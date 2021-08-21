Секс после родов: как женщине подготовиться к интимной близости

После рождения ребенка женщине сложнее настроится на интимную близость из-за адаптации к новой социальной роли, нервного напряжения, усталости, непринятия видоизмененного тела, низкого либидо.

О том, как и когда возвращаться к сексуальной жизни в статусе мамы, рассказала врач-гинеколог в клинике ISIDA Нежинская Юлия Николаевна.

Когда можно восстанавливать сексуальную жизнь

Возвращаться к полноценной сексуальной жизни можно в среднем спустя 1,5-2 месяца после родов. За это время заживут швы, если были разрывы или кесарево сечение, и сократиться матка. Начиная с первого месяца беременности, матка постепенно растягивается, что является естественной частью развития беременности. После рождения ребенка она сокращается, возвращаясь к дородовым размерам.

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Поэтому во время восстановительного периода не рекомендуется заниматься сексом, спортом и поднимать предметы, тяжелее ребенка, чтобы организм мог правильно и спокойно восстановиться. Полное восстановление организма рожавшей женщины длится около года.

Спустя 1,5-2 месяца после родов женщина должна пройти гинекологический осмотр, чтобы врач оценил состояние матки и швов. Если все в норме, можно планировать первый секс после родов.

Заниматься сексом до официального разрешения гинеколога я не советую – можно травмировать ткани промежности, спровоцировать расхождение швов и кровотечение.

Подготовка к первому сексу после родов

Женщине необходимо знать и быть морально готовой к тому, что во время первого секса после родов из влагалища может выделиться небольшое количество крови. Если выделения обильные, темные, сопровождаются зудом и тянущей болью, нужно обратиться к гинекологу.

Для того, чтобы первая сексуальная близость после родов была для вас комфортной:

настраивайтесь на секс на протяжении дня.

Попросите партнера посидеть с ребенком, а сами сходите на массаж, укладку или маникюр. Примите ванную. Прогуляйтесь по магазинам. Время для себя наедине с собой – это важная часть прелюдии.

Можете договориться с партнером об использовании особых знаков или полунамеков, которые будут «подогревать» ваш интерес к интимной близости на протяжении дня;

используйте подобранный врачом лубрикант и контрацептивы.

Лубрикант – это смазка, которая увлажняет вагинальный канал и обеспечивает легкое скольжение. После родов количество природной смазки уменьшается на фоне снижения уровня эстрогенов в крови. Из-за этого при трении и быстро возникающей сухости женщина испытывает боль, раздражение, жжение. Слизистая влагалища легко травмируется. Учитывая все это, первый секс после родов должен быть заранее запланированным, спокойным, аккуратным, удобным в плане поз для женщины.

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Контрацептивы нужно использовать, чтобы не забеременеть вторым ребенком. Вторые роды – это отличная идея, но между текущими родами и следующими должно пройти 12-24 месяца. Беременность раньше 12 месяцев после родов несет риски для женщины;

работайте над восстановлением либидо, то есть сексуального желания.

После родов на физиологическом уровне организм настроен на восстановление и выкармливание малыша, а не на сексуальные игры. Поэтому над возвращением дородового либидо нужно поработать. Балансируйте работу и отдых. Уделяйте время себе – читайте книги, занимайтесь фитнесом, возвращайтесь к работе, если чувствуете в этом необходимость. Формируйте новые сексуальные традиции, которые разделяют оба партнера. Попробуйте использовать секс-игрушки – привнесите в секс новизну, чтобы естественным образом повысить уровень возбуждения;

проработайте с психологом постродовые травмы.

Если у вас были тяжелые, травматические роды или опыт рождения ребенка по любой причине оказался для вас негативным, проработайте со специалистом. Это поможет вам настроиться на позитивное материнство, наладить отношения с самой собой, восстановить эмоциональный баланс. Секс начинается с мозга, поэтому очень важно его разгрузить;

примите свое тело.

После родов у вас могут быть растяжки, лишние килограммы, пигментация, и это нормально. Не злитесь на себя и на свое тело за новый облик, который вам не нравиться. По окончанию короткого восстановительного периода и при отсутствии противопоказаний возвращайтесь к физической активности – занимайтесь фитнесом, плаваньем, танцами, ежедневно выполняйте упражнения Кегеля для укрепления мышц тазового дна. Это поможет привести тело и мысли в форму.

При этом наличие лишнего веса не делает вас менее сексуальной и красивой, чем до родов. Мужчине в этот период я рекомендую поддерживать женщину, делать ей комплименты и подарки, чтобы она чувствовала себя любимой и желанной. Если рядом с вами нет такого мужчины, делайте подарки сами себе, находите время для маленьких радостей. Это может быть любимый десерт, дневной сон, новая помада, красивое платье, встреча с подругой;

будьте честной с партнером.

Если ваш врач-гинеколог разрешил вам заниматься сексом, но вы не готовы, честно скажите об этом своему партнеру. Поделитесь с ним своими страхами, болями, мыслями о предстоящей близости. Секс в паре – это история не только обмен физиологическими жидкостями и удовольствие, но и про абсолютное доверие, комфорт, заботу.

Не занимайтесь сексом ради мужа, который устал ждать сексуально близости. Не терпите боль во время полового акта, если вы были готовы, но не готовым оказался ваш организм. Ориентируйтесь на ощущения своего тела и нервной системы.

Благодаря правильному настрою и подготовке сексуальная жизнь после родов возобновиться и наполнится новыми ощущениями. Главное – дать себе время.

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