Секс без удовольствия: расстройство оргазма у женщин — причины, диагностика и путь к чувственному восстановлению / © Credits

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Это состояние имеет свое название — женское оргазмическое расстройство (ЖОР). Издание American Sexual Health Association рассказало, что почти 21% женщин сталкиваются с этой проблемой. И хотя эта тема до сих пор табуирована во многих обществах, молчать о ней означает продолжать жить без права на сексуальное удовольствие.

Что такое женское оргазмическое расстройство (ЖОР)

Это форма сексуальной дисфункции, при которой женщина редко или никогда не достигает оргазма, даже несмотря на достаточное возбуждение и стимуляцию.

Согласно международной классификации (DSM-5), для определения диагноза должны быть соблюдены следующие условия:

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Симптомы длятся не менее 6 месяцев.

Состояние вызывает значительный дискомфорт, страдания или проблемы в отношениях.

Нарушения не связаны с другими медицинскими состояниями или лекарствами

Следует отметить: если женщина не стремится к оргазму или не считает его обязательным и при этом не испытывает внутреннего дискомфорта — диагноз не ставится. Это не о «норме», а о собственном ощущении дисгармонии.

Причины ЖОР: не только тело, но и душа

Сексуальный ответ женщины формируется на пересечении физиологии, психологии и отношений. И если хотя бы одно звено нарушается — оргазм может стать недостижимым.

Физиологические факторы

Неврологические заболевания: рассеянный склероз, травмы спинного мозга, диабетическая невропатия

Гормональные изменения: менопауза, гипотиреоз, послеродовой период

Хроническая боль и усталость: артрит, фибромиалгия, синдром хронической усталости

Медикаменты: антидепрессанты, антипсихотики, антигистаминные, средства от гипертонии

Психоэмоциональные факторы

Тревожность, депрессия, хронический стресс

Негативное восприятие собственного тела

Сексуальная травма в прошлом

Чувство вины, стыд из-за религиозного или культурного воспитания

Проблемы в отношениях

Отсутствие эмоциональной близости

Недоверие или неразрешенные конфликты

Отсутствие коммуникации о желании

Различный сексуальный темперамент или непонимание эротических потребностей

Всегда ли вагинальный секс — это оргазм

Нет. Около 75% женщин не достигают оргазма только из-за влагалищного проникновения. Клитор — основная эрогенная зона и для большинства женщин именно его стимуляция приводит к пику удовольствия.

Оргазм — это не автоматическая реакция тела, а результат сложного взаимодействия эмоций, стимуляции и доверия.

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Современные подходы к лечению

В XXI веке сексуальная медицина уже давно перешла границу «терпи — потому что так надо». Решение проблемы ЖОР может включать:

Медицинское вмешательство

Проверка гормонального фона (эстроген, тестостерон)

Просмотр лекарств, которые могут подавлять сексуальность

Лечение основного заболевания (нервного, эндокринного и т.п.)

Психотерапия или сексотерапия

Работа с тревожностью, обидами на тело, психотравмами

Изучение техник сексуальной расслабленности

Практика сенсорного фокуса — упражнения, которые обращают внимание на прикосновения и телесные ощущения.

Работа в паре

Парная терапия для улучшения коммуникации

Совместные исследования техник стимуляции

Изучение языков любви и эротических сценариев

Что вы можете сделать уже сейчас

Говорите об этом. Откровенность — ключ к удовольствию. Не бойтесь делиться своими желаниями с партнером.

Исследуйте себя. Используйте зеркало, руки, вибраторы — узнайте, что вам нравится.

Фантазируйте. Мозг — самый сильный сексуальный орган. Позвольте себе эротические фантазии без порицания.

Снимите давление. Оргазм — не единственная цель секса. Думайте об удовольствии, а не результате.

Ищите поддержку. Если проблема беспокоит — обратитесь к сексологу или психотерапевту. Это не стыдно, это смело.

Ваше тело не машина, а деликатный инструмент. И как любой инструмент, оно требует времени, внимания и настройки.