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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Секс
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Время на прочтение
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Почему во время секса мы закрываем глаза и что на самом деле происходит в этот момент

Взгляд в глаза считается одним из самых сильных проявлений романтической близости. Однако как только дело доходит до секса, многие люди инстинктивно закрывают глаза.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Почему во время секса мы закрываем глаза

Почему во время секса мы закрываем глаза / © Credits

Глаза часто называют зеркалом души, а взгляд любимого человека способен сказать больше, чем сотни слов. В романтических отношениях зрительный контакт помогает почувствовать близость, заинтересованность и взаимное влечение. Однако в спальне всё может происходить немного иначе, и вместо того, чтобы смотреть друг на друга, партнёры нередко закрывают глаза, выключают свет или даже экспериментируют с повязкой на глазах.

Издание Psychology Today попыталось разобраться, почему мы так поступаем, как воображение влияет на сексуальное влечение и почему иногда отказ от зрительного контакта помогает получить больше удовольствия.

Почему во время секса мы закрываем глаза

Зрительный контакт играет важную роль в романтическом общении. Влюбленные чаще и дольше задерживают взгляд на лице партнера. Такое взаимное внимание может быть одним из признаков романтической любви и помогать отличить её от чисто физического влечения.

Однако у сексуальной близости иная природа. Здесь важны не только эмоции, но и телесные ощущения, концентрация и способность отпустить контроль. Именно поэтому некоторые люди закрывают глаза, чтобы лучше сосредоточиться на прикосновениях, звуках и собственных ощущениях. Другие признаются, что открытые глаза могут отвлекать или создавать ощущение чрезмерной интенсивности момента.

В то же время для кого-то взгляд партнера, напротив, становится важной частью удовольствия. Особенно когда речь идет о медленной, нежной близости, где на первом месте — эмоциональная связь.

Воображение — инструмент сексуального желания

Еще одна причина, по которой люди закрывают глаза, — сила воображения. Воображение играет важную роль как в романтической любви, так и в сексуальном влечении. Однако она работает несколько по-разному. В отношениях мы нередко идеализируем партнера, тогда как сексуальные фантазии дают простор для сценариев, которые не обязательно должны отражать реальность.

Когда мы закрываем глаза, внешние раздражители отходят на второй план, а внимание может переключиться на внутренние образы и ощущения. Это помогает меньше отвлекаться, лучше сосредоточиваться на собственном удовольствии и свободнее погружаться в фантазии.

Именно поэтому для некоторых людей визуальная стимуляция не является главным условием возбуждения. Иногда воображение оказывается гораздо более сильным источником эмоциональной и физической реакции.

Секс при выключенном свете

Приглушённое освещение, свечи или полная темнота — у каждой пары свои предпочтения относительно атмосферы в спальне, однако выбор освещения может быть связан не только с эстетикой.

Некоторым людям удобнее заниматься сексом в темноте из-за застенчивости, неуверенности в собственном теле или страха выглядеть недостаточно привлекательно. Когда зрительный контакт ограничен, становится легче расслабиться и сосредоточиться на ощущениях.

Другие, напротив, предпочитают свет, ведь им важно видеть партнера и ощущать визуальную близость.

Секс с повязкой на глазах

Еще один способ ограничить зрительное восприятие — использование повязки на глазах. Для некоторых пар это не просто эротический эксперимент, а возможность открыть новые грани близости. Можно выделить несколько причин популярности такой практики:

  • Больше неожиданностей. Когда вы не видите следующего движения партнера, элемент неожиданности усиливает предвкушение.

  • Обострение других ощущений. Когда зрение временно ограничено, внимание может сильнее переключаться на прикосновения, звуки и запахи.

  • Меньше стеснительности. Отсутствие необходимости поддерживать зрительный контакт помогает некоторым людям расслабиться.

  • Больше доверия. Такой эксперимент требует взаимного уважения, открытой коммуникации и уверенности в партнере.

Конечно, любые подобные эксперименты должны быть добровольными, комфортными для обоих партнеров и основываться на взаимном согласии.

Закрытые глаза во время секса вовсе не означают отсутствия интереса к партнеру или эмоциональной дистанции. Наоборот, для многих это способ глубже погрузиться в собственные ощущения, отпустить контроль и позволить воображению работать на полную.

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