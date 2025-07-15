Тождественность понятий: действительно ли БДСМ — это секс / © Credits

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В современном обществе тема БДСМ до сих пор окутана стереотипами и табу. Большинство людей ассоциирует ее исключительно с сексуальными практиками, иногда даже «извращенными». Массовая культура, в частности фильмы и книги, часто усиливает этот образ и изображает БДСМ как нечто опасное, таинственное и обязательно сексуальное. Однако действительно ли БДСМ — это всегда о сексе или, возможно, за латексом, связыванием и определенными ритуалами скрывается более глубокое психологическое и эмоциональное значение. В своей статье издание Psychology Today рассказало о том, почему БДСМ не сводится только к сексу, а иногда и вовсе

БДСМ — это аббревиатура, которая включает в себя:

Bondage (связывание),

Discipline (дисциплина),

D/S — Dominance/Submission (доминирование/подчинение),

S/M — Sadism/Masochism (садизм/мазохизм).

Это не обязательно имеет отношение к боли или сексу. БДСМ — это форма взаимодействия, ролевой игры, иногда эмоциональной терапии.

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БДСМ как игра, ритуал и даже медитация

В сообществе kink-практиков (англ. kinksters) существуют практики, которые вообще не имеют сексуального подтекста. Один из примеров — «пап-плей» (pup play), в котором человек берет на себя роль «собачки» в отношениях с «владельцем». Это может быть о доверии, контроле, безопасности и даже о внутренней свободе, и совсем не обязательно о сексе.

Некоторые участники таких игр даже называют их «эмоциональной гимнастикой» или «ролевым освобождением от тревожности».

Исследование

В 2024 году журнал Sexualities опубликовал результаты опроса1642 участников БДСМ-сцен. Их спросили, занимаются ли они БДСМ ради сексуального удовлетворения:

92% отметили, что секс для них — одна из мотиваций.

Но интересно, чем глубже люди вовлечены в сообщество, тем меньше они связывают БДСМ с сексом.

Детали:

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Низкий уровень вовлеченности: 83% считают БДСМ преимущественно сексуальным

Средний уровень вовлеченности: 73% — сексуальным

Высокий уровень вовлеченности: только 61% считают БДСМ сексуальным, 35% — не сексуальным вообще

Это означает, что для многих БДСМ — это нечто большее, чем сексуальная практика.

Почему так происходит

БДСМ-сообщество имеет как официальные, так и неформальные правила, которые часто десексуализируют пространство игры. Это может быть сознательный выбор, чтобы снять стигму с темы и показать, что БДСМ — не «извращение», а форма коммуникации.

Многие люди со временем открывают глубокий эмоциональный смысл в подчинении или доминировании. Это позволяет почувствовать контроль, отпустить ответственность, пережить определенные травмы в безопасной среде.

Среди тех, кто практикует БДСМ есть немало асексуальных людей, для которых эти отношения не имеют сексуального подтекста вообще, но они приносят удовольствие от ролей, взаимодействия и поддержки.

Практика

В некоторых парах есть ежедневные БДСМ-ритуалы, например, партнер оставляет записку или дает задание, которые не имеют сексуального содержания, но формируют глубокое доверие и интимность момента.

Люди с высоким уровнем тревожности иногда испытывают расслабление в роли подчиненного — это снижает психологическую нагрузку и позволяет «отдать контроль» на время игры.

БДСМ-события — это также пространство единомышленников, где можно быть собой, без осуждения, найти близких по духу людей, не всегда в сексуальном контексте.

БДСМ — это гораздо больше, чем просто форма сексуальной активности. Это целый спектр опытов, где играют роль не только тело, но и разум, эмоции, границы и доверие. Исследования показывают, чем глубже люди погружаются в БДСМ-культуру, тем меньше связывают ее с сексом. Для многих это — безопасное пространство для исследования собственных желаний, терапия через контроль и подчинение, сообщество поддержки, где можно быть собой. Важно понять, что БДСМ не имеет одной правильной формы и это не о «нормальности» или «отклонении», а о согласованном взаимодействии, самовыражении и доверии.