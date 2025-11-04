Оргазм как следствие тревоги: сексолог объяснила, почему иногда тело реагирует "не по сценарию"

Оргазм как следствие тревоги: сексологиня объяснила, почему иногда тело реагирует "не по сценарию" / © Credits

Тело способно удивить даже опытных исследователей. Сексолог Святослава Федорец объяснила, почему в редких случаях женщина может испытать оргазм не во время интима, а в стрессовой или даже опасной ситуации.

Звучит парадоксально, оргазм как следствие страха или волнения. Однако такие случаи действительно случаются, и они не являются патологией. Иногда тело реагирует оргазмом в момент сильного стресса, объясняет Святослава. Это может быть следствием мощного выброса адреналина, эндорфинов и напряжения, которое мозг не успевает «разложить по полочкам». Физиологическая реакция может сработать независимо от контекста, даже если ситуация не имеет ничего общего с сексуальностью.

Как это может происходить

В своей практике эксперт приводит примеры, когда поздно возвращавшаяся домой женщина заметила, что кто-то идет позади. Она испугалась, у нее резко подскочил адреналин, тело напряглось, дыхание стало глубже и на фоне этой стрессовой реакции неожиданно произошел оргазм. Это не значит, что кто-то «сделал ей приятно». Это просто способ, при котором нервная система «разряжает» избыточное напряжение. Это не выбор, а физиологическая реакция, которая может иногда случаться, подчеркивает Федорец.

Другой пример — женщина в общественном транспорте, внезапно испытавшая сильный дискомфорт и стыд из-за позывов к дефекации. От напряжения, страха и стресса тело отреагировало оргазмом.

Такие случаи редки, но они подтверждают, что человеческое тело — сложная и непредсказуемая система.

Что на самом деле происходит

Когда мы ощущаем сильную тревогу или страх, в кровь выбрасываются адреналин, норадреналин и кортизол. Это — гормоны «бей или беги». Сердце ускоряется, мышцы напрягаются, кровь приливает к конечностям и тазовой области.

У некоторых людей этот процесс настолько мощный, что система половых нервов, в частности крестцовые нервные сплетения, активируется вместе с отвечающими за страх. И тогда возникает реакция, похожая на оргазм, даже без сексуального стимула.

Оргазм — это не только об удовольствии, объясняет сексолог. Это еще и способ нервной системы сбросить избыток энергии. В определенных условиях тело может «ложно» выбрать именно этот путь разрядки.

Почему не стоит стесняться

Женщины, сталкивающиеся с подобной реакцией, часто испытывают шок, стыд или вину. «Что со мной не так ли?» — спрашивают они себя. В действительности все в порядке. Это не о желании, не о «возбуждении от страха». Это рефлекторная реакция тела, не имеющая ничего общего с нравственными или психологическими убеждениями.

Главное — не осуждать себя и не искать логику там, где сработала биология. Если ситуация вызывает тревогу или повторяется, можно обсудить это со специалистом сексологом или психотерапевтом, но патологией это не является.

Можно ли сознательно вызвать такой оргазм

Нет. Такие реакции невозможно контролировать или повторить намеренно. Они не являются техникой или практикой, а скорее побочным эффектом нервной перегрузки. Возникающий в состоянии страха оргазм — не об удовольствии, а о защитном механизме. Это попытка тела быстро снять напряжение.

Как поддержать себя после таких ситуаций

Не стесняйтесь. Это просто реакция тела — не ваша вина.

Успокоить нервную систему. Глубокое дыхание, теплый душ, объятия, медитация — все, что помогает вернуть контроль.

Говорить об этом, если нужно. Со специалистом или доверенным человеком. Умолчание только усиливает тревогу.

Заботиться о себе. Сон, питание, отдых и психотерапия — это не роскошь, а базовый уход за собственной нервной системой.

Оргазм в стрессовой ситуации — странный, непредсказуемый, но естественный процесс. Он лишь показывает, как тесно связаны наши эмоции, тело и нервная система. Тело не всегда понимает контекст. Оно просто ищет способ выжить и стабилизироваться. Наша задача — слушать его, а не осуждать, говорит сексологиня. Тело имеет свои способы справляться с эмоциями и порой выходят за рамки привычного. Так что если с вами случилось нечто подобное — вы не удивительны, вы просто человек, у которого тело говорит на языке, который мы еще учимся понимать.