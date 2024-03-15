Мастурбация – это не вредно и не стыдно: сексолог развенчал миф

Трудно найти тему, которая вызывает больше вопросов, чем мастурбация. Эта очень интимная область нашей жизни редко обсуждается. Однако времена меняются, и с информационной эпохой люди приподнимают занавес неизвестного. Сексолог открыл правду об этом важном аспекте сексуального здоровья.

Мастурбация – это тема, вокруг которой крутятся многие заблуждения. Часто это связано с культурными, религиозными и социальными убеждениями, взращивающие чувство стыда или вины. Однако времена меняются, и стигма начинает исчезать. Сексолог Эмили Морс рассматривает одно из распространенных ложных утверждений, которое тянется за мастурбацией, и доказывает его подлинную природу.

"От мастурбации у тебя появятся мохнатые ладони" – эта фраза, которая может вызвать улыбку, но она является примером мифов, окружающих этот интимный акт. Нет никаких научных доказательств того, что мастурбация может привести к увеличению волосяных покровов на ладонях или любых других частях тела. Фактически чрезмерный рост волос связан с генетикой и уровнем тестостерона, а не с интенсивностью сексуальной активности.

Тем не менее мифы о мастурбации имеют далеко идущие последствия. Они создают чувство вины и стыда, что может нанести вред сексуальному самочувствию и психическому здоровью. Такая стигма возникает из верования, что сексуальность – только для размножения, а не для удовольствия.

В самом деле, мастурбация может иметь много полезных аспектов для нашего здоровья и самочувствия. Она помогает нам лучше понимать свое тело, снимает стресс и помогает поднять настроение.

Важно понимать, что мастурбация – это обычная, естественная часть сексуальности, которая не должна сопровождаться стыдом или чувством вины. С образованием и открытостью мы можем положить конец мифам и принять мастурбацию как нормальную и здоровую часть нашей жизни.

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