Мужчина или женщина: кто первый засыпает после секса и почему это важно

Издание Psychology Today рассказало, что женщины засыпают после секса быстрее, чем мужчины. И причина этого — не только физиологическая, но и эволюционная. Такая реакция может быть частью естественного механизма, который повышает шансы на зачатие. После полового акта в женском организме происходят изменения, направленные на сохранение спермы в репродуктивном тракте. Сон помогает женщине оставаться в горизонтальном положении дольше, а следовательно, способствует большей вероятности оплодотворения.

Секс — естественное снотворное

У этой фразы есть под собой научная подоплека. Женщины чаще, чем мужчины, сообщали о том, что засыпают после секса и этот эффект усиливается, если они испытывают оргазм.

Оргазм, как у мужчин, так и у женщин, запускает выброс гормонов окситоцина, пролактина и серотонина — они успокаивают, снимают напряжение и вызывают ощущение приятной усталости. Но у женщин после эякуляции партнера к этому добавляется еще и биологический фактор, семенная жидкость может оказывать седативное действие, то есть способствовать расслаблению и более быстрому засыпанию.

И мужчины, и женщины засыпали быстрее после оргазма, чем без него.

Во время мастурбации разницы между мужчиной и женщиной не наблюдается, следовательно, именно контакт с семенной жидкостью играет роль «сонливого эффекта».

То есть можно сказать, что сперма имеет определенную «седативную» функцию.

Предостережение

Однако, для того, чтобы быть точно уверенными в этом, ученым нужно еще время для опытов и социологических выводов. Однако это уже интересные выводы в сфере эволюционной психологии — науки, которая объясняет современное поведение через призму наших биологических инстинктов.

Сейчас ответ прост, женщины, не из-за равнодушия или усталости, а благодаря мудрости природы, засыпают все же быстрее. Их тело инстинктивно «выключается», чтобы дать шанс новой жизни.

А мужчины, возможно, они просто остаются бдительными, потому что эволюция возложила на них другую роль — быть на страже после страсти.

Секс действительно может быть «естественным снотворным», но для каждого он срабатывает по-разному. Главное — не время, когда кто-то засыпает, а качество связи, близость и доверие, которые остаются после. Потому что сон после любви — это не конец, а продолжение самой нежной истории между двумя людьми.