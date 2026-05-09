Почему нас могут привлекать темные эротические сюжеты

Новое исследование, опубликованное в The Journal of Sex Research, поднимает довольно неудобный вопрос: что именно влияет на женское возбуждение от таких историй — эволюция или опыт и социальные установки?

Ответ оказался значительно сложнее, чем любая простая теория, об этом рассказало издание PsyPost

Женская аудитория является главной движущей силой рынка эротической литературы и романов. Именно женщины чаще всего читают тексты, которые варьируются от классических романтических историй до «темных» сюжетов с элементами контроля, доминирования или насилия.

Подобные тенденции заметны и в видеоформатах, хотя женщины в целом потребляют меньше порнографического контента, те, кто его просматривает, чаще интересуются сценариями с элементами власти, подчинения и агрессии.

Это ставит под сомнение классические эволюционные модели, которые предполагают, что женщины ориентированы на стабильные долгосрочные отношения с партнерами, которые демонстрируют надежность и заботу.

В исследовании Максимилиан Т. П. фон Андриан-Вербург вместе с командой попытались разобраться, почему возникает интерес к агрессивным эротическим сценариям и действительно ли он связан с биологией.

Что влияет на интерес к «темным» сюжетам

Уровень сексуального влечения. Женщины с более высоким либидо реагировали сильнее на все эротические истории, независимо от их содержания. Иначе говоря, это не о типе сюжета, а об общей чувствительности к сексуальным стимулам. Влияние мифов о сексуальном насилии. Участницы, которые больше соглашались с ложными представлениями о насилии, демонстрировали более высокий уровень возбуждения как к нейтральным, так и к агрессивным сценам. Исследователи предполагают, что такие убеждения могут изменять восприятие истории, например, интерпретировать насильственный сценарий как «скрытое согласие». Предыдущий опыт потребления насильственного контента. Женщины, которые уже читали или смотрели агрессивную эротику, чаще реагировали на подобные сцены сильнее. Это может объясняться обучением через опыт, ведь мозг постепенно начинает ассоциировать определенные стимулы с сексуальным возбуждением. Эффект «эмоционального переноса». Сильные эмоции, такие как страх, напряжение или шок, в безопасном контексте могут превращаться мозгом в сексуальное возбуждение и усиливать интенсивность переживаний.

Это не о «природе женщин»

Исследователи из The Journal of Sex Research подчеркивают, что эволюционные объяснения здесь не работают. Вместо этого ключевую роль играют опыт, социальные установки, медиапотребление и индивидуальные психологические особенности.

Авторы также отмечают, что результаты имеют ограничения, ведь все данные были самооценкой участниц, выборка касалась только женщин из Германии, использован один конкретный сюжет и не учитывались различные контексты, например, исторические романы, отношения и тому подобное.

Сексуальные предпочтения оказались менее «биологически запрограммированными», чем долгое время считала наука. Как показывает работа исследователей, ключ к пониманию лежит не в эволюции, а в том, как мы учимся реагировать на контент и какие социальные сценарии воспринимаем за норму.

Другими словами, то, что нас затрагивает в эротических историях, часто говорит не о «природе желания», а об опыте, который мы накапливаем, сознательно или нет.

