То, что после: как постсексуальная близость укрепляет отношения

Издание Psychology Today рассказало, что исследования, опубликованные в Archives of Sexual Behavior, показали, чем больше пары проявляют нежность после секса, объятия, поцелуи, теплые слова, тем выше уровень удовлетворенности их интимной и семейной жизнью.

Что такое «постсексуальная нежность»

Этот феномен описывается как любые проявления любви сразу после секса. Это может быть:

объятия,

поглаживания и нежные прикосновения,

тихие разговоры, признания в любви, комплименты.

Другими словами, это все то, что продлевает атмосферу близости даже после того, как физическая часть завершилась.

Чем больше времени партнёры уделяли постсексуальной нежности, тем более довольны они своей интимной жизнью. У женщин дополнительно возрастает уровень удовлетворённости отношениями. У мужчин всё происходит так же, но менее выражено. Поэтому оба партнёра, которые обнимаются после секса, чувствуют себя счастливее и в постели, и в отношениях в целом.

Важность этих минут

После секса в организме выделяется окситоцин — гормон привязанности и доверия. Если этот момент подкрепить физической или вербальной нежностью, связь между партнерами становится еще крепче. Для женщин эта стадия часто даже важнее, чем сам акт, ведь именно тогда формируется ощущение защищенности, ценности и любви.

Как применить это в отношениях

Обнимайтесь — даже несколько минут телесного тепла способны изменить настроение.

Говорите — простое «Я тебя люблю» или комплимент сделают момент особенным.

Не спешите брать телефон — пусть эти минуты будут только вашими.

Создайте ритуал — например, всегда пить вместе стакан воды, смотреть в окно или слушать любимую песню.

То, что происходит после секса, иногда важнее самого акта. Именно эти минуты способны либо укрепить, либо ослабить эмоциональную связь в паре. Если хотите иметь гармоничные и длительные отношения, уделяйте внимание «после». Ведь интимность — это не только тело, но и душа.