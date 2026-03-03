Почему лучший секс может быть в токсичных отношениях / © Credits

Мы все хотим секса, который сводит с ума, и отношений, которые дарят безопасность и поддержку. Однако иногда секс становится обманчивым признаком счастья. Сексолог Святослава Федорец объяснила, что в некоторых отношениях сексуальная страсть настолько интенсивна, что люди чувствуют ее как «лучший секс в жизни», даже если эмоциональная часть отношений неустойчива.

Это явление чаще встречается у тех, кто имеет повышенную тревожность или внутреннее напряжение. Организм может путать физическое возбуждение с тревогой, тогда мы получаем коктейль сильных эмоций, который кажется невероятным, пока продолжаются отношения. Специально для страницы Я ТІЛЬКИ ЗАПИТАТИ сексолог рассказала, как отличить зависимые отношения от здоровых и почему наше возбуждение иногда путается с тревогой.

Зависимые отношения

Зависимые отношения — это когда привязанность строится не на доверии и взаимности, а на потребности постоянно получать подтверждение своей ценности от партнера. Секс в таких отношениях часто интенсивный, страстный и безумно увлекательный.

«В моей практике были пациенты, которые после окончания отношений говорили: „Это был невероятный секс, такого у меня больше никогда не будет. Он был лучшим любовником“», — объясняет Федорец.

Сексуальное удовлетворение в таких случаях не обязательно совпадает с эмоциональной близостью или здоровой привязанностью.

Тревога и сексуальное возбуждение

Человеческий мозг не всегда отделяет физическое возбуждение от психологического стресса. Когда одновременно появляются тревога и сексуальное возбуждение, возникает «коктейль», который может усиливать чувство удовольствия.

Тревога может проявляться как легкое волнение, напряжение или страх потери.

Сексуальное возбуждение — физические реакции организма, которые сигнализируют о желании и притяжении.

Когда эти два состояния сочетаются, человек может испытывать «невероятный» секс, даже если отношения эмоционально неустойчивы.

Как понять, что секс и отношения здоровы

Сексолог советует обращать внимание на следующие признаки:

Эмоциональная близость: партнер интересуется вашими чувствами, поддерживает и слушает. Взаимность: желание и удовольствие не односторонние. Стабильность: сексуальная страсть дополняет эмоциональную связь, а не заменяет ее. Отсутствие чрезмерной тревоги: если после секса остаются чувство страха или неуверенности, это может быть сигналом зависимых отношений.

Сексуальная страсть — замечательная вещь, но она не всегда гарантирует счастливые отношения. Если секс кажется «лучшим в жизни», а эмоциональная часть отношений оставляет желать лучшего, стоит остановиться и оценить баланс между физическим наслаждением и психологическим комфортом.

Здоровые отношения — это когда секс дополняет любовь, а не маскирует тревогу. Помните, что прислушиваться к себе и своим чувствам — лучший способ избежать зависимости и найти настоящую близость.