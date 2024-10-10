Почему женщина может потерять сексуальное влечение к мужчине: рассказывает эксперт

Сексуальное влечение – это сложный аспект отношений и очень часто он находится под влиянием разных эмоциональных факторов.

Лайфкоуч Дмитрий Остапенко рассказал ключевые причины, почему женщина может потерять интерес к сексу с партнером, отметив эмоциональную связь и психологические аспекты.

Эмоциональная связь и ее влияние на сексуальность

В отличие от мужчин, для которых физиологические аспекты могут иметь больший вес, женщины часто воспринимают секс более глубоким и интимным актом. По словам Остапенко, в основе сексуального влечения женщины лежит присутствие сильной эмоциональной связи с партнером. Это означает, что если в отношениях возникают обиды или конфликты, то эмоциональный фон может серьезно пострадать.

Когда женщина испытывает обиду или несправедливость со стороны партнера, это может вызвать повышение уровня кортизола — гормона стресса. Тревожность и эмоциональный дискомфорт в таких ситуациях обычно притупляют желание заниматься сексом. В этот момент женщина больше обеспокоена возобновлением отношений или решением проблемы, чем удовлетворением физических потребностей.

Почему важно решать конфликты

Дмитрий отмечает, что для восстановления сексуального влечения необходимо сначала разрешить эмоциональные конфликты. Вместо того чтобы фокусироваться на сексе как средстве примирения, пара должна работать над своей эмоциональной связью. Без этого фундамента сексуальность может оказаться не ко времени.

Хотя есть пары, использующие секс как способ помириться, это подходит не всем.

Важно помнить, что сексуальное влечение нельзя сводить только к биологии или физиологии. Он тесно связан с эмоциональными аспектами отношений. Чем крепче эмоциональная связь, тем больше шансов на здоровую и активную сексуальную жизнь.

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