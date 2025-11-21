Почему после секса бывает грустно и как с этим справиться / © Credits

Такое явление имеет научное название — посткоитальная дисфория (PCD). Оно может проявляться в виде подавленности, тревоги или депрессивного настроения и длиться от нескольких минут до нескольких часов, об этом рассказало издание Psychology Today.

Посткоитальная дисфория имеет много причин, от физиологических до психологических:

Гормональные колебания. Во время оргазма организм получает волну гормонов, а затем их уровень резко падает. Этот спад может вызвать эмоциональную нестабильность.

Чувство вины. Даже если секс был добровольным, некоторые люди переживают печаль из-за решения заняться им в конкретный момент или с конкретным партнером.

Проблемы в отношениях. Если секс используется как «пластырь» для спасения от разрыва или как попытка оживить отношения, негативные эмоции после него — не редкость.

Неуверенность в собственном теле. Если человек не доволен своим телом, он может беспокоиться о мнении партнёра, а это усиливает чувство грусти после секса.

Тревога из-за сексуальной продуктивности. Переживания по поводу собственной «исправности» или оргазма партнёра может провоцировать стресс и депрессивные ощущения.

Отсутствие оргазма. Когда один из партнеров не достигает оргазма, это может вызвать грусть у обоих участников из-за неуверенности.

Травматический опыт. Сексуальные травмы прошлого могут срабатывать как триггер, даже если во время акта ничего не ощущалось.

Секс как «пластырь». Краткосрочное решение проблем в отношениях может лишь ухудшить эмоциональное состояние после секса.

Редкие сексуальные контакты . Если интим случается редко, после него человек может чувствовать грусть, потому что знает, что в следующий раз придется долго ждать.

Социализация и воспитание. Если в детстве или подростковом возрасте секс ассоциировался со стыдом, эти эмоции могут проявляться уже во взрослой жизни после секса.

Интенсивность оргазма. Сильные ощущения во время секса могут временно спровоцировать грусть или тревогу до того момента, пока организм не успокоится.

Как справляться с посткоитальной дисфорией

Рефлексия и самонаблюдение. Иногда достаточно осознать свои эмоции, понять их происхождение и успокоить себя.

Общение с партнером . Обсуждение чувств после секса, особенно оргазма или производительности, может значительно уменьшить тревогу. Это практика, которую активно применяют в сообществах БДСМ и она может стать полезной для любых пар.

Профессиональная помощь. Если печаль связана с травмой, стоит обратиться к квалифицированному психологу или психотерапевту.

Памятка для здоровой интимной жизни

Важно признавать свои эмоции, а не игнорировать их.

Партнер должен поддерживать вас после секса и создавать ощущение безопасности.

Разговоры об отношениях, желаниях и потребностях помогают избежать негативного эффекта PCD.

Секс может быть радостным и сближающим, а внимательное отношение к эмоциям после него лишь повышает качество ваших отношений и собственное счастье.