Только для секса: сексолог раскрыл 3 признака того, что ваш партнер не заинтересован в вас лично

В современном мире взаимоотношений иногда сложно распознать подлинные чувства и намерения. Особенно это касается ситуаций, когда речь идет об интимных отношениях. Поэтому важно понимать сигналы, которые могут указывать на то, что ваш партнер может иметь другие мотивы, кроме заинтересованности в вас как личности.

Секс – один из важнейших аспектов взаимоотношений. Но не тогда, когда он с вами только ради него. Сексолог Марина Бербега рассматривает некоторые ключевые признаки, которые могут свидетельствовать о том, что ваш партнер относится к вам только как к объекту удовлетворения своих потребностей.

Чаще всего вы говорите на тему интима

Если ваш партнер чаще всего говорит о сексе или интимных аспектах взаимоотношений, но не проявляет заинтересованности в том, что касается вашей личности и интересов, это может свидетельствовать о том, что он больше заинтересован именно в половом контакте.

Коммуникация только по необходимости

Если ваш партнер инициирует коммуникацию только тогда, когда ему нужно что-то от вас, а остальное время он остается в тени, это может свидетельствовать о том, что он не интересуется вашими проблемами и чувствами.

Таинственная жизнь без вас

Если ваш партнер избегает разговоров о своей личной жизни и не желает вас представить своим друзьям, это может являться признаком того, что он не стремится развивать с вами серьезные отношения.

Знание этих трех признаков, выделенных сексологом, поможет женщинам распознать ситуацию, когда мужчина может оставаться с ними только ради секса. Важно помнить о своем самоуважении и уметь определить, что вы хотите от таких отношений.

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