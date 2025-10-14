Сексуальные домогательства среди подростков: почему они об этом молчат и что мы должны делать

Сексуальные домогательства среди подростков: почему они молчат и что мы должны делать / © Credits

Во взрослом мире о харассменте говорят все чаще — в Голливуде, политике, на работе. Но пока общество обсуждает поведение известных мужчин и женщин, статистика показывает, что сексуальные домогательства уже давно проникли туда, где мы меньше всего этого ждем — в школьные коридоры, об этом рассказало издание Psychology Today.

Статистика, которая шокирует

По данным Гарвардской школы образования, 87% девушек-подростков и молодых женщин сообщили, что сталкивались с сексуальными домогательствами. И даже 40% ребят в возрасте 12-17 лет говорят, что стали жертвами подобных действий в школе. То есть — домогаются сами подростки и очень часто не понимают, что именно они делают.

Родительское молчание

По результатам того же гарвардского исследования, лишь четверть подростков когда-либо разговаривали с родителями о том, что такое сексуальные домогательства и как их избегать. Остальные — узнают об этом из соцсетей, фильмов или от друзей. И часто не видят границы между флиртом, шуткой и насилием. Родители охотнее поговорят с ребенком об успешной учебе, чем о согласии или границах тела, но именно эти разговоры формируют уважение к себе и к другим.

Девушки тоже могут быть агрессорами

Казалось бы, тема очевидна: парни — нападающие, девушки — жертвы. Но исследование Prevention Science Journal доказывает обратное. 42% подростков, которые совершали сексуальные домогательства, — это девушки. Да, они реже касаются кого-то без разрешения, но часто распространяют слухи, оскорбляют из-за внешности или сексуальности, унижают онлайн. И это тоже харассмент. Поэтому важно не искать виновных по полу, а говорить об уважении и ответственности.

Все начинается раньше, чем мы думаем

Средний возраст, когда подростки впервые могут стать обидчиками, — 15 лет.

Но «средний» означает, что кто-то начинает еще раньше — в 13 или даже 12 лет. Здесь и начинается главная проблема: нехватка примера и образования. В школах о «секс-образовании» часто говорят только в контексте биологии, а не уважения, согласия, эмоций и границ. В результате дети не понимают, что «шутка о груди» или «прикосновение на вечеринке» — это не смешно и не безобидно.

Это не флирт

Миф, что «мальчик дразнит, потому что влюбился», до сих пор живет в нашем обществе. Но правда заключается в том, что только 3% подростков, которые домогались других, делали это потому, что хотели встречаться. Большинство говорили, что «это было просто смешно», а другие, что хотели отомстить. Это показатель того, что домогательства — это не о романтике, а о власти, унижении и желании контроля.

Разница между шуткой и реальной травмой

Почти половина подростков, совершивших сексуальные домогательства, считают, что «ничего страшного не произошло». Они не осознают, что для жертвы это может быть травма на годы, снижение самооценки, страх ходить в школу или выходить онлайн. Мы недооцениваем, насколько больно может быть ребенку от травли на сексуальной почве. И часто эти истории остаются безнаказанными, потому что взрослые просто не видят в этом проблемы.

Обидчики, которые сами были жертвами

Самая печальная часть этой истории — это то, что подавляющее большинство подростков, которые домогались других, сами пережили харассмент. Те, кто когда-то был униженным, часто пытаются «вернуть контроль» и повторяют то же поведение, которое когда-то терпели от других. Это не оправдание, но объяснение, которое помогает разорвать круг насилия.

Как помочь подросткам

Молчание — главный враг. Подростки боятся быть осмеянными, что им не поверят или считают, что «ничего серьезного не произошло». Но именно взрослые должны создать пространство доверия.

Как это сделать:

Говорите о согласии не как о «сексе», а как о праве человека на личные границы. Не игнорируйте «шутки», которые унижают кого-то, даже если это просто мем. Задавайте вопросы, а не обвиняйте. Если ребенок что-то рассказал, дайте ему знать, что он не один. Объясняйте, что уважение — это стиль жизни, а не правило поведения.

Сексуальные домогательства среди подростков — это не «детские шалости». Это — первые звоночки более глубоких социальных проблем, которые взрослые предпочитают не замечать. Чем раньше мы научим детей говорить о границах, согласии и уважении, тем меньше шансов, что они вырастут во взрослых, которые молчат, когда нужно говорить. Потому что молчание — это не нейтралитет. Это поддержка насилия.