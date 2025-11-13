Сколько калорий сжигаются во время секса, и как сжигать больше

Пара в постели / © Credits

Сексуальная активность требует физического движения тела. Для этого ваш организм использует калории, которые являются основной формой энергии.

Сколько именно калорий мы можем сжечь во время секта и как сжигать больше, разбирались НеаІтѕІіпе.

Что говорят исследования

Определить количество калорий, сжигаемых во время секса, сложно, поскольку исследования используют несколько измерений и факторов, которые могут влиять на результаты.

Считается, что люди сжигают в среднем 100 калорий во время сексуальной активности, однако некоторые результаты показывают, что они могут сжигать и больше - до 190 калорий за 13-минутный сеанс.

В небольшом исследовании2013 года, проведенном с участием 21 гетеросексуальной пары в возрасте от 20 до 29 лет, исследователи сравнили затраты энергии во время сексуальной активности и ходьбы на беговой дорожке умеренной интенсивности.

Мужчины сжигали в среднем 101 калорию в течение 24-минутного секса (4,2 калории в минуту [ккал/мин]), тогда как женщины сжигали в среднем 69 калорий (3,1 ккал/мин).

Во время 30-минутного занятия на беговой дорожке умеренной интенсивности мужчины сжигали 276 калорий (9,2 ккал/мин), а женщины сжигали 213 калорий (7,1 ккал/мин).

Эти результаты свидетельствуют о том, что секс не сжигает столько калорий, сколько физические упражнения умеренной интенсивности, но количество сожженных калорий все равно заметно.

Как сжигать больше калорий во время секса

В среднем, половой акт не вносит значительного вклада в ваши общие ежедневные расходы калорий.

Но изменения некоторых из следующих факторов, влияющих на расход энергии во время секса, могут помочь увеличить количество сожженных калорий.

Занимайтесь этим дольше

Например, вы можете попробовать увеличить продолжительность полового акта. Чем дольше вы занимаетесь сексом, тем больше калорий вы, вероятно, сожжете.

Некоторые способы увеличить время, проведенное в постели, включают:

оральный секс для стимуляции клитора, пениса или ануса

использование смазки, особенно для вагинального секса

попытка техники сжимания пениса

Увеличение интенсивности

Точно так же, увеличение интенсивности полового акта или скорости проникновения во время пенетративного секса также может привести к незначительному увеличению расхода калорий.

Однако важно общаться со своим партнером, чтобы убедиться, что ни один из вас не чувствует боли.

Попробуйте разные позы

Наконец, вы можете попробовать различные сексуальные позы. Например, находясь сверху в миссионерской позе или позе сидя верхом, расходуется больше калорий, чем находясь снизу.

Исследования также показали, что люди могут сжигать примерно на 10% больше калорий, стоя, чем сидя или лежа, поэтому вы можете попробовать позы стоя, а не лежа или сидя.

Другие преимущества секса

Помимо расхода калорий, занятия сексуальной активностью могут иметь несколько других физических, эмоциональных и социальных преимуществ для здоровья:

повышение настроения, энергии и болевого порога

снижение чувства стресса, тревоги и депрессии

регуляцию гормонов, таких как тестостерон, окситоцин и кортизол

улучшение сна, функции иммунной системы и сексуальной функции

регуляцию снижения артериального давления и частоты сердечных сокращений

повышение качества жизни

Сколько калорий сжигают 20 минут секса

Вы можете сжечь от 60 до 100 калорий в течение 20 минут секса, но это количество будет зависеть от таких факторов, как интенсивность, позы и среда секса, а также ваше общее состояние здоровья.

Эквивалентны ли 7 минут секса спортзалу

Нет, 7 минут секса вряд ли сожгут такое же количество калорий, как среднее 30-45-минутное занятие в спортзале.

Какой пол сжигает больше всего калорий

Пребывание сверху в миссионерской позе или позе сидя верхом может помочь сжигать больше калорий, чем сидя или лежа. Более того, секс стоя может сжигать еще больше калорий, хотя требуются дополнительные исследования, чтобы полностью понять лучшие позы для сжигания калорий.

Итог

Количество калорий, которое вы можете сжечь во время секса, зависит от многих факторов, но безопасная оценка составляет примерно от 3 до 5 калорий в минуту.

Вы можете увеличить количество сожженных калорий, занимаясь дольше или пробуя разные позы.

Хотя секс не имеет большого влияния на ваши ежедневные расходы калорий, он может помочь поддерживать ваше физическое, психическое и социальное благополучие многими другими способами.