Сексуальные фантазии: насколько это нормально, в чем польза и вред

Сексуальные фантазии будоражат, обостряют эротические переживания. Иногда они заходят за пределы допустимой нормальности, становятся причинами конфликтов в паре. Но какой бы скучной, лишенной разнообразия красок и ощущений была бы наша интимная жизнь, если бы мы не имели сексуальных фантазий! Можем ли мы извлечь пользу из потаенного мира эротических грез?

О манящем и пугающем мире сексуальных фантазий рассказывает Татьяна Селезнева – психолог, гештальт-терапевт, плейбек-практик.

Сексуальные фантазии порой пугают людей мощностью переживаний. Они могут быть девиантными, в них могут содержаться элементы насилия. Фантазии наших партнеров могут порождать ревность, если в них присутствуют другие люди, и конфликты, если мы не готовы участвовать в их реализации. А все потому, что люди склонны путать воображаемые действия с реальными. В то же время исследователи в области сексуального поведения ответственно заявляют, что чаще всего сексуальные преступления совершаются людьми, лишенными воображения, а про секс с участием третьих лиц фантазируют даже убежденные моногамы.

О чем и как фантазируют люди

Первые сексуальные фантазии возникают в подростковом возрасте, в среднем в 11-12 лет. Молодые люди в возрасте 24-35 лет имеют более разнообразные фантазии, чем люди более старшего возраста. Кроме того, мужские фантазии более разнообразны, чем женские.

Согласно исследованиям, которые проводились с различной периодичностью с 1953 года, женщины в целом реже фантазируют как во время мастурбации, так и вне сексуальных действий. А во время полового акта и мужчины, и женщины фантазируют в равной степени.

Как правило, у более нонконформистских, творческих, самостоятельных, агрессивных и импульсивных женщин сексуальные фантазии более частые и разнообразные, чем у традиционно более фемининных. При этом у женщин сексуальные фантазии отличаются по своему содержанию от мужских. В них больше романтизма.

В 2018 году американский исследователь в области секса Джастин Лемиллер выделил семь основных сексуальных фантазий на основе масштабного онлайн-опроса. Три самые распространенные – секс со множеством партнеров, властный или грубый секс, а также секс, связанный с новизной и разнообразием. Менее распространенные: табуированный и запретный секс (вуайеризм, фетишизм, эксгибиционизм), немоногамный секс (фантазии о другом партнере), страсть и романтика (секс с чувствами), "эротическая гибкость" (в частности, гомоэротика и отказ от гендерных ролей).

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Лемиллер также отметил, что у большинства мужчин в фантазиях присутствует эмоциональная составляющая. Женские же фантазии неожиданно оказались более смелыми, чем предполагалось, и включали связывание и садомазохизм (как в подчиненной, так и в доминирующей ролях) и групповой секс (но не так много, как в фантазиях мужчин).

Мужчины более склонны фантазировать о конкретном человеке и чаще представляют себе запретный секс. Они также чаще, чем женщины, фантазируют об отказе от традиционных гендерных ролей (переодевание в одежду противоположного пола, секс с трансгендерным партнером, смена пола).

В 2018 году украинские сексологи также провели исследования среди наших соотечественников. Они выяснили, что одной из самых распространенных сексуальных фантазий являются ролевые игры, а в общей массе сексуальные фантазии украинцев можно поделить на две категории: "ванильные" – нежные и романтические, и БДСМ – доминирование и подчинение. Из ролевых игр классической названа игра "учительница и ученик", а одной из самых ярких – "прием у доктора".

Излюбленной женской фантазией назвали ванильную "королевскую фантазию", в которой женщина представляет себя жизнь в роскоши, а мужчина угождает любимой. Наши мужчины также фантазируют о своей роли "подкаблучника". Также выделяют фантазию пар про гарем, в котором женщина хочет быть лучшей и угодить своему "султану".

БДСМ-тема стала все больше овладевать умами украинцев. Сексологи отмечают, что мужчины хотят доминировать в сексе, а женщины – экспериментировать. 50% женщин, согласно данному исследованию, возбуждаются от фантазий о жестком сексе.

Опрос наших соотечественников также показал, что большинство сексуальных фантазий так и остаются нереализованными.

Сексуальные фантазии – это нормально?

