ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Секс
Количество просмотров
144
Время на прочтение
3 мин

Секс образование: действительно ли порно и искусственный интеллект — хорошие учителя для детей

Представьте только, десятилетний ребенок берет в руки смартфон, случайно заходит на сайт с откровенным контентом или начинает общаться с чат-ботом, который легко переводит разговор в интимную плоскость. И все это — до того, как родители успели сказать хотя бы слово о границах, теле или уважении. Это не сюжет антиутопии, а реальность, в которой живет современное поколение.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Секс образование: действительно ли порно и искусственный интеллект - хорошие учителя для детей

Секс образование: действительно ли порно и искусственный интеллект - хорошие учителя для детей / © Credits

Издание Psychology Today рассказало, что средний возраст первого знакомства с порнографией — 12 лет, а около 15% детей сталкиваются с таким контентом еще до 10 лет. Половина подростков признают, что увидели порно случайно, когда кликнули на якобы «невинные» ссылки.

К 17 годам уже у трех из четырех подростков есть опыт просмотра такого контента. Многие смотрят его это даже во время уроков в школе.

И дело не только в любопытстве. Люди, и дети в частности, склонны «подсматривать» за тем, что их шокирует или пугает. Это психологический механизм, известный как раббернекинг («rubbernecking» — явление, при котором люди пялятся, смотрят на какое-то событие, которое попало в их поле зрения), мы смотрим именно потому, что это запрещено или вызывает сильные эмоции.

В строгих запретах, дети видят больше

Интересно, что семьи с более жесткими правилами сексуального образования и религиозными ограничениями нередко оказываются лидерами по количеству просмотра порно. Например, именно такие консервативные семьи возглавляют рейтинги по количеству подписок на сайтах с откровенным контентом.

В то же время частные и религиозные школы не становятся «безопаснее», там даже чаще фиксируют просмотр порнографии учениками, чем в обычных учебных заведениях.

Издание рассказало, что 84% видео, которые видят дети, содержат сцены насилия или унижения. То, что пугает и травмирует даже взрослых, становится «уроком сексуальности» для подростков. И именно эти образы формируют их представление о близости, согласии и интимности.

Парадокс заключается в том, что современные подростки в целом начинают сексуальную жизнь позже, чем предыдущие поколения, но их опыт часто намного агрессивнее. Например, две трети студенток признаются, что партнеры применяли к ним удушение во время секса, причем многие впервые пережили это еще в возрасте 12-17 лет.

Искусственный интеллект

Если раньше родители беспокоились только из-за порно, то сегодня к этому добавляются Чат-боты и «виртуальные друзья». Такие приложения часто бесплатные, без проверки возраста и легко превращают невинный разговор в сексуализированный. Ребенок может часами говорить с ботом, который нормализует опасные практики или дает вредные советы.

Как действовать родителям

Сексуальное образование — это не только о «как устроено тело». Это прежде всего о ценностях, уважении и безопасности. И начинать разговоры нужно раньше, чем кажется.

  • Разговаривайте откровенно. Объясните, что порно — это «секс-театр для взрослых», построенный на фантазиях, а не на реальных отношениях.

  • Расскажите о согласии и нежности. Там, где порно показывает жесткость, вы можете подчеркнуть доверие, любовь и взаимное уважение.

  • Знакомьтесь с технологиями. Чат-боты, аватары и сексуальные технологии — дети узнают о них раньше, чем вы думаете. Чтобы защитить, нужно понимать, что именно может ждать их онлайн.

  • Будьте примером. Атмосфера доверия дома важнее любых запретов или фильтров.

Мы защищаем детей от алкоголя, азартных игр или фильмов «18+». Однако интернет стирает границы и оставлять детей один на один с потоком агрессивного контента — опасно. Будущее интимности и здоровых отношений зависит от того, сможем ли мы вовремя взять на себя роль учителей.

Дата публикации
Количество просмотров
144
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie