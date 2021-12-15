Сексуальная гармония в паре: 10 главных правил

Сегодня достоверно известно, что гармоничные отношения в паре и регулярная половая жизнь оказывают положительное влияние на общее состояние здоровья человека. Мужчина и женщина приобретают огромный эмоциональный заряд положительного психологического воздействия. Занятия любовью нормализуют физиологические процессы, улучшают циркуляцию крови, избавляют от головных болей, бессонницы, спазмов, способствуют хорошему настроению и снимают стресс.

Какие правила следует соблюдать, чтобы достичь сексуальной гармонии? Нас консультирует Оксана Изгорева, психолог-сексолог, специалист в области интегральных психотехнологий.

Коммуникация

Для любых отношений важен диалог. Если пара стремится слышать друг друга и откровенно говорить о сексе, то вероятность того, что их сексуальная жизнь будет яркой и насыщенной, очень высока. Если вас что-то беспокоит, то не затягивайте с откровенным разговором. Выделите подходящее время и спокойно в положительной форме расскажите о своих ощущениях, используя формулировку "Мне хотелось бы…" или "Я чувствую себя…"

Развивать искусство сексуальной коммуникации нелегко, понадобится время и терпение. Но этот навык укрепит ваш союз и поможет разнообразить сексуальные сценарии.

Прелюдия

Прикосновение – это фундамент, на котором строится человеческая сексуальность. Прелюдия и чувственные игры представляют собой мощный сексуальный заряд и являются неотъемлемой составляющей ярких, незабываемых ощущений. Занимаясь любовью, ваше внимание не должно сосредотачиваться исключительно на гениталиях. Помните, что секс – это не просто механическое совокупление, а чувственное удовольствие, вершина близости, обогащающая обоих партнеров.

Совместимость

"Доктор спрашивает супругов:

– Как часто у вас бывает секс?

Муж:

- Очень редко – трижды в неделю!

Жена:

- Очень часто – три раза в неделю!

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Желательно, чтобы половая конституция партнеров совпадала или отличалась в незначительной степени. Сексуальной гармонии достичь будет сложно, если у партнеров разная потребность в сексе. Но даже если выяснилось, что у вас не идеальная сексуальная совместимость, не стесняйтесь обратиться за помощью к сексологу.

Чувственный акцент

Каждый мужчина считает необходимым довести партнершу до оргазма. Если этого не происходит, он начинает думать о своей несостоятельности. Кстати, одной из причин имитации оргазма женщиной является ее стремление уберечь своего возлюбленного от подобных мыслей. На самом деле сексуальное наслаждение и оргазм – не одно и то же. Оргазм - это лишь часть интимной близости. Исследования показывают, что если женщине удается достичь разрядки в 50% случаях половых актов, это является абсолютной нормой. Акцентируйте свое внимание на чувственности процесса, а не на достижении оргазма.

Осведомленность

В нашем обществе не принято вести половое воспитание. Многие взрослые банально стесняются рассказывать детям об "ЭТОМ". Как следствие, дети находят ответы на свои вопросы в доступных источниках, как правило, в Интернете. Какого качества эта информация, догадаться не сложно. В моей практике были случаи, когда люди просто не знали основ анатомии, из-за чего у них возникали сложности в постели.

Осведомленность, понимание и принятие различий между статьями является основой гармонических сексуальных отношений.

Разнообразие

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Когда люди живут много лет в браке, их огонек может постепенно угасать. Чтобы поддерживать пламя страсти, я рекомендую придумывать новые ритуалы, экспериментировать, менять "активные" и "пассивные" роли, например, если инициатором интима всегда является один партнер, то попробуйте сегодня поменяться. Обольщайте, играйте, исследуйте сексуальность друг друга. Путешествия в поисках новых эрогенных зон порадуют невероятными открытиями.

Время для двоих

В бесконечном потоке дел сложно сохранять эротическую настроенность и уделять время для интимной близости. Эмоциональное разграничение поможет настроиться друг на друга. Для этого, возвращаясь домой, оставляйте все внешние проблемы за порогом, обучайтесь абстрагироваться. Находите возможность остаться в одиночестве, на выходные "прячьтесь" за городом, устраивайте романтические вечера, ходите на свидание друг с другом.

Оксана Изгорева, психолог-сексолог, специалист в области интегральных психотехнологий

Компромисс

Не бывает, чтобы желания партнеров совпадали на 100%. Если мужчина настойчиво стремится только к своему наслаждению, мало заботясь об удовольствии женщины, то постепенно ее сексуальность может угаснуть.

Я считаю, что длительные отношения, в том числе сексуальные, невозможны без поиска компромисса. Для лучшего понимания друг друга в любовных ласках прислушивайтесь к партнеру, учитывайте его невербальные реакции, обращайте внимание на его потребности. Если возникают разногласия, решайте их конструктивно, не оскорбляя друг друга.

Границы

Все, что происходит в постели между двумя людьми, должно происходить по взаимному согласию. Любовь не терпит насилия над собой. Если ваш партнер предлагает сексуальные эксперименты, нужно отвечать деликатно, но четко: "Да, мне бы хотелось попробовать" или "Нет, я пока не готов(а)".

Любовь

Каждый человек стремится к любви и хочет получить счастье. Может быть, сейчас рядом с вами нет любимого человека. Этот факт не означает, что нужно лишать себя возможности интимного контакта. Секс, основанный исключительно на страсти, может быть классным, ярким, незабываемым, но, как правило, такие отношения кратковременны и нерегулярны. А вот взаимная любовь, нежность, доверие, уважение, искренняя поддержка способствуют хорошему сексу и обеспечивают крепкую связь.

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