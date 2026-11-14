Секс втроем — не такая уж редкость / © Credits

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О сексе втроем говорят в фильмах, сериалах, подкастах и откровенных разговорах с друзьями. Для одних это лишь пикантная фантазия, для других — опыт, который они уже успели пережить. Однако действительно ли такая практика настолько распространена, как может показаться из поп-культуры, попыталось разобраться издание Psychology Today.

Несмотря на популярность этой фантазии, научных исследований, посвящённых реальному опыту секса втроём, до сих пор немного. К тому же большинство предыдущих работ были сосредоточены преимущественно на студентах, а значит, не давали полной картины того, что происходит среди взрослых людей разного возраста.

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Именно этот пробел решили восполнить исследователи, чьи результаты были опубликованы в научном журнале Archives of Sexual Behavior. Они сравнили ответы студентов и взрослых участников онлайн-опроса, чтобы выяснить, кто чаще переходит от фантазии к практике.

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Сколько людей хотя бы раз занимались сексом втроем

В исследовании приняли участие две группы людей:

249 студентов со средним возрастом 21 год

1342 взрослых участника онлайн-опроса со средним возрастом 31 год

В целом исследователи сосредоточились на сексе втроем с участием представителей более чем одного пола, так называемых смешанных по гендеру трио. Именно этот формат они выбрали в качестве одного из наиболее распространенных для изучения. Главный результат: 30% опрошенных сообщили, что хотя бы раз имели сексуальный опыт втроем.

Интересно, что показатели среди мужчин и женщин оказались почти одинаковыми: о таком опыте рассказали 32% мужчин и 29% женщин. То есть в рамках этой выборки разница между полами была минимальной.

Однако гораздо более интересное различие проявилось между возрастными группами. Среди взрослых участников онлайн-опроса опыт секса втроем имели 34%, тогда как среди студентов — лишь 10%. Иными словами, взрослые сообщали о таком опыте более чем в три раза чаще.

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С возрастом растёт интерес к сексуальным экспериментам

На первый взгляд можно было бы предположить, что молодые люди более открыты к сексуальным экспериментам. Однако результаты исследования показывают несколько иную картину. Одна из возможных причин — возраст и накопленный сексуальный опыт. По словам автора исследования, предыдущие работы также свидетельствуют о том, что фантазии о сексе втроем, групповом сексе и других формах сексуальной активности могут становиться все более интересными с годами.

Объяснение вполне логично, ведь для молодых людей сексуальная жизнь сама по себе может быть чем-то новым и полным открытий. Со временем привычные сценарии становятся более знакомыми, а желание разнообразить интимную жизнь может усиливаться.

Впрочем, это не означает, что все люди с возрастом начинают интересоваться групповым сексом. Речь идет лишь о тенденции, которую исследователи наблюдали в своих выборках.

Влияние формата отношений на вероятность секса втроем

Еще один фактор, который мог повлиять на результаты, — формат романтических отношений. Участники онлайн-опроса чаще находились в отношениях, не предполагающих сексуальной моногамии. Такой формат потенциально может создавать больше возможностей для совместных сексуальных экспериментов.

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В то же время важно не преувеличивать эту связь: почти 4 из 5 участников онлайн-опроса всё же заявили, что находятся в моногамных отношениях. Таким образом, опыт секса втроем не обязательно связан с открытыми отношениями или отсутствием моногамных договоренностей.

Самый распространенный формат трио

Исследователи также обратили внимание на то, что не все варианты секса втроём одинаково распространены. Среди участников, у которых был такой опыт, чаще встречался формат с двумя женщинами и одним мужчиной. О нём сообщили 39% респондентов.

Вариант с двумя мужчинами и одной женщиной оказался менее распространённым, о нём упомянули 24% участников, имеющих соответствующий опыт. Ещё 32% сообщили, что у них был опыт обоих форматов.

Эти цифры показывают, что даже среди людей, практиковавших секс втроем, сексуальные сценарии могут существенно различаться.

Авторы исследования отмечают, что полученные результаты не следует автоматически распространять на всё население. Ни одна из двух выборок не была репрезентативной для всего общества. Кроме того, работа касалась именно секса втроем с участием людей разного пола и не охватывала все возможные форматы секса втроем.

Тем не менее, исследование позволяет сделать несколько важных выводов. Во-первых, нельзя оценивать сексуальные предпочтения всего взрослого населения исключительно на основе опросов студентов. Во-вторых, сексуальная идентичность может быть связана с различиями в опыте и отношении к сексуальным экспериментам.

И, наконец, секс втроем — не такое уж редкое явление, как иногда кажется. Он остаётся недостаточно исследованной темой, хотя результаты опросов свидетельствуют о том, что значительная часть людей хотя бы раз переходила от фантазии к реальному опыту.

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