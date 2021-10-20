Точка G: как ее найти и существует ли она на самом деле

Точка G: как ее найти и существует ли она на самом деле

Среди мучительных вопросов современности – что лучше – Beatles или Rolling Stones, Apple или Samsung, когда рухнет биткоин и есть ли жизнь на Марсе – по-прежнему прочно держится загадка, а где же находится таинственная точка G? Существует ли она вообще в природе и помогает ли достичь того самого бурного оргазма, как в порнофильмах? Злые языки раньше утверждали, что ее место затерялось в слове "деньGи", но с бурным шествием по планете эмансипации и феминизма мы-то с вами понимаем, что финансы тут давно ни при чем.

Так что мы задали вопрос сексологу Евгении Остаповой о том, где же искать загадочную точку G (и есть ли шанс ее найти).

Во всех сферах женскую сущность пропитывает желание быть загадочной, – считает Евгения. – Женщины не хотят, чтобы существовали алгоритмы, как довести женщину до истерики, решения расстаться или оргазма. Причем не хотят настолько эффективно, что частенько запутывают и врачей, и ученых, и медицинские приборы – что уж говорить о мужчинах-дилетантах. Женщины умудряются запутать даже самих себя в собственных желаниях и способах их реализации.

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Захватывающая экспедиция по поиску точки G началась раньше, чем первый человек оказался в космосе. Параллель очевидна – большинство секс-обывателей считают, что для достижения оргазма точка G нужна так же, как и ракета для выхода в космос. Тем более что, по мнению сексологов, оргазм и есть выход за привычные рамки – выход в открытый космос, где перестают действовать силы притяжения, т.е. привычные поведенческие установки. Так что в шутке "для полета в космос ракета не нужна" есть и доля правды – для оргазма точка G тоже (возможно) не нужна.

Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Не будем нырять в историю ожесточенных споров, которые начались в 1950-х, о том, точка ли это, сгусток нервных окончаний, отходящих от клитора, иллюзия или желание найти пусковую кнопку и нажать на нее – на случай, если план А не удастся.

Хочется лишь напомнить о том, что чем меньше правил и шаблонов в сексуальной жизни каждой женщины, тем больше в ней удовольствий. И каждая женщина сама решает – есть ли ей жизнь на Марсе и нужна ли ей точка G для ощущения себя сексуальной.

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Тем более что социум создал и тщательно пропагандирует образ идеальной "сексуальной женщины" с целью сделать женщин идеальными потребителями товаров и услуг. И чем серьезнее мы верим в этот навязанный образ, тем дальше мы от истинной сексуальности, тем сложнее нам быть собой и найти свои точки, знать, как их назвать и как их активировать.

Самый негативный след, который оставила точка G, – это фраза дедушки Фрейда о том, что вагинальный оргазм недостижим для инфантильных и не повзрослевших женщинам. И как следствие – погоня за ним, как за паспортом в совершеннолетие – вплоть до имитаций.

Таким образом, поиск точки G – он как поиск жизни на Марсе: главное – процесс, а в результате можно найти массу личного удовольствия, персональных точек и тонких настроек своей индивидуальной сексуальности.

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