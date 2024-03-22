Мифы о женской девственности: что действительно стоит знать — рассказывает сексологиня

Несмотря на широкое распространение информации о половой жизни, многие легенды о женской девственности продолжают существовать. Сексологиня Марина Бербег рассмотрела несколько из них.

Известно, что сексуальная жизнь вызывает многие вопросы и мифы, особенно когда речь идет о первом сексуальном опыте женщины. Некоторые из этих мифов могут стать причиной стресса и неуверенности.

Первый половой акт не может доставить удовольствие

Этот миф широко распространяется, однако физиологически и психологически женщина может получить удовольствие от первого сексуального опыта. Психологический комфорт и взаимное понимание с партнером играют немаловажную роль в создании приятного процесса.

Девичья плева исчезает после первого раза

Большое количество людей считает, что после первого полового акта девичья плева должна исчезнуть. Однако это не обязательное условие. У некоторых девушек девичья плева может быть достаточно тонкой и эластичной, что позволяет ей растягиваться или разрываться во время полового акта. В других она может быть более плотной и менее эластичной, поэтому ее может быть сложнее растянуть или разорвать.

Обязательно должна быть кровь

Самым распространенным мифом является убеждение, что первый половой акт всегда сопровождается кровотечением. В некоторых случаях это может случиться из-за разрыва плевы, но это не является обязательным явлением. Женщина может быть девственницей, но при этом крови может не быть вообще.

Важно помнить, что каждый человек уникален, и его сексуальный опыт может отличаться. Доверяйте своему телу, воспринимайте сексуальность как нормальную и здоровую составляющую человеческой жизни и, что самое главное, развивайте открытый и здоровый подход к разговорам о сексе.

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