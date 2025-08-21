ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Секс
Количество просмотров
288
Время на прочтение
2 мин

Можно ли заниматься сексом во время месячных: мнение врачей

Секс во время месячных — тема, о которой не принято говорить вслух. Но действительно ли он опасен, есть ли от него польза для женщины, попробуем разобраться.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Можно ли заниматься сексом во время месячных

Можно ли заниматься сексом во время месячных / © Credits

Тема секса во время месячных для многих женщин остается табуированной или окруженной мифами. Кто-то считает это категорически недопустимым, другие же — наоборот, отмечают, что в эти дни интимная жизнь может быть даже приятнее.

Гинеколог Наталья Лелюх в разговоре с врачом Ириной Пильх рассказала, что в сексе во время менструации нет ничего вредного или «запрещенного». Медицинских противопоказаний для здоровой женщины нет, если нет индивидуальных осложнений или воспалительных процессов.

Более того, оргазм в эти дни может помочь уменьшить спазмы и боль, поскольку матка активно сокращается, а это стимулирует естественное обезболивание.

Мифы о сексе во время месячных

Миф 1. Это всегда опасно для здоровья

На самом деле при соблюдении гигиены опасности нет. Риск инфекций может быть немного выше из-за открытой шейки матки, но его можно минимизировать использованием презерватива.

Миф 2. В эти дни невозможно забеременеть

Вероятность беременности действительно значительно ниже, ведь овуляция еще далеко. Однако полностью исключать ее нельзя, особенно если у женщины короткий цикл или есть особенности гормонального фона.

Миф 3. Это неэстетично и «запрещено природой»

Это вопрос скорее культурных или личных предубеждений. Многие пары отмечают, что при условии доверия и уважения секс во время менструации может быть даже более интимным.

Когда стоит воздержаться

Гинеколог советует быть осторожными в таких случаях:

  • если у женщины эндометриоз, ведь дополнительное раздражение может ухудшить состояние;

  • При сильных кровотечениях или выраженном дискомфорте;

  • если есть риск инфекционных заболеваний (отсутствие защиты, новый партнер).

Преимущества секса во время месячных

  • Облегчение спазмов и боли.

  • Естественное увлажнение (меньше сухости).

  • Психологическое ощущение близости и доверия между партнерами.

Как сделать секс в эти дни комфортным

  • Соблюдайте гигиену — перед и после акта.

  • Используйте презерватив — для защиты от инфекций и нежелательной беременности.

  • Подготовьте постель — темное полотенце или специальные простыни сделают процесс менее хлопотным.

  • Слушайте свое тело - если чувствуете дискомфорт или боль, лучше отложить интим.

Секс во время менструации — это не «запрет», а индивидуальный выбор пары. Если вы и ваш партнер чувствуете себя комфортно и соблюдаете правила гигиены, никаких медицинских препятствий нет. В то же время женщинам с эндометриозом или другими гинекологическими заболеваниями стоит посоветоваться с врачом.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie