Почему в браке исчезает секс и что с этим делать
Словосочетание «брак без секса» звучит пугающе. Оно сразу вызывает ассоциации с отдалением, обидами, холодом в отношениях. Но на самом деле — это явление гораздо сложнее и значительно распространеннее, чем кажется.
Издание Psychology Today рассказало, что у многих супружеских пар секс реже 10 раз в год. В научной литературе это часто называют «браком без секса», хотя некоторые эксперты предпочитают термин «низкосексуальный брак» или вообще советуют не навешивать ярлыков. Главное — не количество близости, а то, как вы чувствуете себя в этих отношениях.
Почему секс исчезает из супружеской жизни
Большинство пар не принимает внезапного решения: «Давай больше не будем заниматься сексом». Это всегда постепенный процесс. Сначала — усталость после рождения ребенка. Потом — работа, дедлайны, уход за родителями, гормональные изменения, болезни, стресс, и, конечно, Netflix с его бесконечным автопроигрыванием сериалов. Другими словами — происходит жизнь.
Но не только быт и физические факторы влияют на интимность. Значительную роль играет психологическое состояние:
депрессия, тревога, хронический стресс,
неразрешенные конфликты в паре,
низкая самооценка,
гормональные изменения, например, менопауза, послеродовой период, низкий уровень тестостерона у мужчин,
побочные эффекты лекарств.
Иногда оба партнёра постепенно теряют желание. В других случаях один из них остаётся сексуально активным, а другой — нет. Если это не обсуждать открыто, накапливаются обиды, стыд и чувство отчуждённости. Со временем тема секса становится табу, а спальня — просто местом для сна.
Всегда ли это проблема
Не обязательно. Есть пары, которые вполне довольны без сексуальной жизни. Их объединяет глубокая эмоциональная близость, доверие, общие ценности. И если обоим комфортно — это тоже норма.
Но если один из партнеров страдает от нехватки интимности, возникает эмоциональный разрыв. Такой человек может чувствовать себя отвергнутым, нежеланным или виноватым. И если ничего не менять, это постепенно разрушает отношения.
Пары, которые занимаются сексом хотя бы раз в неделю, обычно имеют более высокий уровень удовлетворенности жизнью и браком. Но это лишь средние показатели. Каждая пара — уникальна.
Как восстановить желание
Хорошая новость заключается в том, что интимность можно вернуть. Секс — не выключатель, а скорее диммер, даже если свет стал тусклым, его можно снова сделать ярче.
Говорите — но мягко. Многие пары замалчивают тему секса, потому что боятся обидеть друг друга. Но молчание часто только углубляет расстояние. Начните с фразы: «Мне не хватает нашей близости», вместо обвинений вроде «Почему ты меня избегаешь?».
Примите естественные изменения. Желание не является стабильным. В каждых отношениях бывают периоды спада, например, после рождения ребенка, в стрессовые времена или во время менопаузы. Это не признак конца, а естественная часть жизни.
Расширьте понятие интимности. Близость — это не только секс. Это поцелуй на кухне, прикосновение, совместная прогулка, смех. Такие мелочи создают фундамент, на котором снова может появиться сексуальное желание.
Обратитесь к специалисту. Секс-терапия — это не «последняя попытка спасти брак», а способ лучше понять себя и партнёра. Даже несколько встреч могут помочь преодолеть стыд и наладить коммуникацию.
Если партнеры перестают касаться, обниматься, делиться мыслями, тело начинает «молчать». Возвращение интимности начинается с маленьких искренних шагов, а не с принуждения или вины.
Брак без секса — это не приговор. Это сигнал, что вашим отношениям нужно внимание, забота и честность. Для одних пар достаточно провести выходные только вдвоём и отключить телефоны. Для других — нужен более глубокий пересмотр того, как они строят близость и поддерживают контакт.
Главный вопрос — не «сколько раз в месяц мы занимаемся сексом», а чувствуем ли мы себя желанными, услышанными и ценными. Поэтому не пугайтесь, если в вашем браке уменьшилась страсть. Не ищите виноватого, ищите путь к восстановлению тепла, которое когда-то объединило вас.