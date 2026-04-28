Полезен или нет целибат, кто такие инцелы и как воздержание от секса влияет на психическое здоровье

Многие исследования утверждают, что целибат положительно влияет на психическое здоровье, помогает обретению ясности ума и лучшей способности сосредотачиваться.

Однако некоторые люди считают, что они придерживаются целибата непроизвольно, что бывает связано с депрессией и другими психическими расстройствами.

Какая связь между целибатом и психическим здоровьем, рассказывает Healthline.

Секс и психическое здоровье

Многие люди рассматривают сексуальные отношения и сексуальную активность как важную часть жизни. Секс или участие в сексуальных действиях с партнером способствует общему благополучию различными способами.

В социальном плане: секс помогает способствовать связи и близости, создавая связь между людьми и более тесные межличностные отношения.

Экономически: секс может улучшить психическое благополучие людей, работающих в обществе, повышая производительность и уменьшая стресс.

Физически: Физические преимущества секса включают умеренные физические упражнения, улучшение сердечно-сосудистого здоровья, снижение кровяного давления, риска рака и боли, а также улучшение функции иммунной системы. Он также помогает улучшить здоровье кожи и волос, а также уменьшает все, что связано с негативным настроением, таким как стресс или депрессия.

Психически: до, во время и после секса в мозге высвобождаются нейрохимические вещества, такие как дофамин, эндорфины и окситоцин, что способствует улучшению психического здоровья. Самооценка также повышается; вы можете чувствовать себя желанным и любимым, что может повысить общую уверенность.

Исследование показало, что секс 1-2 раза в неделю имел значительное влияние на уменьшение депрессии, улучшение самочувствия и улучшение качества жизни.

Однако секс — не единственный способ ощутить эти преимущества, и вы можете заниматься многими вещами, которые также производят положительные нейрохимические вещества в мозге, улучшают физическое здоровье и помогают укреплять связь с другими.

Что такое целибат

Целибат — это выбор, обычно преднамеренный, который означает, что вы воздерживаетесь от сексуальных отношений с другими или не вступаете в них, и может включать избегание мастурбации. Человек может выбрать целибат по разным личным причинам, таким как:

религия, причем многие традиции используют целибат как способ полностью сосредоточиться на служении Богу

личностный рост и расширение возможностей, например, желание сосредоточиться на работе, карьере или хобби без отвлечения на секс или формирование отношений

медицинские решения, такие как предотвращение ИППП или беременности

исцеление от прошлых сексуальных травм или травм в отношениях

восстановление после проблем, связанных с прошлым сексуальным поведением

желание избежать стресса от свиданий и поиска сексуального партнера, например, желание избежать токсичного поведения или отторжения

асексуальность, то есть вы испытываете незначительное или вообще не испытываете сексуального влечения к другим людям

Целибат не обязательно должен быть постоянным и может служить человеку только короткое время относительно его целей или намерений.

Какие преимущества целибата для психического здоровья

Некоторые люди также считают, что воздержание или избегание секса и сексуальной активности имеет свои преимущества, которые могут включать:

целибат придает силы, контролирует собственные желания, соблазны и аппетит;

сосредотачивается на себе, высвобождает умственную энергию, которая не сосредоточена на сексе или отношениях, а на личностном росте, заботе о себе, целях, образовании, карьере или хобби;

развитие самосознания, осознание того, кто вы есть, вне необходимости быть партнером или интимной близостью с кем-то другим;

более ясный ум без сосредоточения на сексе, текущих или будущих отношениях, организации встреч или попытках построения связей;

улучшение внутреннего спокойствия путем избежания стресса, связанного с сексуальными отношениями;

избежание физических проблем, связанных с сексуальными отношениями, таких как ИППП, сексуальные травмы и нежелательная беременность;

духовный рост, который предусматривает сохранение всех видов энергии, включая сексуальную, и избежание земных отвлечений, как в религии Брахмачарья;

построение более глубокой связи, которая не требует и не основывается на сексуальной близости, а эмоциональной связи, доверии, общих принципах, любви и уважении.

Исследования утверждают, что что те, кто обходился без секса, имели такие характеристики, как:

большая образованность

меньшая склонность к употреблению таких веществ, как алкоголь и сигареты

большее одиночество, большая нервозность и несчастливость

Психическое здоровье и сексуальная неактивность

Люди, которые обходились без секса, могут быть более уязвимы к проблемам с психическим здоровьем, поэтому социальная застенчивость и экономические невыгодности, поскольку сексуальная близость с другими может быть особенно полезной для этих областей.

Это может касаться главным образом тех, кто хочет заниматься сексуальной деятельностью, но ему трудно найти связи с другими, что также разговорно называется «непроизвольный целибат».

Что нужно знать о термине «самопроизвольный целибат»

Термин «невольный целибат», обычно сокращенный до «инцел», связан с токсичной идеологией и онлайн-субкультурой, которая может пропагандировать насильственные, дегуманизирующие и мизогинистические взгляды.

Первоначально термин имел целью охватить людей, которые хотели заниматься сексом, но не могли по определенным причинам, но со временем он развился, чтобы обозначить идею или группу людей, которые имеют мнимую неспособность формировать сексуальные отношения с другими.

Многие люди, которые идентифицируют себя как инцелы, могут присоединяться к онлайн-форумам или группам, подпадающим под общий термин «маносфера» — место, где сообщества могут предлагать мизогинистические взгляды, идеи и противодействие феминизму.

Исследования показывают, что люди, которые придерживаются этого термина или участвуют в таких токсичных онлайн-группах, могут иметь проблемы с психическим здоровьем, такие как чрезвычайное одиночество и депрессия.

Многие исследования показывают, что сексуальная неактивность или убеждение, что вы непроизвольно соблюдаете целибат, связаны с проблемами психического здоровья. Человек может чувствовать, что хочет иметь сексуальную активность с другими, но определенные причины могут сдерживать ее, в частности:

социальные барьеры, такие как социальная тревожность во время разговора с потенциальными партнерами;

экономические барьеры, такие как низкая самооценка из-за безработицы, отсутствие ощущения достаточно денег, чтобы водить потенциальных партнеров на свидания и тому подобное;

психологические барьеры, такие как проблемы с психическим здоровьем, ощущение безнадежности или ощущение «генетической неполноценности»;

экологические барьеры, такие как проживание в месте с очень малой численностью населения.

Исследование, в котором приняли участие 72 человека, которые идентифицировали себя как непроизвольные целибаты, показало, что они получили более высокие баллы по депрессии, чем контрольная группа, но не отличались по уровню тревоги или стресса. Однако было обнаружено, что в целом те, кто непроизвольно придерживается целибата, чаще получали диагноз тревоги или депрессии.

Другое исследование утверждает, что причиной проблем с психическим здоровьем у людей, которые невольно придерживаются целибата, может быть чрезмерная изоляция, избегание помощи от специалистов и поиск онлайн-"эхо-камер», которые бы подкрепляли их убеждения о себе. Им также может не хватать социальной поддержки со стороны сверстников, из-за чего они заменяют онлайн-связи реальными.

Исследование делает вывод, что улучшение самовосприятия человека, который невольно придерживается целибата, может помочь его психическому здоровью.

Другие темы психического здоровья, которые могут существовать в сообществах самопроизвольного целибата, включают:

хронический стресс из-за безнадежности их воспринятой ситуации

самоненависть

самоповреждение

суицидальные мысли

Получение помощи по вопросам психического здоровья

Существует несколько способов получить помощь по вопросам психического здоровья, которые могут возникнуть вследствие добровольного или принудительного целибата. Связь с другими является важной частью общего благополучия, и даже если человек целенаправленно воздерживается от сексуальной активности, это все равно может вызвать сложные эмоции.

Способы помочь не только себе, но и другим, чьи психические проблемы с безбрачием влияют на их целибат, могут включать:

выслушивание без осуждения, стремление понять мысли и предлагать поддержку

занятия несексуальной и приятной деятельностью, такой как занятие определенными хобби или проведение качественного времени для себя или других

стремление не игнорировать чувства или эмоции

поощрение важности несексуальной близости

Заключение

Отсутствие секса может иметь различные последствия для психического здоровья: положительные и отрицательные. Хотя некоторые люди могут приветствовать ясность ума, отсутствие сосредоточенности на сексуальных отношениях и личностном росте, другие могут чувствовать себя одинокими, подавленными и все еще желать связи.

Сложные эмоции могут возникать из-за отсутствия секса. Поговорите со специалистом по психическому здоровью, избегайте осуждения себя за свои решения, несмотря на стереотипы и ассоциации, и найдите время, чтобы обдумать то, что вы можете чувствовать.

