Почему стыд мешает получать удовольствие от интимной близости: объясняет сексолог

Почему стыд мешает получать удовольствие от интимной близости / © www.credits

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Несмотря на то, что тема секса уже давно стала частью публичных дискуссий, многие люди до сих пор придерживаются установок, сформированных ещё в детстве или юности. «Хорошие девушки так не ведут себя», «об этом стыдно говорить», «нельзя показывать свои желания» — подобные убеждения нередко влияют на взрослую жизнь гораздо сильнее, чем мы осознаем. Сексолог Святослава Федорец специально для страниц tv medical подчеркивает, что настоящая близость начинается не с совершенства, а с принятия себя и комфорта в собственной сексуальности. Именно внутренние запреты часто становятся причиной скованности, тревожности и невозможности полностью расслабиться рядом с партнером.

Интимность начинается с комфорта

Сексолог отмечает, что важную роль в близости играет не только физический контакт, но и эмоциональное состояние человека. Если партнер постоянно волнуется из-за внешности, переживает, как он выглядит со стороны, или пытается скрыть себя, это может мешать получать удовольствие от момента.

Уверенность в себе не означает идеальную внешность или отсутствие комплексов. Прежде всего это способность чувствовать себя естественно и не тратить все свое внимание на самокритику.

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Именно поэтому психологи часто говорят о важности принятия своего тела — умении относиться к себе с меньшим осуждением и большей доброжелательностью.

Откуда берется стыд

Специалист отмечает, что источником многих трудностей становятся не реальные проблемы в отношениях, а установки, которые человек усвоил ранее. На отношение к сексуальности могут влиять семейное воспитание, культурные и религиозные убеждения, негативный опыт, осуждение со стороны окружающих или распространенные мифы о том, каким должно быть «правильное» поведение.

В результате человек может испытывать чувство вины даже тогда, когда находится в здоровых и доверительных отношениях.

Раскованность не означает безответственность

Сексуальная уверенность — это не демонстративность и не стремление оправдать чьи-то ожидания. Речь идет о способности открыто говорить о собственном комфорте, уважать свои границы и доверять партнеру.

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В здоровых отношениях важно, чтобы оба партнера чувствовали себя услышанными, принятыми и защищёнными от осуждения. Когда исчезает страх быть собой, появляется больше пространства для эмоциональной близости и взаимного удовлетворения.

Сексуальность — это не набор правил и не стремление соответствовать чьему-то идеалу. Она в гораздо большей степени связана с принятием себя, внутренней свободой и чувством безопасности рядом с партнером.

Если стыд, чувство вины или тревога мешают чувствовать себя комфортно в интимной сфере, стоит задуматься о том, откуда берутся эти убеждения. Ведь именно работа с внутренними установками часто становится первым шагом к более гармоничным отношениям как с собой, так и с другим человеком.

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