З. Фрейд и некоторые его последователи считали, что сексуальные фантазии – результат сексуальной неудовлетворенности, незрелости, подавления, мазохизма и бессознательных сексуальных конфликтов, особенно у женщин. В настоящее время, напротив, считается патологией отсутствие оных. Есть доказательства, свидетельствующие о том, что люди, живущие более активной сексуальной жизнью, имеют большее количество сексуальных фантазий. При этом частота сексуальных фантазий положительно влияет на сексуальную удовлетворенность у женщин. А вот у мужчин наблюдается интересная закономерность: уровень тестостерона в большей степени влияет на возникновение фантазий о сексе, чем на способность к возникновению эрекции. Вот уж чему удивятся поклонницы тестостероновых мачо!

Происхождение сексуальных фантазий совершенно разное, и нет фантазий хороших и плохих. Кто-то так бежит от реальности, кто-то хочет разрушить табу, кем-то движет стремление к разнообразию и экспериментам. На одних повлиял просмотр порнографии, а фантазии других сформировались из детского опыта.

Роль сексуальных фантазий:

1. Мысли о сексе могут усиливать сексуальное желание и возбуждение. Это может помочь вернуть влечение, если оно по какой-то причине утихло.

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2. Сексуальные желания позволяют чувствовать себя сексуальной, желанной женщиной или желанным мужчиной. Например, когда женщина фантазирует об изнасиловании, это происходит не всегда от того, что ей нравится страдать. В ее воображении может возникать связка: "Я такая потрясающая, сексуальная, желанная, что он не может сдержаться, поэтому набросился на меня".

3. Сексуальные фантазии могут помочь расслабиться и освободиться от стереотипов. Например, женщина, воспитанная в религиозных ценностях, может с помощью фантазий о мужском доминировании отдавать ответственность за свой "грех" партнеру.

4. "Запретные" сексуальные фантазии помогают познакомиться со своими "темными" субличностями, высвободить заблокированную энергию через позволение себе своих тайных желаний. При помощи фантазий это происходит безопасно для себя и окружающих.

5. Сексуальные фантазии помогают разрядить тревогу.

6. Фантазирование может стать репетицией перед предстоящей интимной близостью, позволяющей почувствовать себя спокойнее и увереннее. Особенно это актуально для людей с небольшим сексуальным опытом.

Когда сексуальные фантазии вредны:

1. Может стать проблемой, когда человек испытывает выраженное чувство вины из-за наличия сексуальных фантазий. Особенно если человек фантазирует не о своем партнере. Также может возникать стыд и страх, если фантазии нарушают внутренние табу. В таком случае вредят не сами фантазии, а невозможность справиться с виной, стыдом и страхом.

2. К сексуальным фантазиям стоит отнестись настороженно, когда они полностью заменяют сексуальный акт. В таком случае рекомендуется все же решаться на встречи с реальными людьми.

3. Сексуальные фантазии также вызывают настороженность, когда человек начинает путать фантазии и действительность.

Сексуальные фантазии в лечебной практике

Сексологи рекомендуют парам, у которых наблюдается снижение влечения друг к другу, перед предстоящей интимной близостью "включать" свои фантазии, которые усиливают половое влечение и сексуальное возбуждение.

Для увеличения продолжительности полового акта, напротив, рекомендуют использовать несексуальные фантазии. Это могут быть пейзажи, несущие негативную эмоциональную окраску.

Некоторым мужчинам при эректильной дисфункции рекомендуют представить свою жену такой, какой она была в молодости.

Сексуальные фантазии также используются при коррекции девиантного и преступного поведения на сексуальной почве. Например, при лечении педофилов применяют техники оргазмической переориентации и перенасыщения мастурбацией.

Оргазмическая переориентация направлена на то, чтобы увеличить сексуальное влечение при виде взрослых женщин. В этих случаях педофильные фантазии сочетаются с мастурбацией, а при приближении оргазма человек переключается на образы взрослых женщин. Связка "фантазии о взрослых женщинах – оргазм" может способствует развитию нормального полового влечения.

В технике "перенасыщение мастурбацией" мастурбация сначала проводится на порноматериалы гетеросексуального характера, а после наступления оргазма она продолжается на педофильные стимулы. Эти фантазии приходятся на рефрактерный период (спад возбуждения после оргазма), что вызывает неприятные ощущения.

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