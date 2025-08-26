Почему некоторые люди отказываются целоваться во время случайного секса / © Credits

В романтических отношениях именно поцелуи часто считают самыми интимными моментами. Но почему же в случайном сексе, который давно перестал быть табу в современном обществе, некоторые люди отказываются от этого жеста, попыталось разобраться издание Psychology Today.

Поцелуй как символ близости

В культуре поцелуй воспринимается почти как маркер настоящей интимности. Во многих парах именно поцелуй, а не секс, является показателем того, что отношения переходят на новый уровень.

Впрочем, для части людей ситуация другая. Они готовы к сексу без обязательств, но не к поцелуям. И причина здесь не в отсутствии страсти, а в своеобразной психологической «черте», которая отделяет физическое удовольствие от эмоциональной близости.

Секс без поцелуев

Некоторые женщины признаются, что могут заниматься сексом со случайным партнером, но не могут целоваться. Это для них слишком лично. Другие же, наоборот, отмечают, что именно поцелуи делают даже короткие встречи более страстными.

В секс-работе ситуация еще более четкая. Многие работники индустрии отказываются целовать клиентов в губы, потому что это считается «чрезмерной близостью», которую они не готовы продавать. В то же время появился феномен так называемого «girlfriend experience» — когда клиенты специально заказывают не только секс, но и поцелуи, объятия, нежность, стремясь хоть на мгновение почувствовать себя в отношениях.

Это можно назвать «ограниченной аутентичностью» (bounded authenticity), люди будто покупают и продают эмоциональную близость, создают иллюзию настоящей любви.

Почему мы избегаем поцелуев

Есть несколько основных объяснений:

Страх чрезмерной близости. Поцелуй воспринимается как нечто интимнее секса. Для многих именно губы — грань, которую не хочется переходить с человеком, с которым нет глубоких чувств. Контроль эмоций. Когда секс случайный, люди стремятся избежать ощущения привязанности. Поцелуй может спровоцировать иллюзию нежности, которую потом будет трудно отбросить. Чувство отвращения. Некоторые признают, что французский поцелуй (с языком) без эмоциональной связи кажется им «грязнее», чем сам секс. Социальные сценарии. В культуре часто бытует представление, что поцелуи — для «своих», для пары, тогда как секс может быть и «техническим» способом получить удовольствие.

В итоге получается, что поцелуй в случайном сексе — это не просто действие, а выбор. Для кого-то это грань, которую они не готовы переходить без эмоций. Для других — способ сделать даже быструю встречу живой и наполненной.

И в этом нет «правильно» или «неправильно». Ведь интимность всегда о балансе между телом, эмоциями и личными границами.