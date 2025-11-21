ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Секс
Количество просмотров
288
Время на прочтение
2 мин

Почему после секса бывает грустно и как с этим справиться

Секс часто ассоциируется с близостью, удовольствием и счастьем. Но что, если после интимного момента вы чувствуете печаль или тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Почему после секса бывает грустно и как с этим справиться

Почему после секса бывает грустно и как с этим справиться / © Credits

Такое явление имеет научное название — посткоитальная дисфория (PCD). Оно может проявляться в виде подавленности, тревоги или депрессивного настроения и длиться от нескольких минут до нескольких часов, об этом рассказало издание Psychology Today.

Посткоитальная дисфория имеет много причин, от физиологических до психологических:

  • Гормональные колебания. Во время оргазма организм получает волну гормонов, а затем их уровень резко падает. Этот спад может вызвать эмоциональную нестабильность.

  • Чувство вины. Даже если секс был добровольным, некоторые люди переживают печаль из-за решения заняться им в конкретный момент или с конкретным партнером.

  • Проблемы в отношениях. Если секс используется как «пластырь» для спасения от разрыва или как попытка оживить отношения, негативные эмоции после него — не редкость.

  • Неуверенность в собственном теле. Если человек не доволен своим телом, он может беспокоиться о мнении партнёра, а это усиливает чувство грусти после секса.

  • Тревога из-за сексуальной продуктивности. Переживания по поводу собственной «исправности» или оргазма партнёра может провоцировать стресс и депрессивные ощущения.

  • Отсутствие оргазма. Когда один из партнеров не достигает оргазма, это может вызвать грусть у обоих участников из-за неуверенности.

  • Травматический опыт. Сексуальные травмы прошлого могут срабатывать как триггер, даже если во время акта ничего не ощущалось.

  • Секс как «пластырь». Краткосрочное решение проблем в отношениях может лишь ухудшить эмоциональное состояние после секса.

  • Редкие сексуальные контакты. Если интим случается редко, после него человек может чувствовать грусть, потому что знает, что в следующий раз придется долго ждать.

  • Социализация и воспитание. Если в детстве или подростковом возрасте секс ассоциировался со стыдом, эти эмоции могут проявляться уже во взрослой жизни после секса.

  • Интенсивность оргазма. Сильные ощущения во время секса могут временно спровоцировать грусть или тревогу до того момента, пока организм не успокоится.

Как справляться с посткоитальной дисфорией

  • Рефлексия и самонаблюдение. Иногда достаточно осознать свои эмоции, понять их происхождение и успокоить себя.

  • Общение с партнером. Обсуждение чувств после секса, особенно оргазма или производительности, может значительно уменьшить тревогу. Это практика, которую активно применяют в сообществах БДСМ и она может стать полезной для любых пар.

  • Профессиональная помощь. Если печаль связана с травмой, стоит обратиться к квалифицированному психологу или психотерапевту.

Памятка для здоровой интимной жизни

  • Важно признавать свои эмоции, а не игнорировать их.

  • Партнер должен поддерживать вас после секса и создавать ощущение безопасности.

  • Разговоры об отношениях, желаниях и потребностях помогают избежать негативного эффекта PCD.

Секс может быть радостным и сближающим, а внимательное отношение к эмоциям после него лишь повышает качество ваших отношений и собственное счастье.

Дата публикации
Количество просмотров
288
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie