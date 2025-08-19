Секс после ссоры: почему для нарциссов это почти необходимость / © Credits

Сексолог Emily Morse в разговоре с Dr. Ramani Durvasula обсудили, что секс после конфликта может выглядеть как способ «примирения», однако на самом деле он имеет совсем другое значение, если речь идет о людях с нарциссическими чертами.

Почему нарциссы ищут близости после ссоры

Контроль и власть

Для нарцисса конфликт — не стресс, а поле для игры. Многие из нас не любят ссоры, стараются избегать острых споров, но нарциссы чувствуют себя в них комфортно. Для них драка — это способ утвердиться. Когда после ссоры они инициируют секс, то фактически переводят ситуацию в плоскость, где управляют они, а именно решают, когда и как закончится конфликт.

Эмоциональная инвалидация

Когда вместо разговора о сути проблемы происходит интимная близость, настоящие вопросы остаются без ответа. Вы можете оказаться рядом с партнером в постели, но все еще чувствовать злость или боль. Это создает ощущение путаницы и формирует так называемую травматическую связь, когда человек привязывается к тому, кто одновременно причиняет боль и дарит «близость».

Секс как способ регуляции эмоций

В отличие от партнёров, которые видят в сексе интимность и тепло, нарциссы часто используют его как инструмент регуляции собственных эмоций. Они могут чаще мастурбировать или искать физическую близость не ради единства с вами, а чтобы «снять напряжение». Это объясняет, почему после ссоры для них интим становится почти обязательным.

Опасная смесь: конфликт и секс

Когда ссора ещё не завершена, вы не чувствуете себя в безопасности. И именно в этот момент партнёр может настаивать на близости. Такая «комбинация» — опасна, ведь секс начинает ассоциироваться с отсутствием доверия, страхом и болью. Он становится скорее «дипломатическим инструментом», чем проявлением любви.

Опасность для отношений

Проблемы не решаются, они накапливаются.

Эмоциональная связь заменяется псевдоинтимностью.

Вы можете начать чувствовать, что секс становится обязанностью, а не желанием.

Возникает риск формирования зависимости от такого «цикла ссора — секс», которое разрушает здоровые границы в отношениях.

Как действовать в такой ситуации

Дайте себе право сказать «нет», секс после ссоры не является обязательным сценарием. Настаивайте на разговоре, сначала выясните суть конфликта, а уже потом думайте о близости. Устанавливайте границы, если партнер игнорирует ваши чувства и потребности, это сигнал о токсичности. Обратитесь за помощью, консультация психолога или сексолога поможет понять, безопасны ли эти отношения для вас.

Секс после ссоры может быть проявлением примирения в здоровых парах, но для нарциссов он становится инструментом контроля. Важно помнить, что близость должна основываться на доверии и взаимном уважении, а не на страхе или попытке замолчать конфликт.