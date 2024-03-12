Почему возникает боль во время секса: какие причины и способы решения проблемы

Боль во время полового акта может быть проблемой, с которой сталкиваются многие, но понимание причин и способов решения этой проблемы поможет улучшить сексуальную жизнь.

Об основных причинах боли во время полового контакта и о том, как решить эту проблему, рассказал врач-сексолог, сексопатолог с врачебным стажем более 10 лет Жилина Ирина Анатольевна, специализация которой объединяет медицину и психологию. Она является членом мировых ассоциаций в области сексологии и имеет большой опыт консультирования пациентов с разными проблемами.

Нарушения лубрикации

Нарушение лубрикации происходит, когда естественных выделений мало или в недостаточно во время полового акта. Это может быть обусловлено различными факторами, что приводит к трению, снижению сексуального желания и болезненному половому контакту.

Воспалительные заболевания органов малого таза

Инфекции могут спровоцировать воспаление, а от него может развиться спаечная болезнь, что в свою очередь может вызвать боль.

Неправильная поза во время полового контакта

Некоторые позы во время полового акта могут приводить к боли, особенно если они создают избыточное давление или растягивают определенные мышечные группы.

Эндометриоз

Эндометриоз – это состояние, при котором ткань, похожая на слизистую полости матки, находится вне матки. Это может приводить к боли и неприятным симптомам во время полового акта.

Вагинизм

Вагинизм – это состояние, при котором мышцы тазового дна спазмируются, что может приводить к боли и дискомфорту во время полового акта.

Менопауза

Изменения в гормональном фоне во время менопаузы могут приводить к сухости вагины, что может вызвать боль и дискомфорт во время полового акта.

Инфекции

Различные инфекционные заболевания, такие как кандидоз, бактериальный вагиноз, также являются причиной болезненного сексуального контакта.

Стресс, тревога, проблемы в отношениях, насилие

Психологические факторы, такие как стресс, тревога, проблемы в отношениях или опыт насилия могут влиять на сексуальную функцию и приводить к боли во время полового акта.

Антидепрессанты и комбинированные оральные контрацептивы

Некоторые медикаменты, в частности антидепрессанты и комбинированные оральные контрацептивы, могут иметь побочный эффект в виде сухости влагалища или изменений сексуальной функции, что может приводить к боли во время полового акта.

Медицинские причины

Нарушение мышц тазового дна, например опущение влагалища или матки, интерстициальный цистит, миома матки — все эти медицинские состояния могут вызвать боль и дискомфорт во время полового акта.

Как с этим бороться

Это не решает врач одной специализации. Поскольку необходимы знания и в гинекологии, и сексопатологии, и психологии, и психотерапии.

Следовательно, решение проблемы боли во время полового акта требует комплексного подхода, поскольку это может являться результатом различных медицинских и психологических состояний. Консультация с врачом-специалистом, объединяющим знания в гинекологии, сексопатологии, психологии и психотерапии, поможет идентифицировать причину боли и разработать индивидуализированный план лечения для улучшения сексуальной жизни.

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