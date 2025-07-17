Правда ли, что чем больше порно вы смотрите, тем больше у вас сексуальных проблем / © Credits

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Порнография уже давно является предметом жарких споров, от моралистских предостережений до психотерапевтических диагнозов. Ее часто называют «зависимостью», сравнивают с алкоголем или наркотиками, а проблемы в постели списывают на «чрезмерное потребление», об этом рассказало издание Psychology Today. Но новое масштабное исследование, опубликованное в Journal of Sex Research, развенчивает этот стереотип. Оказывается, меньше порно — не обязательно лучше, даже наоборот.

В национальном секс-опросе в Германии приняли участие более 4 000 взрослых людей в возрасте от 18 до 75 лет. Все респонденты хотя бы раз в жизни просматривали порно, и именно эта группа стала объектом исследования. Людей спросили:

как часто они потребляют порнографический контент;

влияет ли порно на их сексуальную жизнь;

если влияет, то как: положительно, отрицательно или оба варианта.

Результаты удивили даже исследователей:

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62% сообщили, что порно вообще не влияет на их сексуальную жизнь;

25% — наоборот, испытывают положительный эффект;

11% — имеют смешанные чувства;

только 2,5% заявили о сугубо негативном влиянии.

И самое интересное, что больше всего жалоб на сексуальные проблемы поступило от тех, кто смотрит порно реже всего. Похожая ситуация прослеживается и среди Украинцев.

Как так получилось

На первый взгляд это кажется парадоксальным. Ведь если что-то вредит, логично ожидать, чем больше этого — тем хуже. Но исследование показало, что не частота просмотра важна, а отношение к этому.

Моральный конфликт не означает больше проблем

Одна из главных причин — моральное несоответствие. То есть, например, вы смотрите порно, но считаете, что это плохо, чувствуете вину, стыд или даже отвращение к себе. Такое внутреннее противоречие вызывает психологический дискомфорт, который легко спутать с сексуальными проблемами, а именно снижением либидо, тревогой, трудностями с оргазмом и т.д.

В исследовании также обнаружили, что люди с религиозным воспитанием или строгими моральными убеждениями чаще сообщают о негативном влиянии порно, даже если они смотрят его очень редко. Для них сам факт просмотра — уже стресс и повод для внутреннего осуждения.

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Тип порно

Хотя исследование не детализировало, какой именно контент просматривали опрашиваемые, не исключено, что тип порнографии тоже имеет значение. Например, кто-то может предпочитать жесткие или унизительные сценарии, которые вызывают эмоциональный дискомфорт или усиливают негативные убеждения о себе, теле или отношениях.

Что говорят эксперты

Сексологи уже давно обращают внимание, что «порно-зависимость» — не всегда зависимость в классическом смысле. Во многих случаях это лишь симптом более глубокой проблемы, например, подавленной сексуальности, тревоги, депрессии или внутреннего конфликта.

Люди часто называют свое поведение «зависимостью», когда на самом деле речь идет о моральном неприятии или чувстве вины за свои желания.

Что стоит знать каждому

Большинство людей не имеют проблем из-за порно. Это подтверждает статистика, ведь более 80% респондентов в исследовании не заметили никакого негативного влияния.

Меньше порно не всегда лучше. Часто именно те, кто редко смотрит эротический контент, испытывают больше тревоги, стыда или сексуальных трудностей.

Ваше отношение важнее частоты. Если вы спокойно относитесь к порно и не видите в нём зла — скорее всего, оно не навредит.

Моральный конфликт — главный риск. Если просмотр вызывает у вас негативные эмоции, лучше обсудить это с психотерапевтом или сексологом, чем бороться с собой.

Порнография — это не черное или белое. Она не «портит всем сексуальную жизнь» и не делает человека автоматически зависимым. Реальность гораздо сложнее. Если вы обеспокоены влиянием порно, стоит задуматься не только над количеством, но и над чувствами и убеждениями, которые вы с этим связываете.

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Потому что иногда вместо того, чтобы бороться с собственной сексуальностью, достаточно принять ее.