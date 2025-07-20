Почему мы фантазируем о сексе с теми, кого ненавидим: психология парадокса / © Credits

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Мы привыкли думать, что сексуальные фантазии — это о любви, страсти или хотя бы симпатии. Но что, когда объектом вашего воображения вдруг становится человек, который вызывает, например, злость, раздражение или даже ненависть. Это путаница? Психологический слом? А может, что-то абсолютно нормальное? Ответы на эти вопросы попыталось найти издание Psychology Today.

На самом деле такие фантазии не так уж и редки, оказывается, почти каждый третий человек хотя бы раз в жизни фантазировал о сексе с тем, кого терпеть не может. Почему это происходит, что это говорит о нас и стоит ли волноваться, мы разобрались в этом сложном, но увлекательном психологическом феномене.

Фантазии не всегда о любви

Сексуальные фантазии это не всегда отражение реального желания. Часто они возникают на пересечении запретного, эмоционально напряженного и сокровенного.

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Фантазии о власти и контроле (доминировании)

Люди, которые часто представляют секс с «врагом», обычно имеют склонность к БДСМ или фантазиям о доминировании. В таких представлениях они:

берут реванш над тем, кто причинял эмоциональную боль;

берут под контроль ситуацию, которая в реальной жизни была унизительной или неприятной;

получают психологическое удовольствие от символической «победы».

Все это не о желании быть с этим человеком, а о внутренней компенсации пережитого стресса.

Мазохизм и низкая самооценка

С другой стороны, у людей с низкой самооценкой или склонностью к самонаказанию могут возникать фантазии, где секс с неприятным лицом становится формой «карательной страсти». Такие фантазии иногда бессознательно передают послания вроде «Я не заслуживаю хорошего отношения» или «Я могу надеяться только на токсичные отношения».

Это не всегда о физическом желании, иногда это эмоциональный след травм или неудачных отношений.

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Привлекательность табу

Секс с «врагом» — нарушение внутренних моральных правил и именно это делает фантазию увлекательной. Ведь то, что запрещено или недозволено, становится еще более привлекательным в нашем воображении.

Сильные эмоции легко путаются с возбуждением

Интересно, что гнев и сексуальное возбуждение имеют похожую физиологическую картину: учащенное дыхание, давление, сердцебиение, сосредоточение на объекте. Именно поэтому некоторые люди могут ошибочно «переключать» одно на другое. «Я его ненавижу», а тело думает «Здесь что-то важное — реагируй», поэтому мозг считывает это как возбуждение.

Воображение без границ

Люди с развитой фантазией и склонностью к «полету мыслей» чаще представляют сексуальные сценарии самых невероятных форматов, не обязательно из-за реального желания, а просто из-за многогранности воображения.

Это нормально

Сексуальные фантазии — это не то же самое, что желание или намерение. Они не имеют моральной оценки, пока остаются в воображении. Часто это:

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просто способ обработать сильные эмоции,

снять внутреннее напряжение,

или даже случайное сочетание пережитого.

Фантазия о сексе с человеком, которого вы не любите или даже презираете — это не повод для стыда. Это может:

быть способом переосмыслить эмоциональные ситуации,

почувствовать контроль,

или просто проявление эмоциональной интриги.

Если такие фантазии беспокоят вас или влияют на отношения, стоит поговорить с психотерапевтом. Но сам факт их наличия еще не свидетельствует о проблемах.