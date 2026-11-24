Секс во сне: что такое сексомния и почему возникает такое необычное поведение / © Credits

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Представьте себе следующую ситуацию: ночью ваш партнер ведет себя необычно, проявляет сексуальную активность, однако утром искренне удивляется, когда ему рассказывают о том, что произошло. Он ничего не помнит, не может объяснить свои действия, потому что не осознавал, что происходило.

Именно так может проявляться сексомния — редкая, но признанная медицинским сообществом разновидность парасомнии, то есть расстройства поведения во время сна, о чем сообщило издание Psychology Today. Она относится к группе нарушений, связанных с неполным пробуждением в фазе медленного сна (NREM), и имеет некоторые общие черты с лунатизмом и ночными кошмарами.

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О сексомнии до сих пор известно не так много, поэтому специального стандартизированного теста для её диагностики не существует. В то же время новые исследования помогают лучше понять это явление.

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Что происходит во время сексомнии

Важно не путать сексомнию с эротическими сновидениями, эрекцией или ночной эякуляцией. Речь идет именно о реальных сексуальных действиях, которые человек совершает, находясь в состоянии сна. Среди возможных проявлений:

мастурбация

характерные движения тазом

интимные прикосновения к партнеру

сексуальные звуки или высказывания

попытки инициировать половой акт

значительно реже — полноценный половой акт

Одна из главных особенностей этого состояния — нарушенное осознание собственных действий. Человека бывает сложно разбудить, он может не реагировать на обращение или отвечать невнятно. Если же пробуждение происходит, часто наблюдаются растерянность и дезориентация.

Утром человек обычно ничего не помнит или лишь отрывочные воспоминания о ночном эпизоде. Из-за этого сексомния может вызывать стыд, чувство вины, напряжение в отношениях и серьезные вопросы относительно личных границ и согласия на интимную близость.

Насколько распространена сексомния

Долгое время оценить масштабы этого явления было сложно, поскольку большинство исследований проводилось среди людей, обращавшихся в специализированные клиники сна. Кроме того, многие стесняются говорить о таких эпизодах или даже не подозревают о них, особенно если спят в одиночестве.

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Однако исследование, проведенное в Норвегии в 2025 году, показало интересные результаты: 10,5% опрошенных сообщили, что испытывали сексомнию хотя бы раз в жизни, а 6,1% — в течение последних 3 месяцев.

Мужчины примерно в 1,6 раза чаще, чем женщины, сообщали о таких эпизодах в течение жизни. В то же время исследователи не обнаружили статистически значимой разницы между мужчинами и женщинами в отношении случаев за последние 3 месяца.

Однако к этим цифрам следует относиться с осторожностью, участники самостоятельно рассказывали о своём опыте, а не проходили клиническую диагностику или специальные исследования сна. Чаще всего речь шла о мастурбации, тогда как случаи полноценного полового акта во время сна были крайне редкими.

Причины возникновения сексомнии

Учёные рассматривают сексомнию прежде всего как особенность работы мозга во время неполного пробуждения, а не как нарушение сексуальности. Одна из основных теорий объясняет её явлением частичной активации мозга. Во время нормального пробуждения различные системы мозга переходят из состояния сна в бодрствование согласованно. Однако при парасомниях этот процесс может происходить не полностью.

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В результате участки мозга, отвечающие за движения и эмоциональные реакции, уже могут быть активными, в то время как системы, связанные с самоконтролем, осознанием и формированием воспоминаний, остаются в состоянии сна. Среди возможных факторов, провоцирующих такие эпизоды, исследователи называют:

недостаток сна

сильный стресс

нерегулярный режим сна

употребление алкоголя

некоторые лекарственные препараты

обструктивное апноэ во сне — состояние, при котором дыхание во время сна неоднократно прерывается

Иногда привести к приступу может даже физический контакт с партнером. В то же время эти факторы не являются прямыми причинами сексомнии, а лишь могут повышать вероятность её проявлений у людей, склонных к парасомниям.

С чем можно спутать сексомнию

При диагностике важно исключить другие состояния с похожими проявлениями. Например, при расстройствах поведения в фазе быстрого сна (REM) человек может физически воспроизводить события своих снов. Отличить это состояние помогает то, что такие эпизоды возникают в другой фазе сна и нередко сопровождаются яркими воспоминаниями о снах.

Необычные движения или поведение могут также быть проявлением ночной эпилепсии, реакцией на определенные лекарства или психоактивные вещества, либо симптомом других неврологических и психических нарушений. Именно поэтому важно не ставить себе диагноз самостоятельно, а обратиться к специалисту, который сможет оценить все возможные причины.

Можно ли справиться с сексомнией

Врач может порекомендовать наладить режим сна, избегать его дефицита, снизить уровень стресса и пересмотреть прием препаратов, которые потенциально могут влиять на ночное поведение. Если причиной повторных пробуждений является апноэ во сне или другое нарушение, необходимо также заняться его лечением.

Не менее важный аспект — безопасность. Если ночные эпизоды повторяются, вызывают дискомфорт или сказываются на отношениях, стоит обратиться к врачу-сомнологу. Партнерам также важно обсудить личные границы и договориться о мерах, которые помогут избежать нежелательных ситуаций.

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