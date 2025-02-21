Сексуальные фантазии: является ли это нормой и почему не у всех они есть

Однако некоторые люди утверждают, что у них никогда не было подобных фантазий. Почему так происходит, является ли это нормальным явлением или свидетельствует об определенных особенностях психики, в своей статье рассказало издание PsychologyToday.

У большинства людей есть сексуальные фантазии

Исследование, проведенное автором книги "Скажи мне, чего ты хочешь", охватило 4175 человек и показало, что 97% опрошенных признались в наличии сексуальных фантазий, причем большинство из них отметили, что фантазирует довольно часто. Другие исследования также подтверждали эти результаты: около 97–98% взрослых имеют эротические фантазии.

Однако существует 2-3% людей, утверждающих, что никогда не фантазировали на сексуальные темы. Это достаточно малый процент, но он заставляет задуматься, действительно ли у этих людей нет фантазий, или, возможно, они просто не осознают их или стесняются о них говорить.

Афантазия: когда мозг не создает ментальных образов

Одним из возможных объяснений отсутствия сексуальных фантазий является афантазия – состояние, при котором человек не способен визуализировать образы в своем воображении. Афантазия может быть как врожденной, так и приобретенной вследствие травм или изменений мозга. Ученые предполагают, что это неврологическая основа, ведь мозговая активность людей с афантазией существенно отличается от тех, кто способен представлять картины и сцены.

Интересно, что у некоторых людей с афантазией все же есть сексуальные фантазии, но в другой форме — они испытывают их в виде историй, чувств или определенных эмоций, а не ярких визуальных образов. Однако афантазия встречается примерно у 1% населения, что не объясняет всех случаев отсутствия сексуальных фантазий среди 2-3% сообщавших об этом людей.

Непризнание своих фантазии и желаний

Еще одно объяснение — люди не понимают, что их желания и переживания могут быть расценены как сексуальные фантазии. Некоторые считают, что фантазия обязательно должна быть необычной, бурной или связанной с чем-то табуированным. Если же их фантазии более романтичны, связаны с поцелуями, объятиями или уже знакомыми сексуальными переживаниями, они просто не воспринимают это как фантазию.

Кроме того, многие люди могут скрывать свои сексуальные фантазии из-за чувства вины или стыда. Культурные, религиозные и социальные факторы нередко оказывают влияние на восприятие сексуальности, заставляют некоторых людей подавлять или отрицать собственные эротические мысли.

Важность понимания собственных сексуальных фантазий

Фантазии помогают нам лучше понимать свои желания, исследовать свою сексуальность и даже укреплять интимные отношения. Они могут стать источником вдохновения для разнообразия сексуальной жизни, способствовать лучшему самопознанию и укреплению связи с партнером.

Отсутствие фантазий не является патологией, но если человек испытывает дискомфорт из-за этого или хочет лучше понять свои чувства, следует обратиться к сексологу или психологу. Осознание собственных желаний и комфортное отношение к своей сексуальности способствуют всеобщему счастью и удовлетворенности жизнью.

Сексуальные фантазии абсолютно естественное явление и у большинства людей они есть. Однако, если кто-то утверждает, что никогда не фантазировал, это может быть связано с афантазией, непризнанием собственных желаний или чувством стыда. Независимо от этого, главное — принимать и понимать свою сексуальность такой, какой она есть, без страха или осуждения.

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