Почему анимационное порно так популярно: психология феномена / © Credits

То, что начиналось как часть японской культуры, стало глобальным трендом, который интересует миллионы людей по всему миру. Почему же взрослых привлекают вымышленные персонажи и нарисованные тела и что это говорит о нашем восприятии сексуальности, рассказало издание Psychology Today.

Что такое хентай

Термин «хентай» происходит из японской культуры — это поджанр манги и аниме, где персонажи изображены в откровенных сексуальных сценах. Другими словами, это анимационное порно, но часто с элементами фантазии, необычных сюжетов и гиперболизированных тел. Хотя кажется, что это нишевый контент, на самом деле он на пике популярности.

Кто смотрит и фантазирует о хентай

Психолог и исследователь сексуальности Джастин Лемиллер в своей книге «Tell Me What You Want» опросил более 4 000 человек. Его выводы интересны:

27% людей признались, что хоть раз фантазировали о персонажах мультфильмов или аниме.

4% делают это регулярно.

Интересно, что не все, кто ищет хентай, часто о нем фантазируют. Просто такой контент менее доступен, чем, скажем, видео о «классических» фантазиях вроде трио, поэтому те, кто этим интересуется, вынуждены активно искать.

Что касается гендера:

27% гетеросексуальных мужчин признались, что имели такие фантазии.

12% гетеросексуальных женщин.

39% гей и бисексуальных мужчин.

40% транс и небинарных людей.

То есть мужчины и люди с различной гендерной идентичностью оказались более склонными к подобным фантазиям.

Воображение, контроль и дистанция

Лемиллер выделяет несколько психологических факторов, которые объясняют популярность хентая:

Активное воображение. Люди с развитой фантазией склонны к различным сексуальным сценариям, хентай просто дает простор для творчества.

Интроверсия . Менее социальные люди, которые не всегда комфортно чувствуют себя в реальных отношениях, могут получать удовольствие от контролируемого «виртуального» мира, где нет риска отказа или осуждения .

Потребность в безопасной дистанции. Для людей с уникальным типом привязанности (боится близости или потери контроля), хентай — это форма сексуального выражения без эмоциональных рисков.

Уменьшение тревожности. Для людей с высокой тревожностью или страхом отторжения вымышленные персонажи — это способ расслабиться и снять напряжение.

Форма исследования табуированных тем. Через анимацию можно «прожить» фантазии, которые в реальной жизни были бы опасными, неприемлемыми или незаконными.

Фантазия как способ познать себя

Хентай фантазии часто переплетаются с другими, например, BDSM, властью, нереальными сценариями, такими как секс с пришельцами, роботами и т. Д.

Это не всегда о «бегстве от реальности» — иногда это просто стремление исследовать границы желаний в безопасном пространстве.

Как отмечает Лемиллер, для кого-то это просто игра воображения, для других — способ выразить часть сексуальности, которую невозможно реализовать в реальной жизни.

Популярность анимационного порно — не признак отчуждения, а свидетельство изменений в восприятии сексуальности. Люди ищут не только возбуждение, но и эмоциональную безопасность, контроль и отсутствие давления. В мире, где отношения становятся более сложными, а реальность — перегруженной, хентай предлагает фантазию без последствий. И, возможно, именно поэтому он так привлекает поколение, которое устало от перформативной близости.

Хентай — это не просто «странная» часть интернета. Это зеркало того, как мы эволюционируем в своих желаниях, ищем способы безопасного эксперимента, самовыражения и фантазии без границ. Потому что в конце концов, как говорит психолог Лемиллер, наши сексуальные фантазии — это не то, что нас определяет, это то, что помогает нас лучше понять.