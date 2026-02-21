Почему размер имеет значение / © Credits

Реклама

В отличие от наших ближайших родственников — крупных приматов, человеческий пенис не имеет кости и работает исключительно через кровоток. Однако он часто больше и толще даже с поправкой на размер тела, об этом рассказало издание News Medical. Это давно удивляло биологов и возникли две основные теории эволюции мужских гениталий:

Выбор партнерши — женщины отдают предпочтение генетически «более сильным» или здоровым мужчинам. Конкуренция между мужчинами — определенные признаки помогают мужчинам в конфликтах или сигнализируют соперникам о возможной силе.

Но до сих пор не было четкого экспериментального подтверждения того, что пенис действительно играет роль и в оценке соперников.

Исследование

Исследователи создали 343 компьютерно смоделированные мужские фигуры, которые отличались тремя параметрами:

Реклама

размер пениса (5-13 см в состоянии покоя),

рост (1,63-1,87 м),

форма тела (от грушевидной до V-образной).

Более 800 участников, мужчины и женщины, оценивали аватары: женщины — по привлекательности, мужчины — по тому, насколько угрожающе выглядел потенциальный соперник в драке. Чтобы исследовать эффект среды, часть участников смотрела аватаров на экранах, а часть — на больших проекциях в натуральную величину.

Размер пениса и привлекательность

Женщины действительно отдавали предпочтение большему размеру пениса, однако был выявлен не линейный эффект, ведь привлекательность возрастала до определенного оптимального размера, после чего увеличение больше не давало преимущества.

Мужчины тоже реагировали на размер, однако уже иначе, большие пенисы сигнализировали о потенциальной угрозе в конфликте. Этот эффект был меньше, чем влияние роста и формы тела, но статистически значимый.

Размер как сигнал силы

Результаты показали, что мужчины действительно учитывают пенис в оценке потенциального соперника. Важно, что самый сильный эффект наблюдался при живых проекциях в натуральную величину, а не на маленьких экранах. Это означает, что онлайн-исследования могут недооценивать влияние визуальных сигналов на поведение.

Реклама

Эволюционное давление

Итак, мужской пенис развивался под влиянием двух механизмов одновременно:

Привлечение женщин через сигнал здоровья и генетического качества.

Влияние на соперников через сигнализирование об относительной мощи и возможной угрозе.

То есть этот орган одновременно «говорит» и к партнерам, и к конкурентам, поэтому эволюция сделала его большим не случайно.

Это исследование подтверждает, что размер мужских гениталий — это не только вопрос физиологии или эстетики. Он одновременно влияет на привлекательность для партнерш и на взаимную оценку соперников среди мужчин. Эволюция, как всегда, выбирает сложные пути, поэтому иногда даже самые интимные части нашего тела имеют важную социальную и репродуктивную функцию.