Поцелуи распространяют гонорею: миф или реальность / © Credits

Реклама

По последним данным гонорея — инфекция, которую традиционно считают «генитальной», — все чаще обнаруживается в горле и даже обычный поцелуй может играть роль в ее распространении. Тему подняло издание Psychology Today, где врач и исследователь полового здоровья Jay K. Varma M.D. рассказал о необычном случае распространения гонореи через контакт, который, возможно, не имел ничего общего с половым актом.

Что такое гонорея и как она передается

Гонорея — это бактериальная инфекция, которую вызывает Neisseria gonorrhoeae. Чаще всего она передается через вагинальный, анальный или оральный секс, но последние данные свидетельствуют, что инфекция может распространяться и через тесный контакт слизистых оболочек, в частности во время поцелуев.

Классически гонорею тестируют только с помощью анализа мочи, который выявляет инфекцию в половых путях. Однако бактерия может поселиться и в горле или прямой кишке, где она часто протекает бессимптомно. Это означает, что человек может быть носителем и месяцами об этом не знать.

Реклама

Как гонорея попадает в горло

Гонорея передается при контакте слизистых оболочек, поэтому оральный секс является самым распространенным путем попадания инфекции в горло. Но все чаще фиксируются случаи передачи болезни через поцелуи, когда бактерия попадает изо рта одного человека к другому. Поцелуи — один из основных факторов риска инфекции горла гонореей, даже без орального секса. Почти треть лиц с гонореей в половых органах имеют одновременно инфекцию и в горле.

Почему это опасно

Гонорея в горле часто не вызывает симптомов. Человек может не чувствовать боли, не иметь температуры или воспаления миндалин, но все равно оставаться источником инфекции.

инфекция может сохраняться до 4 месяцев без лечения;

бактерия способна передаваться через поцелуи, оральный секс или совместные игрушки;

гонорея быстро развивает резистентность к антибиотикам, а это делает ее все более сложной для лечения.

Кроме риска передать инфекцию партнеру, гонорея может со временем привести к серьезным осложнениям — в частности воспалительным процессам в половой системе, бесплодию или хронической боли.

Тестирование горла на гонорею

В большинстве клиник анализ делают только на мочу, но трехкомпонентное тестирование (гениталии, горло, анус) — это более точный подход, который все активнее внедряют в мире. Сейчас рекомендует такое тестирование для:

Реклама

мужчин, имеющих секс с мужчинами;

трансгендерных женщин, имеющих половые контакты с мужчинами;

людей со многими партнерами или без постоянного партнера;

лиц, практикующих оральный или анальный секс.

Тем не менее всем сексуально активным взрослым следует обсудить с врачом возможность теста на горловую гонорею, особенно если вы часто целуетесь или имеете несколько партнеров.

Как предотвратить появление инфекции

Полностью избежать риска невозможно, но снизить его — реально.

Регулярно проходите тестирование (раз в 6-12 месяцев, даже без симптомов).

Не игнорируйте оральный секс — он тоже может быть источником инфекций.

Избегайте поцелуев, если у партнера есть воспаление горла или подозрение на ИППП.

Не стесняйтесь говорить с врачом о трехкомпонентном тестировании.

Если у вас обнаружили гонорею

Гонорея лечится антибиотиками, но самолечение недопустимо — неправильные дозы лишь способствуют устойчивости бактерий. После лечения стоит сделать повторный тест через 1-2 недели, чтобы убедиться, что инфекция исчезла. Также важно сообщить половым партнерам, чтобы они тоже могли пройти обследование.

Не отказывайтесь от поцелуев, только думайте о рисках и профилактике, которая является частью современной сексуальной культуры. Гонорея — не приговор, но она напоминает, что даже самые нежные проявления близости требуют заботы о собственном здоровье и здоровье партнера.