большинство людей воспринимают сексуальную сторону жизни как нечто, что должно происходить само собой, а для того, чтобы иметь качественный секс в условиях постоянного стресса, нужно прилагать свои сознательные усилия.

Как можно влиять на свое либидо

Мы можем влиять на собственное либидо путем того, что уменьшим количество окружающего нас тревожного контента. Конечно, мы его не можем убрать совсем, потому что живем в условиях войны. Но мы можем сознательно не зачитываться новостями, которые во всех деталях рассказывают страшные травмирующие моменты. Необходимо следить за своим сном, потому что он является одним из основных факторов, влияющих на состояние стресса в организме. Мы должны следить за своим питанием. Здесь важно, чтобы оно было сбалансированным и качественным. Далее стоит вопрос фокусировки на том, чтобы развить свое либидо и вообще свою чувствительность. Потому что у многих проблемы с либидо были до того, как мы оказались в постоянном стрессе.

Можно ли избежать проблем с сексуальной дисгармонией в паре

Сексуальная активность – это не только "получить оргазм". Это вопрос эротического сексуального взаимодействия. Здесь может помочь практика "Нецеленаправленных прикосновений". Она состоит в том, что партнеры вступают в тактильный контакт, но в то же время нет задачи перейти в результате к сексу. Эта практика дает возможность сблизиться с партнером, она позволяет чувствовать себя безопасно, потому что ты не должен переходить к сексу. И потому позволяет возбудиться вследствие того, что у тебя нет тормозных парных механизмов – таких, как страх или стресс.

Как подкреплять эмоциональное возбуждение физическим

Очень многие люди не разбираются в том, какой контекст для них возбудим. Здесь важно познать себя и свою сексуальность лучше, составляющими вашего контекста, атмосферы могут стать – освещение, музыка, локация или одежда, которая может возбуждать вас и партнера. Можно использовать разные виды стимуляции, косметические средства, использовать лубрикант, аксессуары для взрослых. Создать контекст можно благодаря товарам для взрослых, они не запустят механизм сексуального желания, но могут значительно усилить возбуждение и чувство на разных этапах сексуального контакта.

Анна Галаева, врач, владелица магазина для взрослых Dildom, эксперт, секспросветительница

Либидо и возбуждение в условиях войны

В условиях постоянного стресса реакция психики может быть максимально разной. Какая бы она ни была — это ни в коем случае не повод для стыда или чего-то подобного. К примеру, может быть такое, что вы испытываете возбуждение во время высокого уровня стресса, то есть во время ситуаций, когда вам грозит смертельная опасность. Это не значит, что вы сошли с ума. Всем сейчас, особенно тем, кто находится в беспокойном состоянии, важно следить за своим ментальным здоровьем и при необходимости обращаться за квалифицированной психотерапевтической помощью.

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