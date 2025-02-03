Секс с бывшим: 5 вещей, которые следует знать

Расставание – это всегда сложно, но что делать, когда прошлые отношения снова напоминают о себе, стоит ли пытаться сохранять дружбу, а возможно выбрать "секс по дружбе", попробуем разобраться.

Издание PsychologyToday рассказало, что секс с бывшим может быть эмоционально сложным и даже опасным для вашего психологического состояния. Впрочем, если вы все же рассматриваете такую возможность, то важно знать некоторые нюансы.

Первая любовь оставляет глубокий след в памяти

У первой любви невероятная сила, ведь любовь действует как зависимость. В мозге активируется система вознаграждения, заставляющая нас возвращаться к знакомому чувству, даже если это не приносит нам счастья.

Эмоциональная память самая активная в возрасте 18 лет, именно тогда большинство людей переживают свою первую сильную любовь. Гормоны способствуют тому, что этот опыт запечатлевается в мозгу, а все будущие чувства подсознательно сравниваются с ним.

Поэтому нам так тяжело отпустить бывших – наш мозг буквально заставляет нас это делать.

"Друзья по сексу" не всегда доставляют удовольствие

Если вы надеетесь, что секс без обязательств с бывшим станет хорошей идеей, стоит кое-что знать.

Большинство людей, которые были в отношениях "друзья по сексу", оценили их как эмоционально неудовлетворительные. При таких обстоятельствах отмечается более низкий уровень коммуникации, меньшее удовольствие от отношений и даже от секса.

Почему люди все равно соглашаются на такие отношения? Причина проста: телесное влечение часто побеждает здравый смысл. Люди мотивированы не эмоциональным, а физическим контактом. Но следует понимать, что надежда на счастливый финал обычно заканчивается разочарованием.

Окситоцин: гормон, который все усложняет

Окситоцин – это "гормон привязанности", который влияет на наши социальные связи. Когда один из партнеров в отношениях выражает признательность, уровень окситоцина повышается и человек начинает воспринимать своего партнера идеализированно.

Почему это важно? Секс вызывает выброс окситоцина, даже если люди эмоционально не привязаны друг к другу. Это означает, что обычный интимный контакт может спровоцировать привязанность, которую вы не планировали.

Именно поэтому секс с бывшим редко бывает просто сексом – мозг запускает эмоциональные процессы, которые могут только усложнить ситуацию.

Сексуальное влечение может дать старт отношениям

Можно ли построить новые отношения, руководствуясь только желанием? Сексуальное желание стимулирует начальную близость, но этого недостаточно для стабильных отношений. Находясь в отношениях "друзья по дружбе" партнеры могут:

Имитировать движения друг друга, если испытывали тягу.

Быстрее сближаться физически.

Чаще смотреть в глаза собеседнику.

Однако эти сигналы не означают глубокую эмоциональную совместимость. То есть секс может стать первым шагом к сближению, но без эмоциональной основы он не превратится в нечто серьезное.

Секс действительно делает людей более счастливыми – но не любой

Люди счастливее в те дни, когда они занимаются сексом:

После качественного секса люди чувствуют себя более счастливыми.

Посредственный секс не оказывает особого влияния.

Недовольство интимной близостью снижает настроение.

Поэтому, если вы все же решите вернуться к бывшему ради физической близости, убедитесь, что этот опыт действительно приносит вам радость, а не просто удовлетворяет временную эмоциональную слабость.

Секс с бывшим – это сложная тема и психология дает четкие сигналы о том, что стоит задуматься, прежде чем решаться на такой шаг. В конце концов, главный вопрос, который стоит задать себе, действительно ли вам это нужно? Если отношения закончились, возможно, стоит позволить себе двигаться дальше, а не возвращаться в прошлое ради кратковременного удовольствия.

Если вы все же решили провести ночь с бывшим — просто убедитесь, что делаете это осознанно и без иллюзий.

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