Первая интимная близость: что родители должны рассказать дочери о сексе

Первый секс – это важное событие в жизни девушки, но зачастую из-за незнания своей физиологии и неготовности к близости – не самый приятный опыт в жизни.

О том, что девочка-подросток должна узнать о сексе, своем теле и контрацепции от родителей до первой интимной близости, рассказал врач - психолог-сексолог в клинике R+ medical Network Анна Ревунец.

О репродуктивной системе женщины

Для того чтобы подросток захотел с вами разговаривать о первом сексе, у вас должны быть доверительные отношения. А тема секса в семьи открытой к обсуждению. Желательно, чтобы разговоры о взрослении, физиологии женского организма, сексе и беременности проводились постепенно, начиная с 3-4 лет, и с каждым годом информация расширялась и углублялась. Взрослый, откровенный разговор о первом сексе должен состояться до 12 лет.

Начните его с разъяснения женской особенностей женской физиологии. Расскажите дочке, что каждый месяц в ее организме происходит ряд изменений:

после окончания текущей менструации и до начала следующей в матке, женском репродуктивном органе, растет внутренний слой, эндометрий, к которому в случае беременности крепиться эмбрион;

в середине цикла происходит овуляция – женская половая клетка, яйцеклетка, выходит из яичников, и на протяжении 24 часов ждет оплодотворения. Сперматозоиды живут в шейке матки до 3 суток;

если оплодотворение не произошло, наступает менструация – внутренний слой матки, эндометрий, отторгается и выводится с менструальной кровью. До следующей овуляции в матке вырастет новый эндометрий, чтобы обеспечить наилучшие условия для теоретически возможной беременности.

Также читайте Первая менструация: о чем нужно рассказать дочери

Самая высокая вероятность забеременеть – середина цикла, то есть день овуляции. Но в подростковом возрасте овуляция происходит не по календарю, а произвольно. Об этом свидетельствует нерегулярный менструальный цикл, отсутствие менструации 2-3 месяца подряд. Если до овуляции в шейке матки на протяжении 2-3 суток будут присутствовать активные, подвижные сперматозоиды, они оплодотворят яйцеклетку. Иногда овуляция происходит после менструации. Поэтому первый секс, как и последующие половые акты, должен происходить с использованием правильно надетого презерватива.

О защите, отказе и обоюдном желании

Подростки рассматривают секс, как часть отношений, в которых присутствует телесная близость. Им тяжело защищать свое тело из-за страха быть брошенным или нелюбимым. Поэтому вы должны рассказать дочке, что фразы по типу: "если ты отказываешься заниматься со мной сексом, ты меня не любишь", "у меня нет презерватива, но ты можешь мне доверять" – это не проявление чувств, а манипуляция, признак потребительских отношений. Первый секс не должен быть спонтанным, незащищенным, принудительным, "пьяным". По статистике, 8 из 10 парней-подростков не женятся на матерях своих детей.

Здоровые сексуальные отношения состоят:

из доверия;

права на слова "нет" и "стоп";

обоюдного сексуального желания;

ощущения защищенности и удовольствия;

обязательной контрацепции.

В разговоре о первом сексе я советую затронуть тему боли. С точки зрения физиологии боль при первом половом акте связанна с отсутствием вагинальной смазки, травмированием слизистой влагалища, повреждением девственной плевы. С точки зрения психологии – из-за скованности, стыда, страха не оправдать ожидания партнера и увидеть/ не увидеть кровь.

Также читайте Что надо знать девушкам-подросткам об интимной гигиене

Во-первых, девочка должна знать, что девственная плева есть у не каждой женщины. Некоторые рождаются без нее, и это нормально. Если плева есть, после возможного повреждения во время первого полового акта, она заживает, постепенно растягивается и становится почти незаметной. Наличие крови после первого секса может быть связано не с девственной плевой, а, например, с травмированием тканей влагалища из-за отсутствия смазки или неопытности партнера.

Во-вторых, она имеет право сказать "стоп" в любой момент полового акта, если ей больно и неприятно. И партнер обязан остановиться.

В-третьих, не стоит идеализировать первый секс и ожидать "невероятных ощущений", о которых рассказывают подружки с опытом. Удовольствие зависит от многих факторов – от уровня спокойствия, психологической зрелости, атмосферы, отношения девочки к собственному телу, опытности партнера. Первый половой акт может завершится преждевременной эякуляцией у партнера или произойти без оргазма, и это нормально. Но по этому опыту нельзя оценивать секс в общем, как и свою сексуальность. Если у девочки возникает отвращение к половой близости, необходимо понять: оно было навязано обществом или возникло из-за определенных действий, высказываний партнера.

При первом половом акте важно попробовать расслабиться, не стесняться своих половых органов и обнаженного тела. Не надо пытаться угодить партнеру, терпеть боль и дискомфорт – нужно говорить о своих ощущениях честно и прямо. В этом и заключается смысл взрослых отношений.

На правах человека с личным опытом донесите дочке, что:

секс не ускоряет взросление и не повышает уровень популярности;

секс – это ответственность за свое здоровье и будущее.

нельзя полагаться на партнера, опыт подруг, везение;

прерванный половой акт – не метод контрацепции;

секс не укрепляет отношения;

секс не является доказательством любви и преданности;

отказывать нормально, как и получать отказы;

необходимо уважать свое тело и тело своего партнера;

нельзя заниматься сексом только ради секса или удовольствия другого человека;

оптимальный возраст для начала сексуальной жизни – 16-18 лет, когда с точки зрения физиологии организм готов к сексу и беременности.

Не игнорируйте тему секса. Строгий родительский тон, запугивания – неработающие "методы", которые делают секс в глаза подростка постыдным, грязным, неважным. Доверительные, дружеские отношения обеспечат подростку возможность быть услышанным, понятым и поддержанным.

Читайте также: Легко, нестыдно, интересно: когда и как говорить с детьми о сексе

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку