Полиамория: альтернатива моногамии и новый тренд в любовных отношениях

Общество нам навязывает нормы, согласно которым все люди должны стремиться к моногамному браку. Мечта о единственном партнере на всю жизнь, который удовлетворит все наши потребности и сделает нас счастливыми, вбивается в наше сознание с пеленок старшими членами семьи, школой, церковью, с помощью фильмов, литературы и популярных песен. В то же время многие современные исследователи говорят о том, что полиамория более естественна для человеческой особи, нежели моногамия.

О том, что такое полиамория и почему она может постепенно заменить моногамию, рассказывает Татьяна Селезнева – психолог, гештальт-терапевт, плейбек-практик.

Вместе с тем растет срез людей, которые по личным, не зависимым от социальных ожиданий причинам пробуют и находят для себя альтернативные формы романтических и сексуальных отношений. Одна из таких форм – полиамория.

Что такое полиамория?

Полиамория – это романтические (любовные и сексуальные) отношения с более чем одним человеком одновременно с ведома и согласия всех вовлеченных сторон. Именно прозрачность и договоренности на основе уважения и доверия как основные отличительные особенности данной формы (или в некоторых трактовках – философии) отношений говорят о полиамории как о форме этичной немоногамии, в отличии от полигамии. Исторически полигамией считается наличие нескольких жен (в некоторых культурах – мужей), а в современной трактовке – секс с разными людьми, с которыми может не быть отношений.

Формы полиаморных отношений бывают разнообразными. Встречаются триады (трое участников), квартеты (четверо участников) и другие. Полиамория может быть иерархической, когда есть один основной партнер и несколько второстепенных, и неиерархическими, при которых все партнеры равноправны. В иерархической полиамории часто основная пара делит быт и финансы, в то время как второстепенные (или дополнительные) партнеры могут проживать как вместе, так и отдельно. Чаще всего полиаморные отношения создаются на основе уже существующих первичных отношений, тогда дополнительные отношения будут называться вторичными. Реже первичные отношения создаются сразу с несколькими партнерами.

В полиаморных отношениях могут участвовать партнеры разных сексуальных ориентаций. Полиаморные отношения могут быть как с сексом, так и без. Основной смысл – в близких отношениях.

Является ли полиамория заменой любви?

В обществе существует стигма, согласно которой полиаморные отношения не считаются нормальными. Есть мнение, что такие отношения могут существовать лишь короткий промежуток времени. Кроме того, считается, что полиаморные отношения создаются в случаях, когда в основных отношениях не хватает секса или они по каким-либо причинам несчастны. К тому же при увеличении числа партнеров сила любви к каждому уменьшается. В общем и целом, общественное мнение говорит о том, что глубокие и длительные отношения возможны только при моногамной форме любви.

Марта Кауппи, терапевт и сексолог из Мэдисона, США, провела исследование, опросив 340 взрослых полиаморов в возрасте от 18 до 71 года, большинство из которых (88%) идентифицировали себя как мужчины и женщины. Все участники сообщили в общей сложности о 758 отношениях (по 2-3 на каждого опрошенного). В результате исследования Марта Кауппи сделала следующие выводы, которые противоречат общепринятому мнению:

Многие полиаморные отношения выдерживают испытание временем.

Соглашения о полиамории не являются результатом недостатка близости в основных отношениях.

Полиаморные отношения не разрушают близость первичных отношений.

Договоренности о полиамории – это не столько секс, сколько желание большей эмоциональной близости. Многие полиаморы говорят: "Дело не столько в сексе, сколько в разговоре".

Полиамория делает людей более счастливыми

Согласно исследованиям психолога Йоркского университета в Торонто Ронды Бальзарини, полиаморные отношения могут помочь людям лучше удовлетворить свои потребности в эротизме (секс, удовольствие и страсть) и заботе (комфорт и безопасность).

Люди в моногамных отношениях, как правило, сначала удовлетворяют эротическую составляющую отношений, а спустя какое-то время, если пара не распалась, ей на смену приходит привязанность и забота, сексуальная составляющая же идет на спад. Таким образом, моногамные отношения часто не могут одновременно удовлетворить весь спектр потребностей.

По мнению Бальзарини, второстепенные партнеры помогают "разгружать" одного из партнеров, к которому уже не предъявляется весь набор ожиданий. Кроме того, основной партнер может отсутствовать или быть не в настроении для близости, и тогда недостаток внимания можно восполнить с другими партнерами. Таким образом, полиаморы в целом более довольны своими отношениями, чем моногамы.

Полиамория и ревность

Камнем преткновения в полиаморных отношениях, как и в моногамных, является, конечно же, ревность. О проблемах ревности чаще всего пишут на форумах полиаморов, с этой проблемой чаще обращаются к психологу. В то же время считается, что полиаморы более свободны и лишены собственничества. Как рекомендуют сами полиморы, фокус внимания важно сместить со своих переживаний покинутости и неценности на партнера и порадоваться, что кто-то еще будет дарить ему любовь и заботу, и он станет еще более счастливым.

Как стать полиамором?

Важно отметить, что не всем нужно переходить к полиаморным отношениям. Пока что большая часть общества моногамна, и не для всех людей подходит такая форма отношений. Многие психологи, в том числе Ронда Бальзарини, считают, что наличие дружеских, деловых, родственных отношений помимо партнерских могут удовлетворять недостающие потребности в паре.

Было проведено исследование, которое показало, что полиаморам более присущи такие качества личности, как открытость новому, в то время как они отличаются более низким уровнем сознательности, чем моногамы. Люди с высоким уровнем сознательности, как правило, организованны, осторожны и осознанны, в то время как люди с низким уровнем склонны проявлять меньший интерес к исключительности отношений.

Марта Кауппи написала пошаговое руководство по открытию отношений "8 шагов к открытию", где она рекомендует оставаться открытыми новому и развивать любопытство. Она также рекомендует совершать "переход" в сопровождении терапевта, который специализируется на работе с полиаморами.

Психолог, работающий с полиаморными парами, Алина Толмачева в своем телеграмм-канале "Алинамория" рекомендует отнестись к переходу к открытым отношениям как к увлекательному эксперименту. И не забывать, что в любой момент можно остановиться и "отмотать назад".

Как склонить партнера к полиамории?

Алина Толмачева говорит, что вопрос, как склонить убежденного моногама к полиаморным отношениям, – из разряда "как кролику стать ежиком". Никак. Можно поговорить об этом и предложить эксперимент, но склонить против воли нельзя, иначе это будет насилие. При этом бывают случаи, когда один из партнеров не заводит дополнительных отношений, в то время как второй является полиамором, и это устраивает обоих.

Кое-что из того, что не вошло в статью

Метамуры – это партнеры партнеров. Есть приятная фантазия у полиаморов, что все партнеры партнеров будут дружить друг к с другом, и это будет нескончаемый гимн любви и удовольствию. Даже есть такой мем в среде полиаморов: "Когда ты моногам: мой парень придет и ему наваляет! Когда ты полиамор: мой парень, мой другой парень, парни их парней и их парни им всем наваляют!" На самом же деле это иллюзия, и не стоит ждать от участников полиаморных отношений такого единения.

В 2020 году город Сомервилль в штате Масачусетс (США) юридически признал полиаморные отношения в качестве домашнего партнерства, изменив определение отношений как "образованных двумя людьми" на "создаваемые людьми", тем самым предоставив участникам полиаморных отношений те же юридические преимущества, что и в браках.

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