Можно ли заниматься сексом во время месячных: мнение врачей

Можно ли заниматься сексом во время месячных

Тема секса во время месячных для многих женщин остается табуированной или окруженной мифами. Кто-то считает это категорически недопустимым, другие же — наоборот, отмечают, что в эти дни интимная жизнь может быть даже приятнее.

Гинеколог Наталья Лелюх в разговоре с врачом Ириной Пильх рассказала, что в сексе во время менструации нет ничего вредного или «запрещенного». Медицинских противопоказаний для здоровой женщины нет, если нет индивидуальных осложнений или воспалительных процессов.

Более того, оргазм в эти дни может помочь уменьшить спазмы и боль, поскольку матка активно сокращается, а это стимулирует естественное обезболивание.

Мифы о сексе во время месячных

Миф 1. Это всегда опасно для здоровья

На самом деле при соблюдении гигиены опасности нет. Риск инфекций может быть немного выше из-за открытой шейки матки, но его можно минимизировать использованием презерватива.

Миф 2. В эти дни невозможно забеременеть

Вероятность беременности действительно значительно ниже, ведь овуляция еще далеко. Однако полностью исключать ее нельзя, особенно если у женщины короткий цикл или есть особенности гормонального фона.

Миф 3. Это неэстетично и «запрещено природой»

Это вопрос скорее культурных или личных предубеждений. Многие пары отмечают, что при условии доверия и уважения секс во время менструации может быть даже более интимным.

Когда стоит воздержаться

Гинеколог советует быть осторожными в таких случаях:

если у женщины эндометриоз, ведь дополнительное раздражение может ухудшить состояние;

При сильных кровотечениях или выраженном дискомфорте;

если есть риск инфекционных заболеваний (отсутствие защиты, новый партнер).

Преимущества секса во время месячных

Облегчение спазмов и боли.

Естественное увлажнение (меньше сухости).

Психологическое ощущение близости и доверия между партнерами.

Как сделать секс в эти дни комфортным

Соблюдайте гигиену — перед и после акта.

Используйте презерватив — для защиты от инфекций и нежелательной беременности.

Подготовьте постель — темное полотенце или специальные простыни сделают процесс менее хлопотным.

Слушайте свое тело - если чувствуете дискомфорт или боль, лучше отложить интим.

Секс во время менструации — это не «запрет», а индивидуальный выбор пары. Если вы и ваш партнер чувствуете себя комфортно и соблюдаете правила гигиены, никаких медицинских препятствий нет. В то же время женщинам с эндометриозом или другими гинекологическими заболеваниями стоит посоветоваться с врачом.