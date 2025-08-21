- Дата публикации
Можно ли заниматься сексом во время месячных: мнение врачей
Секс во время месячных — тема, о которой не принято говорить вслух. Но действительно ли он опасен, есть ли от него польза для женщины, попробуем разобраться.
Тема секса во время месячных для многих женщин остается табуированной или окруженной мифами. Кто-то считает это категорически недопустимым, другие же — наоборот, отмечают, что в эти дни интимная жизнь может быть даже приятнее.
Гинеколог Наталья Лелюх в разговоре с врачом Ириной Пильх рассказала, что в сексе во время менструации нет ничего вредного или «запрещенного». Медицинских противопоказаний для здоровой женщины нет, если нет индивидуальных осложнений или воспалительных процессов.
Более того, оргазм в эти дни может помочь уменьшить спазмы и боль, поскольку матка активно сокращается, а это стимулирует естественное обезболивание.
Мифы о сексе во время месячных
Миф 1. Это всегда опасно для здоровья
На самом деле при соблюдении гигиены опасности нет. Риск инфекций может быть немного выше из-за открытой шейки матки, но его можно минимизировать использованием презерватива.
Миф 2. В эти дни невозможно забеременеть
Вероятность беременности действительно значительно ниже, ведь овуляция еще далеко. Однако полностью исключать ее нельзя, особенно если у женщины короткий цикл или есть особенности гормонального фона.
Миф 3. Это неэстетично и «запрещено природой»
Это вопрос скорее культурных или личных предубеждений. Многие пары отмечают, что при условии доверия и уважения секс во время менструации может быть даже более интимным.
Когда стоит воздержаться
Гинеколог советует быть осторожными в таких случаях:
если у женщины эндометриоз, ведь дополнительное раздражение может ухудшить состояние;
При сильных кровотечениях или выраженном дискомфорте;
если есть риск инфекционных заболеваний (отсутствие защиты, новый партнер).
Преимущества секса во время месячных
Облегчение спазмов и боли.
Естественное увлажнение (меньше сухости).
Психологическое ощущение близости и доверия между партнерами.
Как сделать секс в эти дни комфортным
Соблюдайте гигиену — перед и после акта.
Используйте презерватив — для защиты от инфекций и нежелательной беременности.
Подготовьте постель — темное полотенце или специальные простыни сделают процесс менее хлопотным.
Слушайте свое тело - если чувствуете дискомфорт или боль, лучше отложить интим.
Секс во время менструации — это не «запрет», а индивидуальный выбор пары. Если вы и ваш партнер чувствуете себя комфортно и соблюдаете правила гигиены, никаких медицинских препятствий нет. В то же время женщинам с эндометриозом или другими гинекологическими заболеваниями стоит посоветоваться с врачом.