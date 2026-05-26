Оральный секс / © Credits

Реклама

О безопасном сексе сегодня говорят значительно больше, чем десять лет назад. Но когда речь заходит об оральном сексе, многие люди до сих пор автоматически считают его «безрисковым». Именно поэтому рекомендация использовать презервативы или латексные салфетки во время оральных ласк часто вызывает искреннее недоумение. Специально для страницы Medical TV сексолог Святослава Федорец объяснила, почему даже в таком формате близости важно помнить о защите, здоровье ротовой полости и базовой сексуальной безопасности. По ее словам, недооценка рисков очень распространенная проблема. Особенно в случаях с новыми или непроверенными партнерами.

Оральный секс тоже нуждается в защите

Специалист отмечает, что во время орального секса также могут передаваться инфекции, особенно если у кого-то из партнеров есть воспалительные процессы, микротравмы слизистой или невылеченные стоматологические проблемы.

Речь идет не только об инфекциях, передающихся половым путем. Даже банальное воспаление в ротовой полости или гнойные процессы могут создать риски для партнера.

Реклама

Святослава Федорец объясняет, что патогенная микрофлора из ротовой полости способна быстро попадать в уретру женщины, а это может спровоцировать воспалительные процессы, в частности цистит. Именно поэтому при любых симптомах, например, боли, воспалении десен, стоматологических проблемах или инфекциях, стоит сначала позаботиться о лечении, а уже потом возвращаться к интимной близости.

Средства защиты

Для орального секса с непроверенным партнером сексолог советует использовать презервативы или латексные салфетки для оральных ласк женщины. Особенно важно быть внимательными, если на слизистой есть микротрещины, раздражения, ранки или другие повреждения тканей.

Именно через такие повреждения значительно легче передаются инфекции.

«Неудобная» тема

Несмотря на доступ к информации, тема сексуального здоровья часто до сих пор остается неудобной для обсуждения. Люди стесняются говорить о защите в отношениях, проходить регулярные проверки или даже сообщать партнеру о собственном дискомфорте или симптомах.

Реклама

Однако современный подход к интимной жизни — это не только об удовольствии, но и об ответственности, заботе о себе и взаимном уважении. И именно честные разговоры о здоровье постепенно делают сексуальную культуру более зрелой и безопасной.

Оральный секс не является «полностью безопасным» только потому, что не предусматривает классического полового контакта. Инфекции, бактерии и воспалительные процессы могут передаваться и таким путем, особенно при отсутствии защиты или при проблемах со слизистыми оболочками.

Забота об интимном здоровье — это не страх, а осознанность. Поэтому иногда самая сексуальная вещь в отношениях — это как раз таки ответственность и уважение к собственному телу и партнеру.

Новости партнеров