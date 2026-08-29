Порно и гендерные стереотипы: что показало новое исследование / © Credits

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Может ли порно влиять на представления о том, какими «должны быть» мужчины и женщины? Исследователи из Университета Александру Йоана Кузы в Румынии попытались разобраться в этом вопросе. Результаты, опубликованные в International Journal of Sexual Health, указывают на интересную связь между мотивами просмотра эротического контента, его тематикой и приверженностью жестким гендерным ролям, об этом сообщило издание PsyPost.

Важно не только что, но и зачем

В исследовании приняли участие 596 взрослых румын в возрасте от 18 до 62 лет — 405 женщин и 191 мужчина. Участники анонимно отвечали на вопросы о своих привычках, мотивации и отношении к гендерным ролям. Учёные выделили четыре основные причины просмотра порно:

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эмоциональное избегание

сексуальное любопытство

поиск острых ощущений

сексуальное удовольствие

Параллельно исследователи оценивали так называемые гипергендерные убеждения, а именно чрезмерно жесткие представления о том, какими должны быть мужчины и женщины. У мужчин это может проявляться в гипермаскулинности, например, в культивировании доминирования, агрессии и готовности к риску. Для женщин — в гиперфеминности, когда внешность, отношения с мужчиной и соответствие традиционной женской роли воспринимаются как главные критерии успеха.

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Не всё порно одинаково

Результаты показали, что все четыре мотива просмотра были связаны с более выраженными гипергендерными установками. При этом пол зрителя не влиял на эту закономерность.

Исключением стала сексуальная заинтересованность: у женщин она оказалась более тесно связанной с жесткими гендерными убеждениями, чем у мужчин. Авторы предполагают, что когда человек использует порно как способ узнать больше о сексе, он может воспринимать увиденное поведение как своеобразный сценарий реальной жизни.

Особую роль играл и контент. Исследователи разделили его на три категории:

сюжеты, построенные на близости и взаимной заботе

материалы с преобладанием

контент с насильственными мотивами

Первый тип не продемонстрировал значительной связи с гипергендерными убеждениями. А вот доминирование и насилие стали своеобразным «звеном» между причинами пересмотра и жесткими представлениями о мужских и женских ролях.

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Это в особенно касалось людей, которые смотрели порно, чтобы отвлечься от негативных эмоций или получить удовольствие. Чем больше они потребляли контент с элементами агрессии и доминирования, тем сильнее проявлялись соответствующие гендерные стереотипы.

Если зритель считает порно реальностью

Еще один важный фактор — восприятие реалистичности. То есть насколько человек считает то, что видит на экране, отражением реальной сексуальной жизни. У тех, кто смотрел порно ради острых ощущений или удовольствия и в то же время считал его реалистичным, связь с жесткими гендерными установками была сильнее.

Именно поэтому авторы исследования советуют помнить, что порно — это, прежде всего, выдуманный материал, а не инструкция к настоящим отношениям. Даже любительский контент не обязательно отражает привычные или здоровые сексуальные отношения.

Вредное порно

Исследование не доказывает, что порно само по себе формирует сексистские или гипергендерные взгляды. Учёные обнаружили связь, но не могут установить причинно-следственный механизм. Например, неизвестно, формирует ли определённый контент жёсткие убеждения или же люди с такими убеждениями изначально чаще выбирают соответствующий контент.

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Существуют и другие ограничения, ведь участники сами рассказывали о своих привычках, а выборка состояла исключительно из жителей Румынии — страны с довольно консервативным культурным и религиозным контекстом. Поэтому результаты не обязательно можно напрямую распространить на все страны и культуры мира.

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