- Дата публикации
-
- Категория
- Секс
- Количество просмотров
- 261
- Время на прочтение
- 2 мин
Секс после ссоры: почему для нарциссов это почти необходимость
Ссора в паре — вещь непростая, ведь эмоции зашкаливают, слова ранят, доверие шатается. Для большинства людей естественным является желание обсудить проблему, успокоиться и найти компромисс. Но есть категория людей, которые вместо диалога предлагают секс. Особенно часто это случается в отношениях с нарциссами.
Сексолог Emily Morse в разговоре с Dr. Ramani Durvasula обсудили, что секс после конфликта может выглядеть как способ «примирения», однако на самом деле он имеет совсем другое значение, если речь идет о людях с нарциссическими чертами.
Почему нарциссы ищут близости после ссоры
Контроль и власть
Для нарцисса конфликт — не стресс, а поле для игры. Многие из нас не любят ссоры, стараются избегать острых споров, но нарциссы чувствуют себя в них комфортно. Для них драка — это способ утвердиться. Когда после ссоры они инициируют секс, то фактически переводят ситуацию в плоскость, где управляют они, а именно решают, когда и как закончится конфликт.
Эмоциональная инвалидация
Когда вместо разговора о сути проблемы происходит интимная близость, настоящие вопросы остаются без ответа. Вы можете оказаться рядом с партнером в постели, но все еще чувствовать злость или боль. Это создает ощущение путаницы и формирует так называемую травматическую связь, когда человек привязывается к тому, кто одновременно причиняет боль и дарит «близость».
Секс как способ регуляции эмоций
В отличие от партнёров, которые видят в сексе интимность и тепло, нарциссы часто используют его как инструмент регуляции собственных эмоций. Они могут чаще мастурбировать или искать физическую близость не ради единства с вами, а чтобы «снять напряжение». Это объясняет, почему после ссоры для них интим становится почти обязательным.
Опасная смесь: конфликт и секс
Когда ссора ещё не завершена, вы не чувствуете себя в безопасности. И именно в этот момент партнёр может настаивать на близости. Такая «комбинация» — опасна, ведь секс начинает ассоциироваться с отсутствием доверия, страхом и болью. Он становится скорее «дипломатическим инструментом», чем проявлением любви.
Опасность для отношений
Проблемы не решаются, они накапливаются.
Эмоциональная связь заменяется псевдоинтимностью.
Вы можете начать чувствовать, что секс становится обязанностью, а не желанием.
Возникает риск формирования зависимости от такого «цикла ссора — секс», которое разрушает здоровые границы в отношениях.
Как действовать в такой ситуации
Дайте себе право сказать «нет», секс после ссоры не является обязательным сценарием.
Настаивайте на разговоре, сначала выясните суть конфликта, а уже потом думайте о близости.
Устанавливайте границы, если партнер игнорирует ваши чувства и потребности, это сигнал о токсичности.
Обратитесь за помощью, консультация психолога или сексолога поможет понять, безопасны ли эти отношения для вас.
Секс после ссоры может быть проявлением примирения в здоровых парах, но для нарциссов он становится инструментом контроля. Важно помнить, что близость должна основываться на доверии и взаимном уважении, а не на страхе или попытке замолчать конфликт.