Проблемы с эрекцией: как стресс, переутомление и эндокринные сбои влияют на интимную жизнь мужчины

Проблемы с эрекцией: как стресс, переутомление и эндокринные сбои влияют на интимную жизнь мужчины

Проблемы с эрекцией могут появиться в любом возрасте, в том числе и у молодых мужчин. Как помочь своему партнеру?

Эректильная дисфункция – серьезная проблема для многих мужчин. Для сильного пола это не просто физиологическое расстройство, а ситуация, которая заставляет чувствовать гнев, стыд и страх. Женщине важно понимать, что отсутствие сексуальной жизни не только для нее стресс, но и большая психологическая нагрузка для ее партнера. Поэтому важно знать, как развивается импотенция, что делать и как помочь своему мужчине.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает о том, почему возникают проблемы с эрекцией у мужчин и как лечить эректильную дисфункцию.

Что такое эректильная дисфункция у мужчины

Эректильная дисфункция (устаревшее название "импотенция") – одна из двух наиболее распространенных сексуальных дисфункций у мужчин, помимо преждевременной эякуляции.

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Эректильная дисфункция определяется Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как стойкая или повторяющаяся неспособность достичь или поддерживать эрекцию во время полового акта. Но важно знать, что существует множество определений такой проблемы, все зависит от степени тяжести и симптомов.

Помните, что у мужчины могут периодически возникать проблемы с эрекцией, и это необязательно должно быть тревожным звонком. Честный разговор с вашим партнером не позволит вам дистанцироваться друг от друга и в случае необходимости лечения увеличит шансы на выздоровление.

Почему возникают проблемы с эрекцией

На невозможность полноценного полового акта влияет множество факторов. При этом более 20% всех случаев эректильной дисфункции спровоцированы психогенными причинами:

стресс, проблемы на работе;

неудачи в личной или профессиональной жизни;

усталость и переутомление;

комплексы и заниженная самооценка;

предыдущие неудачи в половом акте;

травматические переживания, связанные с сексом;

боязнь оплодотворения партнера;

неуместные представления о сексе (например, что секс – это грех);

неудовлетворенные сексуальные предпочтения;

конфликты с партнером или недоверие;

потеря физического влечения к партнеру.

Образ жизни также может повлиять на качество эрекции. Причина кроется в основном в употреблении стимуляторов (сигареты, алкоголь, наркотики), но также в отсутствии физической активности, неправильном питании и избытке жира в организме. Кроме того, некоторые заболевания также являются причинами отсутствия эрекции:

гормональные нарушения (например, дефицит тестостерона, заболевания щитовидной железы);

диабет и его осложнения;

сердечно-сосудистые заболевания (включая артериальную гипертензию и атеросклероз);

слишком высокий холестерин в крови;

неврологические заболевания (например, рассеянный склероз);

повреждение кровеносных сосудов и нервов, ответственных за эрекцию.

Эректильная дисфункция может быть предвестником других заболеваний организма.

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Часто импотенция становится первым признаком, к которому нельзя относиться легкомысленно. Если нарушение развивается относительно медленно, наблюдается уменьшение или полное отсутствие ночных, утренних, спонтанных эрекций или потеря эрекции во время полового акта, это может указывать на заболевание органов и даже отдельных систем. В случае психологических факторов развития импотенции данное расстройство обычно связано с внезапной потерей сексуальной активности.

Какие методы можно использовать для лечения эректильной дисфункции

Вначале следует отметить, что любое лечение следует подбирать индивидуально для конкретного пациента. Для этого необходимо собрать анамнез и пройти необходимые исследования.

Есть несколько вариантов лечения проблем с эрекцией у мужчин. Методы подбираются на основании исследований в зависимости от причины проблемы. Один из них – фармакотерапия, т.е. лечение лекарственными средствами. Это могут быть препараты, содержащие тестостерон, ингибиторы фосфодиэстеразы или синтетические аналоги естественного простагландина, которые вводят непосредственно в половой член в виде инъекции.

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Другой вариант лечения, который довольно часто практикуется и имеет хороший успех, – психотерапия. Ведь во многих случаях проблема с достижением эрекции кроется в психике. Проблема усугубляется тем, что многие мужчины рассматривают секс как поле для проверки себя и демонстрации своей мужественности – в такой ситуации любые неудачи в постели могут привести к порочному кругу – разочарование будет усиливаться и все больше препятствовать достижению эрекции.

Предполагается, что подобные проблемы можно исправить с помощью психотерапии. В этой связи, в частности, используется когнитивно-поведенческая терапия, эффективность которой подтверждена многочисленными исследованиями. Ее цель – разрушить ментальные барьеры, которые мешают или могут препятствовать правильной эрекции.

Дополнительно к психологическим методам решения проблемы, психотерапевт может рекомендовать методы расслабления, изменение диеты и образа жизни, увеличение физической активности.

К сожалению, исследования показали, что лишь около пяти процентов мужчин с эректильной дисфункцией выбирают какое-либо лечение. Причиной этого часто является незнание того факта, что такую интимную проблему можно устранить с помощью правильного терапевтического подхода. Именно здесь женщина должна играть ключевую роль – не стесняться говорить с партнером, интересоваться его проблемами, консультироваться с врачами, читать медицинские статьи.

Как женщина должна реагировать на проблемы с эрекцией у своего партнера

Если проблема возникает периодически, не следует на этом концентрировать внимание и тем более давить на мужчину. Вместо этого вам следует проявить понимание и поддержку, например, предложить принять расслабляющую ванну, посмотреть хороший фильм, выпить бокал вина. Для многих мужчин время, когда возникает такая интимная проблема, является моментом большой эмоциональной и психологической чувствительности. Конечно, как несложно догадаться, немногие мужчины в этом признаются, поэтому поддержка партнера так важна.

Если женщина подозревает, что у ее партнера эректильная дисфункция – каждая попытка секса заканчивается провалом, следует предложить своему мужчине визит к специалисту. Говорить об этом следует аккуратно и сдержанно, без упреков, напоминая, что вы одна команда и что всегда будет поддержка. Лучше всего посетить психолога, сексолога или уролога, именно эти специалисты обладают наибольшими знаниями о диагностике и лечении эректильной дисфункции. Когда мужчина не может удовлетворить свою женщину, это не значит, что у него другая, которой он уже "насытился". Нередко существует реальная проблема, о которой партнер не может и боится говорить, поэтому здесь женщина не должна оставаться в стороне.

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