Разрешение на секс: культура согласия против культуры насилия

Еще не так давно мы все иронизировали над законом о согласии на секс и критиковали его, как рамки, убивающие спонтанность в романтических отношениях. Сейчас уже идея согласия для многих становится очевидной, но пока немногие понимают до конца, что означает это согласие и как с ним обходиться.

О том, что такое культура насилия и культура согласия и почему согласие на секс стало его обязательным условием, рассказывает Татьяна Селезнева – психолог, гештальт-терапевт, плейбек-практик.

От культуры насилия…

Еще совсем недавно субъектность не признавалась для женщин и детей. Правом на волеизъявление обладали только мужчины. И до сих пор это сохранилось в способе проявлять свои желания и реагировать. Если понаблюдать за тем, как чаще всего строятся отношения, то можно обратить внимание, что мужчины в большинстве своем не озвучивают свои желания, а сразу переходят к действиям, подчиняясь импульсу. Женщины же, напротив, пассивно ждут действий мужчины, чтобы либо убегать, либо сдаваться.

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Наверняка все слышали, что мужчины по природе захватчики и охотники, а женщины – те, кого добиваются. Но это не что иное, как рационализация насилия. То есть, когда мужчина осаждает женщину, не замечая ее "нет", это он не молодец и "настоящий мужик", а он насильник. Когда женщина, очарованная упрямством и настойчивостью ухажера, сдается на волю победителя, это означает, что она жертва.

Культура насилия основана на подчинении и слиянии. В слиянии быстро стираются границы личности и игнорируется важный момент осознавания себя, своих границ и потребностей.

И тогда:

то, что очевидно одному партнеру, должно быть очевидно и другому. Вам наверняка известны стереотипы: "Если пришла в гости, значит, согласна на секс", "Заплатил в ресторане, а ты согласилась – это автоматически означает, что после этого последует секс";

то, чего хочет один партнер, автоматически должен хотеть и второй;

если партнер важен, то, чтобы его не потерять, нужно под него подстраиваться и жертвовать своими интересами.

В культуре насилия вполне в порядке вещей строить общение на манипуляциях, например:

"Мы же с тобой взрослые люди";

"Тебе не нужно меня бояться, я тебя не обижу";

"Ты пришла в короткой юбке, и теперь отказываешь?";

"И что же мне теперь делать со своей эрекцией (ты ответственна за мою эрекцию)?";

"Какой презерватив? Ты что, мне не доверяешь?".

…к культуре согласия

Феминистический дискурс ввел понятие "культура согласия", в противовес к "культуре насилия". Это "секс-позитивное движение, продвигающее идею активного согласия всех участников сексуального или эротического взаимодействия" (из Википедии). В культуре согласия отношения между полами и вообще отношения людей друг с другом основаны на уважении воли другого, принятии различий, прямых посланиях и доверии.

Поскольку о доверии в контексте интимной близости говорят очень много, часто романтизируя и идеализируя это самое доверие, стоит немного раскрыть понятие взрослого доверия.

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Ребенок безусловно доверяет важным для себя людям, в этом заключается основа его выживания. Если же уже взрослый человек доверяет, не разобравшись, это значит, что он попадает в детскую позицию и видит в по сути чужом человеке кого-то очень важного и очень близкого. В этом случае один партнер может согласиться на что-то, чего бы никогда бы не позволил второму, если бы объективно оценил, что они не настолько уж и близки в реальности, как в детстве с папой и мамой.

Доверие взрослого человека означает, что хоть он и опирается на другого, но в любой момент может опереться на себя, если второй по какой-то причине перестанет быть опорой. И взрослое доверие построено на реальных фактах, которые можно заметить и осознать в контакте с партнером:

ваш партнер слышит вас и учитывает ваши пожелания;

ваш партнер уважает вас, то есть видит в вас равного;

этот человек вам ясен и доступен, то есть: откликается на ваши просьбы, сообщает вам о своих планах, своих желаниях и своих чувствах, интересуется вашими планами, желаниями и чувствами и т.д.

Основные модели отношений, которые были предложены в рамках культуры согласия, это "Нет значит нет" и "Да значит да". Эти модели исключают трактовку "Женское "нет" означает "да", но позже". Следовательно, теряется смысл в осаждении женщин различными способами с целью получить от них секс. Нужно осваивать другие способы коммуникации.

В культуре согласия даже молчаливое "нет" или неуверенное "да" не могут восприниматься как согласие. Только активное осознанное согласие может служить разрешением переходить к действиям. Причем свое согласие можно отозвать в любой момент полового акта, если что-то пойдет не так. Например, если партнерша дала согласие на вагинальный секс, но партнер настаивает на анальном или сексе с элементами БДСМ.

Слушай свое тело

Люди, которые переживали насилие в детстве (не только физическое, но и эмоциональное в виде холодности и эмоциональной недоступности родителей, отвержения, стыда и обвинений и т.д.), склонны к виктимному или абьюзивному поведению. Они могут неосознанно соглашаться на секс, когда на самом деле его не хотят, терпеть нежелательное поведение, уступать. Либо же, наоборот, прибегать к манипуляциям, угрозам, преследовать или навязывать какие-то действия сексуального характера.

С большим сожалением приходится признавать, что большинство наших граждан переживали в детстве психологические травмы. И это не может не отразиться на нашей способности осознавать свои желания и озвучивать их в корректной форме. Этому необходимо учиться так же, как мы учимся ходить, писать и читать.

Американский сексолог Бетти Мартин разработала концепцию баланса отношений, основанную на балансе "брать-давать", под названием "Колесо (круг) согласия". Этот круг поделен на четыре сектора (квадранта), отображающих две динамики и четыре роли, соединенные попарно: "служить – принимать" (левый верхний и правый нижний квадранты) и "брать – позволять" (правый верхний и левый нижний квадранты).

Оба партнера получают удовольствие от взаимодействия, если в каждой из ролей они не чувствуют принуждения. В противном случае каждая из ролей становится "теневой": служение может перейти в спасательство и рабство, принятие – в паразитирование, позволение – в терпимость и жертвенность, а последняя роль (брать) переходит в область насилия.

Бетти Мартин предлагает игру, повышающую телесную осознанность. Вы с партнером садитесь друг напротив друга (это необязательно должен быть ваш сексуальный партнер, поскольку эта игра о телесной открытости, а не о сексе) и по очереди задаете друг другу два вопроса:

"Как бы ты хотел(а), чтобы я прикоснулся(лась) к тебе?";

"Как бы ты хотел(а) прикоснуться ко мне?".

Таким образом, задавая и отвечая на вопросы, вы сможете почувствовать себя в разных ролях. При ответах на вопросы важно прислушаться к своему телу и "услышать" свои желания и отклики. Регулярно выполняя такую практику с разными партнерами, можно больше узнать о своих желаниях и телесных реакциях, а также натренировать свою чувствительность к прикосновениям.

Вы научитесь прислушиваться к телесному отклику и на его основе принимать решения о том, что вы хотите с конкретным человеком, насколько близкого контакта вы с ним хотите, на что вы соглашаетесь и к чему менее толерантны. И, что немаловажно, научитесь ясно озвучивать свои желания и свои реакции на желания партнера.

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