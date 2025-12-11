Почему некоторые люди не занимаются сексом: генетика и поведение / © Credits

Издание Psychology Today рассказало, что ученые из Принстонского университета проанализировали ДНК более 400 000 британцев и 13 500 австралийцев в возрасте от 18 до 89 лет. Их интересовали люди, которые никогда не занимались сексом ни с представителями своего, ни с противоположного пола. В результате была выделена группа из более 4 000 участников и результаты оказались неожиданными.

Более умные — менее активные

Одним из главных открытий стало то, что генетические варианты, связанные с высоким IQ и образованием, коррелируют с отсутствием сексуального желания. То есть те, кто развивал свой ум и достигал высших социальных статусов, чаще остаются без сексуального опыта.

Это кажется парадоксальным, эволюционно умные и обеспеченные партнеры должны иметь больше шансов на романтические отношения, но реальность оказалась другой.

Кроме того, у мужчин, не имеющих секса, коррелировала с более слабой физической силой, тонкими руками и ношением очков в детстве — это факторы, которые влияли на социальную привлекательность в подростковом возрасте.

Социальная сдержанность и рисковое поведение

Исследование также выявило интересную зависимость между нежеланием секса и социальным поведением. Люди, которые реже употребляли алкоголь, меньше рисковали и избегали активной социальной жизни, чаще оставались без сексуального опыта. Проще говоря, отсутствие «барного опыта» и низкая склонность к авантюризму могут уменьшать шансы на встречу с потенциальными партнерами.

Психологические аспекты

Генетика также влияет на психическое состояние, варианты генов, связанные с ADHD (РДВГ — Расстройство дефицита внимания и гиперактивности), аутизмом и ПТСР (Посттравматическое стрессовое расстройство), коррелировали с сексуальным нежеланием. В то же время те, кто склонен к депрессии или тревожности, показали противоположную тенденцию, эти факторы не увеличивают вероятность воздержания от секса.

Важно понимать, что генетика объясняет лишь часть явления. Среди других факторов могут быть как географические условия (меньше потенциальных партнеров в регионе), так и уровень социально-экономического неравенства.

Кроме того, не все люди без сексуального опыта испытывают дискомфорт. Для некоторых это сознательный стиль жизни, который приносит удовольствие и ощущение контроля. В то же время исследование показывает, что среди людей, которые не имеют секса уровень счастья может быть немного ниже, но это не значит, что все они недовольны.

Итак, можно сказать, что гены и среда вместе формируют уникальные жизненные траектории. Иногда яркий ум может становиться препятствием для романтики, социальная сдержанность — тормозом для свиданий, а определенные психологические особенности — еще одним фактором.

Важно помнить, что сексуальная активность — не показатель ценности или успеха, и в мире, где всегда есть выбор, каждый может найти свой баланс между личной жизнью, самореализацией и собственным счастьем.