Мастурбировать или ждать секса: что выбрать / © Getty Images

С одной стороны, мастурбация — это быстрый и доступный способ расслабиться и получить удовольствие. С другой — большинство людей все же предпочитает секс с партнером, ведь он приносит не только физическое наслаждение, но и эмоциональную близость.

Но что делать, когда ваш партнёр занят, не настроен на интим или неизвестно, захочет ли он секс позже, попыталось разобраться издание Psychology Today и рассказало, как найти баланс и сохранить гармонию в отношениях.

Снижает ли мастурбация желание к совместному сексу

Существует распространённый миф, что если вы мастурбируете, то у вас меньше останется «ресурса» на секс с партнёром. Но исследования в сексологии показывают, что это не совсем так.

У некоторых людей секс, даже соло, пробуждает желание и поддерживает интерес к интиму.

У других — чрезмерная мастурбация действительно может снижать влечение, особенно если она становится заменой отношениям.

То есть главное — это ваша индивидуальная реакция и договоренности в паре.

Важность говорить об этом с партнером

Если вы боитесь обидеть или разочаровать любимого человека, то проблема кроется не в мастурбации, а в недостатке коммуникации.

Некоторые пары договариваются, что каждый имеет право на соло-удовлетворение без объяснений.

Другие хотят знать друг о друге, например, договариваются «предупреждать» или давать партнеру «право первого отказа».

В любом случае, тайны и сокрытие здесь вредят больше, чем честность. Сексологи даже советуют парам открыто обсуждать собственные привычки и границы, это снимает напряжение и повышает доверие.

Как избежать разочарования

Самый большой риск заключается в ощущении «проигрыша», вы отложили мастурбацию в надежде на секс, но партнер позже не захотел. В результате имеете и раздражение, и обиду.

Чтобы этого избежать:

договоритесь, что мастурбация — не «запретный вариант», если партнер не в настроении;

воспринимайте соло-секс как план Б, который всегда доступен;

не заставляйте себя или партнера «отрабатывать обещания» — желание нельзя регламентировать.

Польза мастурбации

Регулярная мастурбация — это нормальная часть сексуальной жизни, которая имеет свои плюсы:

снижает уровень стресса и помогает лучше спать;

поддерживает здоровье репродуктивной системы (у мужчин — уменьшает риск простатита, у женщин — улучшает тонус тазовых мышц);

помогает лучше узнать свое тело и понять, что приносит наибольшее удовольствие.

Как найти баланс

Обсудите ожидания — комфортно ли вам, если партнер занимается соло-сексом без вас.

Будьте честными — не стесняйтесь прямо сказать: «Я бы хотела близости сегодня. Если ты не в настроении, то я позабочусь о себе сама».

Не обвиняйте — мастурбация не означает, что вы недостаточно привлекательны или что партнер «избегает» вас.

Мастурбация и секс с партнером не соперники, а разные формы сексуальной активности. Если вы удовлетворяете себя, это не значит, что вы изменяете или отказываетесь от совместной близости.