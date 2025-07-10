Топ-7 самых популярных сексуальных фантазий: найдите среди них свою / © Credits

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Мы можем стесняться их, осуждать себя за «неправильные» мысли или бояться, что с нами «что-то не так». Но на самом деле сексуальные фантазии — это абсолютно нормально, естественно и даже полезно для психики, самооценки и здоровой сексуальности, об этом рассказало издание Psychology Today.

Секс с несколькими партнерами

Самая распространенная фантазия в мире. О сексе втроем или в группе людей мечтает 95% мужчин и 87% женщин. Это могут быть:

классические трио (MЖЖ или ЖМЖ),

оргии,

или даже сценарии, где один человек занимается сексом со многими (групповой секс, «генгбенг»).

Интересно, что многие мечтатели в реальной жизни никогда такого не пробовали, но в воображении — это увлекательное пространство для игры, риска и раскованности.

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БДСМ: связывание, подчинение, мучительное удовольствие

Фантазии, которые стали мейнстримом. Почти каждый фантазировал об элементах БДСМ:

связывание (бандаж),

доминирование или подчинение,

шлепки, пощечины или другие способы стимуляции болью (в пределах согласия),

принудительный секс (фантазии о контроле, а не насилие в реальности).

Эти фантазии часто связаны не с агрессией, а с доверием, силой, обменом контролем и глубоким эмоциональным возбуждением.

Новизна и сексуальные приключения

Нестандартные сценарии для тех, кто любит разнообразие. Очень многие люди мечтают о том, чтобы:

оральный и анальный секс (даже те, кто не практикует его),

необычные места: пляж, лифт, лес, офис, вечеринка или даже общественный транспорт.

Эти фантазии часто демонстрируют желание нарушить «правила», выйти за рамки обыденности и почувствовать свободу тела и эмоций.

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Табу и запретные темы

Фантазии на грани социально дозволенного. Чрезвычайно много людей имеют фантазии, связанные с:

вуайеризмом — наблюдение за другими во время секса,

эксгибиционизмом — демонстративный секс «на публике»,

фетишами (особенно популярны ноги, женское белье),

инцестом или другим табу (часто не буквально, а как символ нарушения правил).

Эти сценарии часто не имеют ничего общего с желанием реализовать их в жизни — это лишь ментальные «игрища».

Обмен партнерами

Фантазии о свободе в паре представляло около 70% людей, это:

обмен партнерами (свинг),

полиаморные отношения,

наблюдение за любимым/любимой во время секса с другими.

Эти представления часто связаны не только с телесным, но и эмоциональным многообразием, желанием больше чувствовать, познавать, исследовать.

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Страсть и романтика

Для тех, кто мечтает не только о сексе, но и о близости, многие люди мечтают о:

нежный секс с идеальным любовником/любовницей,

возобновление страсти с бывшим партнером,

романтические сцены на фоне чувств.

Это подтверждает, что даже в фантазиях мы часто ищем не только возбуждение, но и любовь.

Гибкость в сексуальности и ролевые изменения

Расширение представлений о себе и ориентации, оказывается почти 59% женщин и 26% мужчин фантазировали о:

секс с представителями своего пола,

секс с трансгендерными людьми,

изменения половой роли (ролевая игра, трансформация себя в воображении).

Такие фантазии не обязательно проявления ЛГБТ-идентичности, а скорее поиск новых ролей, ощущений и эмоций.

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Почему мы фантазируем

Фантазии — это не признак извращения, а инструмент для исследования себя. Даже самые смелые или странные, на первый взгляд, фантазии:

снижают стресс,

улучшают самооценку,

стимулируют возбуждение и улучшают оргазм,

помогают восстановить желание в долговременных отношениях.

Это как воображаемое сексуальное путешествие, которое не обязательно реализовывать, но которое обогащает нашу сексуальность, эмоциональность и телесность.

Нормальны ли ваши фантазии

Нормальность — это не «быть как все», а быть в гармонии со своей природой. Как финансовые мечты не означают неудовлетворенность жизнью, так и сексуальные фантазии — не обязательно свидетельство того, что что-то не так в реальной жизни.

Дайте себе разрешение мечтать. И помните, что сексуальное удовольствие начинается в голове и именно фантазии могут стать первым шагом к более глубокой, чувственной и полноценной жизни.

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