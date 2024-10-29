От большего к меньшему: эротическая карта мира

Хотя бы раз, но вы вероятно думали о том, нормальный ли у вас размер, подпадает ли он под средний мировой стандарт. Где-то об этом читали, а может, обсуждали с друзьями.

Не будем лукавить, что почти каждый из нас думал о том, а у кого на нашей планете самый большой пенис и грудь, где же та счастливая нация пенисных гигантов.

Журнал TheSun опубликовал интересную статью, об эротической карте мира и сравнение мужских и женских прелестей. Все это было сделано не ради соревнования, а только чтобы удовлетворить наш любознательный интерес.

Эксперты NowPatient потратили немало усилий, чтобы создать статистику среднего пениса и понять, в каких странах его размер наибольший, а также исследовать тенденцию изменения среднего размера, в какую сторону колеблются изменения с течением времени.

Важная часть тела, о которой волнуется почти каждый мужчина и которую можно увидеть чаще всего в постели – пенис! Орган, вызывающий оживленную дрожь, потому что маленький – страшно, большой – страшно, нормальный – можно было бы и побольше. Девушки обычно не так обращают внимание на то, что у парня в штанах. И в то же время частенько озабочены собственным бюстом, потому что: то мало, то кривовато, а то асимметрично. Ни минуты покоя!

Иногда эти волнения играют с нами злые шутки, мы теряем свою уверенность и начинаем сравнивать себя с другими. Это совершенно неправильно, ведь красота – субъективное понятие. Хотя вы можете беспокоиться о размере или форме своего тела, важно понимать, что все тела разные и красивые по-своему.

От большего к меньшему: размер пениса / Фото: Credits

Эксперты из NowPatient просмотрели данные World Population Review относительно среднего размера пениса и вот что выяснили (эксперты отмечают, что данные предоставлены лично мужчинами, поэтому размер мог быть немного преувеличен, ведь мужчины действительно беспокоятся из-за этого):

Считается, что у суданских мужчин самые большие члены в мире, средняя длина эрегированного члена – 18 см;

За ними следуют мужчины из Демократической Республики Конго, их средняя длина – чуть менее 18 см;

Эквадор занимает третье место со средней длиной мужского пениса в 17,6 см, за ними идут Республика Конго (17,3 см), Гана (17,2 см) и Нигерия (16,9 см);

А вот в Таиланде самый маленький средний размер пениса в мире, ведь в эрегированном состоянии – это 9,4 см;

Камбоджа и Непал заняли чуть более высокое место, со средним показателем в 9,8 см и 9,9 см;

Британцы, например, заняли 60 место из 142 стран со средним размером члена в 14,3 см;

До Британии не дотянули США – 14 см и Швейцария – 14,2 см;

По прошествии времени эти статистические данные изменяются, ведь, например, Венесуэльские мужчины поднялись на несколько позиций (за два года средний размер пениса увеличился на 27%), а вот Итальянцы упали в рейтинге (за последние два года размер уменьшился на 20%, с 15 см до 12,7 см).

И в среднем размер в 2022 году составлял 13,3 см, а вот уже в 2024 году эта цифра составляет – 16,9 см.

NowPatient также просмотрели данные о средних размерах женской груди во всем мире и обнаружили, что:

Самые большой средние размер груди, как правило, встречатеся в Европе. У женщин из Норвегии, например, средний размер груди - C и D. У британок средний размер чашки бюстгальтера составляет - C, им на пятки наступают американки с таким же размером. Тем временем, женщины стран Африки и Юго-Восточной Азии в среднем имеют меньшие размеры чашек.

На самом деле, абсолютно неважна длина, ширина и объем, ведь уважение и любовь, совсем не взаимосвязаны с пенисом или бюстом. Это так, приятный естественный бонус.

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