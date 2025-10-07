Почему в браке исчезает секс и что с этим делать / © Credits

Издание Psychology Today рассказало, что у многих супружеских пар секс реже 10 раз в год. В научной литературе это часто называют «браком без секса», хотя некоторые эксперты предпочитают термин «низкосексуальный брак» или вообще советуют не навешивать ярлыков. Главное — не количество близости, а то, как вы чувствуете себя в этих отношениях.

Почему секс исчезает из супружеской жизни

Большинство пар не принимает внезапного решения: «Давай больше не будем заниматься сексом». Это всегда постепенный процесс. Сначала — усталость после рождения ребенка. Потом — работа, дедлайны, уход за родителями, гормональные изменения, болезни, стресс, и, конечно, Netflix с его бесконечным автопроигрыванием сериалов. Другими словами — происходит жизнь.

Но не только быт и физические факторы влияют на интимность. Значительную роль играет психологическое состояние:

депрессия, тревога, хронический стресс,

неразрешенные конфликты в паре,

низкая самооценка,

гормональные изменения, например, менопауза, послеродовой период, низкий уровень тестостерона у мужчин,

побочные эффекты лекарств.

Иногда оба партнёра постепенно теряют желание. В других случаях один из них остаётся сексуально активным, а другой — нет. Если это не обсуждать открыто, накапливаются обиды, стыд и чувство отчуждённости. Со временем тема секса становится табу, а спальня — просто местом для сна.

Всегда ли это проблема

Не обязательно. Есть пары, которые вполне довольны без сексуальной жизни. Их объединяет глубокая эмоциональная близость, доверие, общие ценности. И если обоим комфортно — это тоже норма.

Но если один из партнеров страдает от нехватки интимности, возникает эмоциональный разрыв. Такой человек может чувствовать себя отвергнутым, нежеланным или виноватым. И если ничего не менять, это постепенно разрушает отношения.

Пары, которые занимаются сексом хотя бы раз в неделю, обычно имеют более высокий уровень удовлетворенности жизнью и браком. Но это лишь средние показатели. Каждая пара — уникальна.

Как восстановить желание

Хорошая новость заключается в том, что интимность можно вернуть. Секс — не выключатель, а скорее диммер, даже если свет стал тусклым, его можно снова сделать ярче.

Говорите — но мягко. Многие пары замалчивают тему секса, потому что боятся обидеть друг друга. Но молчание часто только углубляет расстояние. Начните с фразы: «Мне не хватает нашей близости», вместо обвинений вроде «Почему ты меня избегаешь?».

Примите естественные изменения. Желание не является стабильным. В каждых отношениях бывают периоды спада, например, после рождения ребенка, в стрессовые времена или во время менопаузы. Это не признак конца, а естественная часть жизни.

Расширьте понятие интимности. Близость — это не только секс. Это поцелуй на кухне, прикосновение, совместная прогулка, смех. Такие мелочи создают фундамент, на котором снова может появиться сексуальное желание.

Обратитесь к специалисту. Секс-терапия — это не «последняя попытка спасти брак», а способ лучше понять себя и партнёра. Даже несколько встреч могут помочь преодолеть стыд и наладить коммуникацию.

Если партнеры перестают касаться, обниматься, делиться мыслями, тело начинает «молчать». Возвращение интимности начинается с маленьких искренних шагов, а не с принуждения или вины.

Брак без секса — это не приговор. Это сигнал, что вашим отношениям нужно внимание, забота и честность. Для одних пар достаточно провести выходные только вдвоём и отключить телефоны. Для других — нужен более глубокий пересмотр того, как они строят близость и поддерживают контакт.

Главный вопрос — не «сколько раз в месяц мы занимаемся сексом», а чувствуем ли мы себя желанными, услышанными и ценными. Поэтому не пугайтесь, если в вашем браке уменьшилась страсть. Не ищите виноватого, ищите путь к восстановлению тепла, которое когда-то объединило вас.